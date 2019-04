SENTRALT PLASSERT: Bioteknologirådet holder hus i Stortingsgaten - med kort vei til både Stortinget og flere departementer. Her er rådsleder Kristin Halvorsen fotografert mellom rådets lokaler og Stortinget i Oslo sentrum. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Reagerer på flytting av syv ansatte: – Vanskelig å hevde at det er viktig distriktspolitikk

Kristin Halvorsen mener det er uklokt å flytte Bioteknologirådet ut av hovedstaden. Utgiftene blir 20 prosent høyere på grunn av økt reisetid og flyreiser.

Den tidligere SV-lederen, finansministeren og kunnskapsministeren går sammen med tidligere helseminister Werner Christie og forsker- og rettsmedisiner Torleiv Ole Rognum ut i en kronikk i VG og kritiserer regjeringen for å være lite fremtidsrettet.

Christie og Rognum er tidligere ledere av rådet, mens Halvorsen avslutter sin lederperiode om få dager, den 15. april.

– Bioteknologirådets sekretariat består av syv ansatte og har et svært høyt aktivitetsnivå. Det drives et omfattende faglig arbeid, foredragsvirksomhet samt informasjon til offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner som i hovedsak er lokalisert i Oslo, sier Halvorsen.

FORSKER OG RETTSMEDISINER: Torleiv Ole Rognum har sammen med Kristin Halvorsen, Werner Christie og Lars Ødegaard - alle ledere eller eks.ledere i bioteknologirådet, skrevet kronikk mot flytting. Foto: Espen Braata, VG

Arbeider i Oslo

– Er det ikke viktig å spre kunnskapsmiljø til andre deler av landet enn Oslo?

– Dette er snakk om syv arbeidsplasser. Det er vanskelig å hevde at det er viktig distriktspolitikk. I tillegg til at sekretariatet arbeider mye opp mot beslutningstakere i Oslo er reisevirksomheten til resten av landet svært omfattende. En eventuell utflytting ut av Oslo vil føre til stor reisevirksomhet mellom ny lokalisering og Oslo og det vil faktisk gå på bekostning av reisevirksomhet til resten av landet, svarer Halvorsen som virkelig har engasjert seg mot flytting.

Statsbygg har beregnet flyttekostnadene til Bergen eller Trondheim til over 50 prosent av et helt årsbudsjett.

Utgiftene på permanent basis er beregnet til å bli ca. 20 prosent høyere enn dagens nivå på grunn av økt reisetid og betydelig økte kostnader til flyreiser.

Kristin Halvorsen mener regjeringen bør følge fjellvettregel nummer åtte; vend i tide - det er ingen skam å snu.

– Må bygge nytt miljø

– Hvilke følger vil en flytting ut av Oslo få?

– Da vil man måtte bygge opp et helt nytt miljø, jeg tviler på om noen av dagens ansatte har mulighet til å flytte på grunn av familie. Det kan være vanskeligere å rekruttere fagkompetanse andre steder i landet og det vil uansett ta lang tid å bygge opp et helt nytt sekretariat. Det er en dårlig løsning på et felt hvor det skjer store endringer i høyt tempo, svarer Halvorsen.

Rådsmedlem Arne Holst-Jensen, vil vurdere sin fremtid i rådet dersom det blir flytting til for eksempel Trondheim eller Bergen.

– Jeg bruker mye tid og krefter på å være rådsmedlem. Det er meningsfylt å gi viktige bidrag og råd til samfunn og beslutningstakere. Men hvis det besluttes en flytting, som åpenbart vil svekke rådets funksjoner i tiden fremover, da må jeg spørre meg selv hvor meningsfylt det blir å være medlem, sier Holst-Jensen til VG.

Departementet: Er i prosess

Han er konstituert seksjonsleder i Veterinærinstituttet, som også er på flyttefot - nærmere bestemt fra Oslo til Ås i Akershus.

– Vi flytter til Ås neste år. Så jeg har en viss innsikt i hva en flytteprosess innebærer for eksempel med hensyn til å miste spesifikk kompetanse, sier Holst-Jensen.

Bakgrunnen for flytteplanene for Bioteknologirådet er en liste som kom ut fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for to år siden.

Der ble det skissert en mulig dobling av utflyttinger, til sammen 1200 årsverk og 600 studieplasser fra Oslo.

I dokumentet het det blant annet:

«Helse- og omsorgsdepartementet vil vurdere alternativer for lokalisering av Bioteknologirådet utenfor Oslo fra 2020. Det skal søkes etter kostnadseffektive og egnede lokaler som ivaretar rådets uavhengige rolle. Bioteknologirådets sekretariat består av 7 statlige stillinger.»

VG har ikke lykkes med å få helseminister Bent Høie i tale om status for flytteplanene.

Den korte meldingen fra departementets informasjonsavdeling er på fire ord:

– Saken er i prosess.

