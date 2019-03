Bil havnet i sjøen i Lofoten - en person hentet ut

Politiet i Nordland opplyser på Twitter at en bil har havnet i vannet ved Sund i Lofoten. En person er funnet.

Nødetater, redningshelikopter og redningsskøyta er sendt til stedet.

Ifølge Lofotposten er en person funnet, og redningspersonell i aksjon på stedet. Tilstanden til personen er ikke kjent. Ifølge avisen har dykkere undersøkt kjøretøyet, og avklart at det ikke var flere inni.

Lofotposten skriver at kjøretøyet tok med seg en del av autovernet, og ligger for øyeblikket under overflaten i straumen.

Kjøretøyet har rast ned en bratt skråning på omlag 25 meter fra veien ned til havet.

Publisert: 28.03.19 kl. 08:02 Oppdatert: 28.03.19 kl. 08:44