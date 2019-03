RASERT: Leiligheten til den 22 år gamle kvinnen ble ødelagt da en bil braste inn i den torsdag morgen. Foto: Trond Solberg/VG

– Hadde jeg stått i dusjen da det skjedde, tror jeg ikke jeg ville overlevd

En bil har kjørt gjennom et vindu til en leilighet i en boligblokk i Oslo torsdag morgen. Kvinnen som bor i leiligheten lå på hemsen da bilen braste inn.

Føreren har trolig fått et illebefinnende, og opplyser selv om at han våknet da han kjørte gjennom vinduet.

VG har snakket med den 22 år gamle kvinnen som bor i leiligheten. Hun befant seg i leiligheten, og forteller at hun lå oppe på hemsen da bilen braste inn.

– Jeg lå med ryggen til i sengen og skulle snart gå ned og dusje da jeg plutselig hørte et høyt krasj. Jeg snudde meg og så at alt bare falt fra hverandre, sier hun.

Både stua og badet er ødelagt.

– Hadde jeg stått i dusjen da det skjedde, tror jeg ikke jeg ville overlevd.

Kvinnen forteller at hun ellers pleier å ligge å sove i stua, hvor bilen braste inn, men at hun akkurat denne natten hadde bestemt seg for å sove oppe på hemsen.

Føreren av bilen skal ha fått et illebefinnende, og kjørt inn i et stort vindu. Foto: VG-tipser

Da VG kommer til stedet står hun utenfor leiligheten sammen med søsteren og en kamerat. Bilen er nå fjernet, og man kan se rett inn på det som var badet. Veggen er smadret og møbler dekker gulvet. Utenfor ligger knuste vinduer og bygningsmateriale.

Huseier: – Uvirkelig

Trappen ned fra hemsen er borte, og 22-åringen forteller at hun måtte hoppe ned på gulvet barføtt etter at bilen krasjet inn vinduet.

– Det begynte å ryke fra bilen, og jeg ville bare ut, så jeg hoppet rett ned på glasskårene. Nå har jeg mistet alt jeg har, sier hun.

Kvinnen forteller at hun har leid boligen i rundt to måneder, og at dette var den første leiligheten hun har hatt helt for seg selv.

Huseier Luke James, som står utenfor sammen med henne, forteller at han satt på toget da han fikk melding om hva som hadde skjedd.

– Det virket helt uvirkelig, jeg fikk helt sjokk, sier han.

Nå er han i kontakt med forsikringsselskap og gårdeier , og har fått beskjed om at opprydning og arbeid med ny fasade skal settes i gang så fort som mulig.

Sjåfør til sykehus

Operasjonsleder Per-Ivar Iversen forteller til VG at sjåføren av bilen er sendt til Ullevål for en sjekk.

– Ingen andre har blitt skadet, sier Iversen til VG.

Politiet beskriver vinduet som stort, fra gulv til tak.

ØDELAGT: Kvinnen som bor i leiligheten tror ikke hun hadde overlevd om hun hadde stått i dusjen da bilen braste inn. Foto: Ingrid Hovda Storaas/VG

Publisert: 28.03.19 kl. 08:21 Oppdatert: 28.03.19 kl. 10:44