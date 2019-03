PÅ LANDSMØTE: SV-leder Audun Lysbakken, som ble gjenvalgt som leder. Snorre Valen (t.v.) er ferdig som nestleder. Foto: Gisle Oddstad

SV-landsmøtet på 1-2-3 - Dette er de viktigste vedtakene

Vil du kjapt vite hva SV har lyst å få til? Her har du sjansen: Vi tilbyr deg SV-landsmøtet på 1.2.3. De vil blant annet bygge lyntog mellom storbyene, og jernbane til Nord-Norge.

Nå nettopp







SV vedtok fire hovedresolusjoner på sitt landsmøte i helgen: Én om ulikhet, én om klimapolitikk, én om næringspolitikk, og én om rasisme.

Innenfor disse fire temaene, ligger det mange forskjellige vedtak og uttalelser. Dette er noen av de viktigste:

1) En uttalelse om å bygge ut jernbane i Nord-Norge i neste nasjonale transportplan.

2) Bygge ut lyntog mellom norske storbyer som er konkurransedyktig med innenlands flytransport

3) Øke skatter på formue, høye inntekter og arv, men gi skattelette til de som tjener under 600.000.

Les mer: Vil ha «direktørskatt, maktskatt og spekulantskatt».

4) Reversere regjeringens kutt i arbeidsavklaringspenger.

5) Skjerpet klimamål om å kutte utslipp med minst 60 prosent i 2030.

6) Slutte å lete etter olje og gass, satse på havvind, elektrifisere kysten og oppgradere vannkraftverk.

7) En næringspolitisk plattform som skal sikre en grønn rettferdig omstilling, som de kaller «en grønn ny deal».

Les mer om det her.

8) Starte arbeidet med en «grønn folkebonus» - en ordning som skal gi kompensasjon når klimaavgiftene øker, så folk ikke opplever det som dyrt og urettferdig.

Les mer om det her.

I SALEN: Audun lysbakken og nestleder Kirsti Bergstø. Foto: Gisle Oddstad

9) Øke statlig og lokalt offentlig eierskap i nøkkelnæringer og naturressurser.

10) Velge ut tre store nasjonale næringsprosjekter, med utgangspunkt i at petroleumsnæringen må omstilles, at Norge har fornybare ressurser i hav og på land, og at det må bygges grønn ny infrastruktur i hele landet.

11) Ta pause i vindkraftutbygging til den nasjonale planen for vindkraft er på plass. Vindmøller på land har vært en av de sakene det har vært mest uenighet om på SVs landsmøte - noen vil stanse bygging av vindmøller på land, mens andre mener det må fortsette, med noen begrensninger.

12) SV vil ikke vil bygge ut nye kraftkabler til utlandet, før man har høstet erfaring fra de to kablene som er påbegynt. Noen ville gå lenger, og si blankt nei til bygging av kabler i fremtiden.

13) En antirasistisk plattform, der SV blant annet vil si nei til å la voldelige høyreekstreme organisasjoner markere seg i det offentlige rom. De vil også ha en handlingsplan mot islamofobi.

14) En uttalelse om å jobbe for en mer human løsning for flyktninger i Europa. De vil blant annet avvikle Tyrkia-avtalen, og endre Dublin-avtalen for å sørge for et «mer rettferdig regelverk og en forpliktende europeisk mekanisme for fordeling av asylsøkere».

15) En uttalse der de utfordrer statsminister Erna Solberg og generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg, om umiddelbart å starte forhandlinger om atomnedrustning, og advarer mot våpenkappløp.

PÅ GANGEN: SV-leder Audun Lysbakken tar en pause under landsmøtehelgen. Foto: Gisle Oddstad

Befestet posisjon

– Det viktigste med landsmøtet er at vi har fått befestet vår posisjon som det ledende opposisjonspartiet i kampen mot ulikhet, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Og at vi har kommet i gang med å drive arbeidet for å nå klimamålene.

– Er ikke 60 prosent kutt i utslippene innen 2030 urealistisk?

– Ikke målt utifra hva som kreves for å få ned utslippene nok til å hindre temperaturøkningene som truer.

Publisert: 31.03.19 kl. 16:40