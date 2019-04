HENLAGT: Kvinnen på bildet fant to menn døde i denne badstuen bak huset hennes. Politiet etterforsket drapsmistanke, men saken ble henlagt. Nå har en mor til en av de avdøde klaget på henleggelsen. Foto: Patrik Eian Fjeldstad

Mødre klager på henleggelse av to badstu-dødsfall: – Amatørmessig

Med ett års mellomrom fant kvinnen to menn døde i badstuen bak huset hennes. Politiet henla saken, men nå har to mødre fra Tyskland klaget på henleggelsen. Advokaten reagerer på manglende giftundersøkelse.

– At to menn som hadde tilknytning til kvinnen dør på nøyaktig samme måte, på samme sted og med ett års mellomrom, er veldig spesielt, sier advokat Mathias Wilding til VG.

Han har fremmet en klage på henleggelsen av den såkalte badstu-saken. Statsadvokaten har nå oversendt klagen til Riksadvokaten.

Sommeren 2016 fant en kvinne bosatt på Haugalandet sin 35 år gamle ektemann død i badstuen bak huset. I juli året etter fant hun en venn, en 52 år gammel mann, død i den samme badstuen.

– Sjokkert

Wilding representerer de to mennenes tyske mødre.

Statsadvokaten henla saken i fjor høst som «intet straffbart forhold anses bevist», etter at politiet hadde etterforsket drapsmistanke mot kvinnen i forbindelse med det siste dødsfallet fra juli 2017.

Kvinnen selv ble sjokkert da hun fikk høre om klagen.

– At de har klaget betyr et stort tilbakeskritt for meg. Jeg kan bare håpe at Riksadvokaten jobber fort og saken blir endelig avsluttet. Jeg har ikke gjort noe galt. Jeg prøvde å hjelpe dem begge, sier kvinnen til VG.

– UFORSTÅELIG: – Det er uforståelig. Jeg har ingen forklaring på hvordan dette kan ha skjedd, sa kvinnen til VG i mars i fjor. Foto: Patrick Eian Fjeldstad

Ingen giftundersøkelse

Advokat Wilding peker på at politiet må være hundre prosent sikre før man henlegger en slik sak.

– Vi reagerer da på at det ikke er foretatt en toksikologisk undersøkelse. Å henlegge saken uten slik undersøkelse, er veldig spesielt, særlig når man vet at det er snakk om kullosforgiftning, sier Wilding som peker på et sentralt tema for familiene i Tyskland:

Hvilken tilgang har man hatt på sterke bedøvende midler? Og kan de avdøde ha vært påvirket av slike?

Ved en toksikologisk undersøkelse fastslår man eventuell tilstedeværelse og mengder av gifter i kroppen.

– Hva tenker du om at politiet ikke har foretatt en toksikologisk undersøkelse?

– Det er amatørmessig. Når man foretar en obduksjon, og samtidig har i bakhodet at det har skjedd et helt lignende dødsfall året før, så tar man i alle fall en toksikologisk undersøkelse. Den rettsmedisinske kommisjon har påpekt at dette mangler, sier Wilding.

Politiet har ikke besvart VGs henvendelser mandag og tirsdag.

– En belastning

Patrick Lundevall Unger, som representerer kvinnen i 50-årene, sier at klagen innebærer en belastning for hans klient.

ADVOKAT: Patrick Lundevall Unger representerer kvinnen som var mistenkt i saken. Foto: Tore Kristiansen

– Hun føler at livet står på vent igjen. Jeg håper at Riksadvokaten tar seg god tid til å konkludere med at min klient ikke har gjort noe galt. Tvert imot prøvde hun å hjelpe avdøde i en vanskelig situasjon, sier Lundevall-Unger til VG.

Han mener at en toksikologisk undersøkelse ville ha vist at hans klient ikke har hatt noe med dødsfallene å gjøre.

Kvinnen har fortalt VG at begge mennene på tragisk vis må ha tatt livet sitt på samme måte.

– Det er uforståelig. Jeg har ingen forklaring på hvordan dette kan ha skjedd, sa kvinnen, da VG besøkte henne på gården hennes på Haugalandet.

