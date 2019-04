INGSTAD BLE ULVANG: Eksamensoppgaven skifter ut navnet «Helge Ingstad» med «Vegard Ulvang», og «Sola TS» med M/T «Maanen». Men ellers er mye likt ... her fregatten slik den lå like etter kollisjonen 8. november i fjor. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Eksamen i sjørett: KNM «Helge Ingstad» ble KNM «Vegard Ulvang»

Vårens eksamensoppgave ved Nordisk institutt for sjørett handler om fregatten KNM «Vegard Ulvang» som en klar natt kolliderer med den fullastede råoljetankeren M/S «Maanen» i Hjeltefjorden.

Studentene blir bedt om å redegjøre for hvordan det økonomiske oppgjøret fordeles mellom skipene – og legger til grunn at fregatten hadde både radar og kartplotter slått av som et ledd i en navigasjonsøvelse.

JA FRA ULVANG: Skihelt Vegard Ulvang (55) fotografert under ski-VM i Seefeld i februar. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Klarert med Ulvang

Eksamensoppgaven har klare paralleller til den faktiske kollisjonen mellom råoljetankeren Sola T/S og fregatten KNM «Helge Ingstad» natt til 8. november i fjor.

I sin sensorveiledning skriver professor Trond Solvang ved instituttet at oppgaven bygger på KNM «Helge Ingstad»-kollisjonen, med enkelte avvik. Han har også klarert navnebruken med virkelighetens Vegard Ulvang .

– Vegard Ulvang svarte ja og var beæret for ideen, han dro jo selv i Ingstads fotspor og oppsporet hytta hans i Canada, og traff ham også personlig, sier professor Solvang til VG.

Dette bekrefter Ulvang selv overfor VG.

– Jeg synes det var artig. Og jeg har da også truffet Helge Ingstad, som jo var et nasjonalt ikon. Og en ting kan vi si om ham – han kunne navigere, også uten kart og kompass! ler Vegard Ulvang.

SOLA BLE MAANEN: Råoljetankeren Sola TS like etter fregattkollisjonen. I eksamen på Nordisk institutt for sjørett er den blitt til M/S «Maanen». Foto: Helge Mikalsen, VG

Flere regelbrudd

I oppgaven heter det at tankskipet M/T «Maanen» brøt sjøveisreglene ved å ha full dekksbelysning påslått en periode etter avgang kai, noe som gjorde skipets lanterneføring lite synlig for annen trafikk.

KNM «Vegard Ulvang» brøt i ifølge oppgaveteksten sjøveisreglene blant annet ved å ikke benytte alle navigasjonshjelpemidler:

«Som et ledd i en øvelse for nattnavigering var radar og GPS-plotter avslått. Skipet orienterte seg kun ved hjelp av utkikk og visuelle navigasjonsmerker, og det holdt stor fart», heter det i oppgaven.

Professor Solvang sier at han ikke har belegg for opplysninger om avslått radar og kartplotter under den faktiske fregattkollisjonen:

– Dette er mer min egen forklaring på hvordan dette kunne skje. For det er ikke lett å forklare denne kollisjonen uten at noe har sviktet her, sier han.

Urealistisk

Informasjonsoffiser Thomas Gjesdal ved marinebasen Haakonsvern vedgår at mye ligner på Ingstad-ulykken, men presiserer:

– Når det gjelder navigasjonstrening, er alle seilaser vi gjør navigasjonstrening. Men det finnes mer spesielle scenarioer hvor vi blant annet kan simulere elektronisk krigføring som slår ut enkelte systemer. Men det vil da alltid være en person på bro som sørger for å ha full kontroll, slik at sikkerheten alltid er ivaretatt.

Skyldfordeling 80–20

Og det gikk heller ikke bra med eksamens-fregatten: «Folkene på broen på KNM «Vegard Ulvang» lot seg forvirre av m/s Maanens dekkslys kombinert med

den sterke belysningen fra terminalen bak, og fanget ikke opp kollisjonsfaren før det var for sent.»

En tvist endte med en skyldfordeling på 20 prosent på tankskipet og 80 prosent på fregatten. Jusstudentene blir bedt om å redegjøre for hva de ulike partene må betale, og blir også bedt om å redegjøre for komplisert jus rundt bergingslønn for fregatten, som totalhavarerte etter at den først ble satt på land.

Avdelingsdirektør Dag S. Liseth ved Havarikommisjonen for transport vil ikke kommentere eksamensoppgavens innhold.

– Men vi har god rede på og føler oss trygge på hva som har skjedd på bro på fregatten. Dette blir offentliggjort i vår endelige rapport, sier han.

