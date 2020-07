– De aller fleste har ikke endret sitt alkoholkonsum. Og i den grad det er endret, oppgir flere lavere enn høyere konsum, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion. Illustrasjonsfoto: Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Nordmenn drikker ikke mer alkohol under coronautbruddet

De aller fleste nordmenn har ikke drukket mer alkohol enn vanlig under coronautbruddet, viser en undersøkelse.

NTB

Nå nettopp

Mens syv av ti nordmenn ikke har endret alkoholkonsumet, svarer to av ti at de drikker mindre nå enn før pandemien, mens bare hver tiende spurte sier at de drikker mer enn før, viser en undersøkelse Norsk koronamonitor fra Opinion har gjennomført.

Totalt 45.000 nordmenn er spurt om alkoholkonsumet er høyere, lavere eller uendret den siste uken, sammenlignet med en normal uke før coronautbruddet.

– De aller fleste har ikke endret sitt alkoholkonsum. Og i den grad det er endret, oppgir flere lavere enn høyere konsum, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Størst endring i Oslo

Hun forteller at det er de under 30 år som har størst nedgang i alkoholkonsumet. Det er også denne gruppen som har størst endring i alkoholvanene.

Selv om ingen landsdeler skiller seg klart ut i alkoholkonsumet, har Oslo både flest som oppgir økt og redusert konsum. Det er dermed i hovedstaden at det er størst andel mennesker som har forandret alkoholdrikkingen under epidemien.

– Ingen enkeltgruppe under coronaepidemien endte opp med et høyere fremfor lavere alkoholkonsum. Dette gjelder uansett alder, kjønn, bosted, enslige eller storfamilier. Historisk er heller ikke kriser, ikke minst en helsekrise, tidspunktet hvor vi drikker mest, sier Clausen.

Ser man på alkoholbruk og utdanningsnivå, viser undersøkelsen at reduksjonen er noe større jo lavere utdanning man har.

– Konklusjonen er at gjennom hele coronaepidemien har alkoholkonsumet vært overraskende stabilt. Vi har knapt funnet en eneste dag i løpet av epidemien, hvor det er flere som oppgir et høyere fremfor lavere konsum, sier Clausen.

Ville handlet mer i utlandet

Undersøkelsen viser også at hver tredje nordmann sier de normalt ville handlet mer alkohol i utlandet eller på taxfree i år, dersom det ikke hadde vært for coronasituasjonen.

– Det er ingen tvil om at mange normalt ville handlet mer alkohol i utlandet. Corona satte stopp for dette, samt begrenset uteliv og alkoholbruk i en sosial kontekst, sier Clausen.

Selv om Vinmonopolet har merket et økt salg etter coronautbruddet, tyder beregninger på at salget ikke har økt mer enn det som kan forventes når grensehandelen, taxfreehandelen og mange utesteder stengte ned.

Publisert: 04.07.20 kl. 11:12

