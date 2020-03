SYKDOM: Rikshopsitalet forbereder seg til å ta i mot alvorlig lungesyke pasienter med corona-smitte. Assisterende avdelingsleder på intensivavdelingen Øystein Fahre, t.v. og klinikksjef Øyvind Skraastad er klare hvis coronapasienter blir alvorlig syke. Med ryggen til: Jørn Monstad og Per Kristian Lundin. Foto: Frode Hansen, VG

Slik takler du virus-epidemien

Coronavirus-epidemien krever stor innsats fra alle for å begrense smitte. Slik blir hverdagen fremover.

Folkehelseinstituttet anslår at en full coronaepidemi vil sette i gang i mai og vare gjennom sommeren. FHI ber norske helsemyndigheter planlegge for at 733.000 blir syke i Norge, og at 5.500 av disse vil trenge intensivbehandling på sykehus.

Torsdag innførte regjeringen derfor inngripende tiltak i hele Norge for å begrense smitten av viruset.

Norge er ifølge FHI i startfasen av epidemien allerede.

VG presenterer nå en omfattende oversikt over hva du bør gjøre for å takle coronavirus-epidemien: Få råd om egen helse, økonomi, skole, risikogrupper, dagligvarehandel og ferien din.

Når bør du oppsøke lege?

Folk som har spørsmål om corona må finne informasjon på helsenorge.no, Folkehelseinstituttet eller ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

– Fordi pågangen til nødtelefonene er så stor, må nødnumrene kun brukes av personer som er akutt syke, skriver helsenorge.no.

Dette gjør du hvis du tror du er smittet:

Hvis du er syk, hold deg hjemme.

Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådsgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.

Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116117.

Ved livstruende sykdom eller skade – ring 113.

DUGNAD: Statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) orienterte torsdag om nye tiltak for å bekjempe coronaviruset. Helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg var også til stede. Foto: Lise Åserud

Dette er risikogruppene

De fleste som blir smittet vil trolig få milde luftveissymptomer som går over av seg selv. Noen vil derimot få alvorligere sykdom, blant annet med lungebetennelse og pustebesvær.

Folkehelseinstituttet har laget en stor oversikt over hvem som regnes som risikogrupper, og råd for å forebygge smitte.

Følgende grupper har høyere risiko for alvorlig sykdom:

Eldre personer. 65 år og oppover.

Personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon)

Personer som røyker har mulig også en høyere risiko for alvorlig forløp av coronavirus-sykdommen

Er du permittert og sliter med lånet?

– Ta kontakt med banken, forklar situasjonen og hør om det er mulig å få avdragsfrihet eller andre lånebetingelser enn hva du har i dag, sier Derya Incedursun, forbrukerøkonom hos Nordea som uttaler seg på generelt grunnlag.

Hun tror at banker og myndigheter vil gjøre sitt beste for å minske tapene for både bedrifter og privatpersoner og viser til at regjeringen skal presentere nye permitteringsregler fredag. Arbeidsgiverne har i dag to dagers varslingsplikt i forbindelse med permitteringer som skyldes coronaviruset.

– Blir du permittert betaler arbeidsgiver full lønn de første 15 dagene. Etter dette går du over på dagpenger fra NAV som tilsvarer 62,4 prosent lønnen. Du kan få maks 7 190 kroner per uke. NAV betaler inntil 26 uker, etter det betaler arbeidsgiveren lønnen din med mindre bedriften er gått konkurs eller du har blitt sagt opp, sier Incedursun.

HAMSTRING: Regjeringen advarer sterkt mot at folk hamstrer i panikk. Foto: Mattis Sandblad

Les mer om dagpenger her.

På kundeservice hos Nordea har de allerede fått spørsmål fra folk som har blitt permittert eller står i fare for å bli det.

– Så langt det er mulig innenfor lovverket vil vi hjelpe folk i den situasjon de er i nå. Vi har anledning til å gi avdragsfrihet i perioder, sier Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør i Nordea, til VG.

Trenger du hjelp, kan du ringe Nordeas kundeservice eller ta kontakt med bankens chat som er bemannet hele døgnet.

DnB sier de vil forsøke å finne løsninger sammen med kunder som trenger hjelp.

– Her kan avdragsfrihet på lån være meget aktuelt, og vi har nå innført gratis avdragsfrihet til våre kunder. Dette er et raskt og viktig tiltak for mange i en krevende periode, som for eksempel ved permittering, sier Ingjerd Blekeli Spiten, leder personmarked, via bankens informasjonsavdeling.

Besøke bestemor?

Du bør ikke besøke eldre på sykehjem, fordi det er viktig å beskytte beboere mote coronasmitte. Ansatte og besøkende må nøye vurdere, eventuelt sammen med lege, om de kan utgjøre en smitterisiko.

For noen grupper er myndighetene enda klarere: Følgende personer skal ikke besøke kommunale helseinstitusjoner:

Personer som vært i områder med vedvarende spredning av COVID-19 siste 14 dager.

Personer som siste 14 dager har vært i nærkontakt med person som er bekreftet smittet med COVID-19.

Personer som siste 14 dager har hatt tegn til luftveisinfeksjon.

Hamstre? Nei, nei, nei!

Myndighetene advarer sterkt mot å hamstre mat. Likevel drar flere nordmenn til butikken for å bunkre opp.

Regjeringen har i dag annonsert en rekke inngripende tiltak for å få kontroll på smittesituasjonen i Norge. Tiltakene innebærer blant annet at en rekke arrangementer og virksomheter stenges ned - men altså ikke dagligvarebutikkene. De som kan, skal holde hjemmekontor.

– Dette klarer vi å gjøre sammen, men det er utrolig viktig at vi ikke begynner å hamstre. Butikkene vil være åpne, vi har god tillit på matvarer, vi har god tilgang på de ulike tingene. Vi må ha den solidariteten at vi ikke lager en panikkstatus rundt det, sier Erna Solberg.

Hva med ferieplanene?

Forbrukerrådets direktør Inger Lise Blyverket peker på at Norge nå befinner seg i en situasjon vi aldri tidligere har vært i, og at i dag er det ikke ferieplanlegging som bør stå på dagsorden. For en gangs skyld er det ikke ensidig forbrukerrettigheter hun ønsker å fokusere på.

– Det er en uoversiktlig situasjon. Den viktigste beskjeden i dag er å gjøre som myndighetene sier og det er å sitte stille i hjemmet ditt, ta vare på deg og dine og ikke spre smitte,sier Blyverket og viser til de dyptgripende tiltakene regjeringen annonserte torsdag.

– Selv for en forbrukerdirektør blir det viktigste i dag å fokusere på oss som borgere mer enn forbrukere, avslutter hun.

Stengte skoler og barnehager

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler stenges midlertidig. Fra og med torsdag 12. mars klokken 18, vil alle skoler og barnehager i Norge bli stengt. I første omgang vil barnehagene og skolene holde stengt til 26. mars 2020. Men dette kan bli forlenget, skriver Utdanningsdirektoratet.

Ifølge SSB er det 630.000 barn i grunnskolen, 280.000 i barnehager og 190.000 i videregående skole.

Omsorgspenger blir ofte kalt sykt-barn-dager. Om barnehage eller skole stenger på grunn av coronaviruset, har foreldre rett til omsorgspenger, opplyser NAV.

Elevene har rett til å få opplæring, og det er skoleeiers ansvar å sørge for at elevene får opplæring, understreker direktoratet. Skoleeier er som regel kommunene for barne- og ungdomsskolene, mens fylkeskommunene har ansvar for elever og lærlinger i videregående opplæring.

– Skolen må sørge for god kommunikasjon med elever og lærere, for eksempel via digitale læringsplattformer. Nå må skolene strekke seg så langt som mulig og legge til rette for at elever utfører skolearbeid hjemme, ifølge fagdirektoratet.

– Det er viktig at skolen er i tett dialog med hjemmet og gir oppdatert informasjon om situasjonen, uttrykker direktoratet som også viser forståelse for at dette er en krevende situasjon for skolene, og jobber med å utvikle støtte til skolene i dette arbeidet.

Skolen må følge helsemyndighetenes råd med tanke på smitte av viruset.

Hvis skolene og utdanningsmyndighetene må avlyse vårens eksamen på grunn av koronaviruset, vil elevene likevel få vitnemål. Til NRK sier utdanningsdirektør Hege Nilsen at de vil prøve å gjennomføre eksamen som planlagt og at opptak til videregående skoler går som planlagt

Unntak for noen barn

Barnehagebarn og barn på småskoletrinnet med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner, skal gå i sin barnehage og skole som vanlig.

Det gjelder først og fremst helsepersonell. Skolene og barnehagene har et ansvar for å gi disse barna et tilbud, ifølge Kunnskapsdepartementet.

For alle andre elever skal skolene sørge for god kommunikasjon med elever og lærere, for eksempel via digitale læringsplattformer. Skolene må strekke seg så langt som mulig og legge til rette for at elever utfører skolearbeid hjemme.

I de stengte videregående skolene legges det opp til at undervisningen for elevene i stor grad skjer via nettet, ifølge for eksempel Viken fylkeskommune.

Det er viktig at skolen er i tett dialog med hjemmet, særlig er dette viktig for de yngste elevene.

Standpunktvurdering og eksamen for privatister ber direktoratet om å få komme vi tilbake til.

For spørsmål:

Foreldre og elever – bes ta kontakt med skolen din.

Lærere og skoler – ta kontakt med kommunen eller fylkeskommunen.

Kommuner og fylkeskommuner – ta kontakt med Fylkesmannen.

Ved spørsmål til Utdanningsdirektoratet, send e-post til post@udir.no

Dette er regjeringens tiltak: Barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, universiteter, høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner stenges. Unntak gjelder for 15 definerte kritiske samfunnsfunksjoner, som personer i helsesektoren

Skoler og barnehager må sørge for tilbud til barn med foreldre i disse funksjonene, og for barn med særlige behov

Kulturarrangementer, idrettsarrangementer, treningssentre, svømmehaller og virksomheter som tilbyr frisør, hudpleie, massasje, kroppspleie og tatovering forbys

Alle virksomheter i serveringsbransjen stenges, det omfatter restaurant, bar, pub og uteliv. Unntak gjelder kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst én meters avstand. Buffet forbys

Detalj- og varehandel driftes som normalt. Helseministeren fraråder folk å hamstre mat. Følg nasjonale sikkerhetsmyndigheters råd om hva du skal ha hjemme

Transportsektoren driftes som normalt, men folk oppfordres til å unngå fritidsreiser. Ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser som ikke er helt nødvendige

Unngå offentlig transport, eller andre steder der du lett kan komme nær andre, og nærkontakt med andre

Det innføres også restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner. Helsepersonell som jobber med pasientbehandling, får heller ikke reise utenlands for å sikre at Norge har helsepersonell tilgjengelig

Alle som kommer tilbake fra reiser utenfor Norden, skal i hjemmekarantene – uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette gjelder alle som er kommet til landet siden 27. februar

Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal kunne komme seg til jobb, og holde avstand til hverandre

Ikke besøk personer ved institusjoner som tilhører sårbare grupper, for eksempel eldre eller syke

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet – både tjenestereiser og privatreiser. De vil få kostnadene kompensert. Gjelder foreløpig ut april 2020 Vis mer

Publisert: 13.03.20 kl. 07:05

