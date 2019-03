PÅ LANDSMØTE: Partileder Audun Lysbakken i SV, og nestleder og Kirsti Bergstø. Foto: Gisle Oddstad

Vil innføre «luksusskatter» og dele ut «grønn folkebonus»

GARDERMOEN (VG) Det første man må gjøre for å få ulikheten i Norge ned, er å «fikse» skattesystemet, sier Audun Lysbakken til SVs landsmøte.

Oppdatert nå nettopp







I talen fokuserer han på klima og ulikhet. Han mener det er nødvendig å innføre tre nye skatter for å gjøre skattesystemet bedre.

De som tjener under 600.000 skal betale mindre skatt, sier han. Men han vil ha en ny direktørskatt på lønninger over 1,5 millioner.

les også Milliardæren Spetalen i strupen på SV og Høyre

– Når rike spekulanter kan kjøpe seg hundre boliger før mange arbeidsfolk kan kjøpe seg én må noe gjøres. Vi vil ha forsterket spekulantskatt for dem som eier mange boliger.

Han fortsetter med å si at flertallet blant de hundre rikeste i Norge har arvet formuen sin, og at SV vil innføre en «maktskatt på skyhøy arv».

– Lenge etter at andre land har innsett at skattekutt til de rike ikke sildrer ned til folket, venter norsk høyreside trofast på det samme mirakelet her til lands. Det er politisk overtro, økonomisk sjamanisme. Siv Jensen kan like gjerne danske regndans for å få billigere strøm

les også SV-lederen: – De rike har fått 316.000 hver i skattekutt

Slår tilbake mot Erna

Det er god stemning og mye latter blant delegatene på SVs landsmøte , og Lysbakken går på scenen til stående applaus.

Partiet har mye å glede seg over: SV har samlet seg til sitt landsmøte på Gardermoen i medvind. De går opp på målingene både nasjonalt og lokalt, og har hatt stor medlemsvekst.

Lysbakken gleder seg over partiets vekst i sin landsmøtetale, og retter et lite stikk mot regjeringen og Erna Solberg:

les også Ny måling: Rødt, SV og MDG redder Raymonds flertall i Oslo

– Det er vanlig å si at hun ikke gjør noe for de svake i samfunnet. Det er jeg uenig i. Hun har jo tatt KrF og Venstre inn i regjering, sier han og ler, før han fortsetter:

– Det er ufint å erte partier fordi de er små. Jeg bare synes det er litt deilig å spøke med sperregrensen, jeg har ventet på det i årevis.

GOD STEMNING: SVs landsmøte gleder seg over gode meningsmålinger og flere medemmer. Foto: Gisle Oddstad

Han benytter senere i talen anledningen til å slå tilbake mot kritikk fra Solberg, og det hun sa i sin landsmøtetale.

– På Høyres landsmøte erklærte Erna Solberg at veksten til venstresiden er farlig, og må møtes med «verdikamp». Når hun skulle nevne hva denne verdikampen besto i, var det første hun tok opp at

konkurranseutsettingen måtte fortsette. Velferdsprofitt til de få er altså Høyres viktigste verdi når de skal stoppe vår vekst. Vi er så klare for den verdikampen.

Vil dele ut «grønn folkebonus»

Lysbakken har varslet av SV nå setter i gang med å lage en ny samfunnsplan, en «grønn ny deal», som de skal gå til valg på. I talen lanserer han en «grønn folkebonus» han vil innføre.

– Av og til må vi bruke pris for å få vekk forurensing. Det kan være rushtidsavgift for å sikre frisk luft å puste i, eller økt CO₂-avgift for å gjøre nullutslipp mer lønnsomt. Hvis det kombineres med skattekutt

for de rike og større forskjeller har folk grunn til å bli sinte.

TIL FOLKET: SV-leder Audun Lysbakken holder sin åpningstale. Foto: Gisle Oddstad

Han foreslår tre mulige måter å innføre en «grønn folkebonus på»:

Enten kan folk med vanlige og lave inntekter og pensjonister få like mye eller mer i skattelette eller økt inntekt, som miljøavgiftene øker. Eller så kan man ha en årlig utbetaling til alle med inntekt under en grense.

Den tredje varianten han foreslår, er at hver krone som tas inn i nye klimaavgifter betales direkte tilbake til alle nordmenn i en lik sum hvert år, sier han, og ber landsmøtet diskutere hvilken løsning som er best.

Han hyller klimastreik-frontfiguren Greta Thunberg som «vår tids Rosa Parks», i en kamp det virker nesten umulig å vinne.

– Å ta klimakrisen på alvor er ansvarlig økonomisk politikk, sier han om den grønne samfunnsplanen SV skal lage.

I talen snakker han også om løsarbeidersamfunnet, hele stillinger, sosial dumping, skole og klima.

Publisert: 29.03.19 kl. 13:17 Oppdatert: 29.03.19 kl. 13:27