FHI: Fraråder reiser til Nord-Italia

Folkehelseinstituttet går ut med nye reiseråd.

Oppdatert nå nettopp

Overlege Siri Helene Hauge ved FHI sier tirsdag at de går ut med nye og oppdaterte reiseråd. De fraråder folk å reise til utbruddsområder.

– Vi ønsker ikke at folk skal bli smittet og ta med seg smitte hjem til Norge. Det gjelder spesielt Nord-Italia, sier Hauge.

Tidligere tirsdag advarte Helsedirektoratet for første gang om at vi må forvente lokal spredning av coronaviruset i befolkningen.

Helsedirektør Bjørn Guldvog oppfordret folk til å senke skuldrene og være forsiktig med å ringe 113 og legevakten på 116 117.

– Hvis man er syk og trenger helsehjelp skal man selvfølgelig ringe legevakten.

280 sykehusansatte i karantene

Forrige uke ble det klart at en lege ved Oslo universitetssykehus testet positivt for viruset etter å ha vært på ferie i Nord-Italia – der over 2000 mennesker er bekreftet coronasmittet.

Legen jobber på øyeavdelingen ved sykehuset, der seks ansatte nå er smittet av virussykdommen Covid-19.

På en pressekonferanse tirsdag ettermiddag opplyser administrerende direktør ved sykehuset Bjørn Atle Bjørnbeth at 280 ansatte ved sykehuset er i karantene.

130 av dem jobber på øyeavdelingen.

I tillegg er 27 studenter som var ved sykehuset også satt i karantene.

Alt du må vite: Spørsmål og svar om coronaviruset

KARANTENE: 130 av de sykehusansatte i karantene jobber ved øyeavdelingen på Ullevål. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Skjerpet råd til helsepersonell

Søndag skjerpet Folkehelseinstituttet rådene til alt helsepersonell i landet. Nå skal alle som har vært i områder med vedvarende spredning av coronaviruset være hjemme fra jobb i 14 dager.

Rådet har tilbakevirkende kraft, og gjelder alle reisende som har kommet hjem etter 17. februar. Det er omkring 300.000 ansatte i helse- og omsorgssektoren i Norge, men det er uklart hvor mange av disse som har vært på reise til smitteområder.

Coronavirus og smitte hos barn: Dette vet vi

Publisert: 03.03.20 kl. 17:59 Oppdatert: 03.03.20 kl. 18:21

Fra andre aviser