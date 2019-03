SAVNET: Til helgen er det fem måneder siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog. Siste sikre livstegn var en telefonsamtale om morgenen 31. oktober. Foto: Jørgen Braastad

Politiet om mulige kidnappere: «Betydelig voldskapasitet»

LØRENSKOG (VG) Politiet avslører teori om hva slags personer de mener står bak bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen.

Nå nettopp







De mulige kidnapperne er tidligere blitt beskrevet som profesjonelle aktører. I en fersk uttalelse tegner politiet et enda tydeligere bilde.

«Slik saken fremstår per nå har vi all grunn til å tro at vi står overfor kriminelle med en betydelig volds- og gjennomføringskapasitet», skriver politiadvokat Andreas Lund i Øst politidistrikt.

Politiadvokaten skal være en sentral del av etterforskningsledelsen i den oppsiktsvekkende saken. Han ønsker ikke å kommentere uttalelsen nærmere, men bekrefter overfor VG at innholdet fortsatt er gjeldende.

Til helgen er det fem måneder siden Anne-Elisabeth Hagen (69) forsvant fra hjemmet sitt i Sloraveien i Lørenskog .

les også Politiet gjennomfører lydtester i Hagen-bolig

JAKTER PÅ SVAR: Etterforskningsleder Tommy Brøske i Øst politidistrikt avbildet på en av politiets første pressekonferanser etter at saken ble kjent for offentligheten. Foto: Tore Kristiansen

Løpende trusselvurdering

Politiets hovedteori har hele tiden vært at hun er bortført av en eller flere gjerningspersoner. Så langt er ingen pågrepet i saken.

VG har fått tilgang til politiadvokatens uttalelse i forbindelse med en begjæring om innsyn i offentlige dokumenter som er relevante for saken.

Dokumentar: Den hemmelige politioperasjonen – Ti uker ingen skulle vite om

I uttalelsen, som er datert 5. mars, omtales også momenter knyttet til sikkerhetssituasjonen til familien Hagen:

«Det er en løpende vurdering av trusselnivået mot medlemmene av familien Hagen.»

les også Lørenskog-forsvinningen: Fant slepespor i huset

– Kriminelle kan utnytte situasjonen

Politiet mener det kan være en fare for at kriminelle ønsker å ta seg inn i huset i Sloraveien – det antatte åstedet for bortføringen av den 69 år gamle Lørenskog-kvinnen:

«Dette vil gjelde både de som allerede har tatt Anne-Elisabeth Hagen, og andre kriminelle som ser sitt snitt til å «utnytte» situasjonen.»

VG har bedt politiadvokat Andreas Lund om å utdype innholdet i uttalelsen. Han viser til etterforskningsleder i saken, politiinspektør Tommy Brøske.

– Vi ønsker ikke å gi noen kommentarer til vurderingen av trusselnivå mot familiemedlemmene, skriver Brøske i en e-post.

VG+: Dette er Tommy Brøske – stort intervju

– Hva bygger politiet påstanden «står overfor kriminelle med en betydelig volds- og gjennomføringskapasitet» på?

– Av hensyn til etterforskningen ønsker vi ikke å si noe ytterligere om dette, skriver Brøske.

Telefonsamtale om morgenen

Politiet mener Anne-Elisabeth Hagen ble bortført 31. oktober.

Siste sikre livstegn er en telefonsamtale med et familiemedlem klokken 09.14 denne høstmorgenen.

Ektemannen, milliardæren Tom Hagen (68), skal ifølge politiet ha reist hjem ved 13.30-tiden samme dag. Da var kona forsvunnet.

les også Politiet: Flere uker før første kidnapper-kontakt

Inne i huset ble det funnet et dokument hvor det ble fremmet trusler og et krav om løsepenger.

Ifølge VGs opplysninger er løsepengekravet på ni millioner euro, drøyt 87 millioner kroner etter dagens kurs, utbetalt i kryptovalutaen monero.

Mangler livsbevis

Siden november har det vært kontakt med de mulige kidnapperne – som politiet omtaler som «motparten» – flere ganger på minst to ulike digitale plattformer.

Den siste kontakten var i månedsskiftet januar/februar.

Nå har det ikke vært kontakt på om lag to måneder.

les også Lørenskog-forsvinningen: Familien plages av bløffmakere

Til tross for gjentatte oppfordringer fra politiet og familien Hagens bistandsadvokat, advokat Svein Holden, har motparten fortsatt ikke sendt bevis for at Anne-Elisabeth Hagen er i live.

Mangelen på livsbevis bekymrer både politiet og familien.

– Det er naturlig for politiet å stille spørsmål og betvile om hun fortsatt er i live, sa Brøske under politiets siste pressekonferanse i saken.

Publisert: 29.03.19 kl. 03:52