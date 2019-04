TAPTE OLJESAK: Partileder Jonas Gahr Støre ble trosset under landsmøtet da partiet gikk inn for å ikke konsekvensutrede de omstridte oljefeltene i nord. Foto: Helge Mikalsen/VG

Dette må du vite om Aps nye politikk

Nei til oljeutredning, atomvåpenforbud og abortendringer – dette vedtok Arbeiderpartiet på landsmøtet lørdag.

AUF kunne lørdag juble da Arbeiderpartiet vedtok å ikke gå inn for konsekvensutredning i LoVeSe (Lofoten, Vestreålen og Senja). Vedtaket blir imidlertid omtalt som et stort nederlag for partileder Jonas Gahr Støre.

Vedtaket var imidlertid ikke det eneste som skapte oppmerksomhet under landsmøtet.

Her er vedtakene fra Arbeiderparti-landsmøtet lørdag:

I tillegg ble Anette Trettebergstuen formelt valgt inn som leder av Aps kvinnenettverk. Støre ble gjenvalgt som leder, og Bjørnar Skjæran, fylkesleder i Nordland arbeiderparti, ble valgt som ny nestleder i partiet.

Publisert: 06.04.19 kl. 18:46