Sperret av område etter funn av mulig sprengstoff

Bombegruppen dro til Abildsø i Oslo etter at et entreprenørfirma kom over noe de tror kan være sprengstoff.

Siste: Like etter klokken 19 opplyser operasjonsleder Gjermund Stokkli at sperringene er opphevet.

– Det var ikke noe sprengstoff, helt ufarlig, sier han til VG.

Politiet rykket tidligere i kveld ut til Agronomveien på Abildsø etter melding om funn av en gjenstand som melder trodde kunne være sprengstoff.

Gjenstanden ble funnet i en bekk i forbindelse med oppryddingsarbeid skrev politiet på Twitter. Området er sperret av for å undersøke hva gjenstanden kan være.

– Vi fikk melding fra et entreprenørfirma som ryddet rundt kl. 16.30 etter at de så noe de trodde kunne være sprengstoff. Vi har sperret av et område. Det er ingen fare for beboere i nærheten, men bombegruppa er på vei så vi kan finne ut hva det er. Det kan like gjerne være søppel. Vi har full kontroll i området, sa Gjermund Stokkli ved operasjonssentralen til VG tidligere i kveld.

