Coronaviruset: Advarer mot hamstring

Orkla og matvarekjedene opplever en kraftig økning i etterspørselen etter hermetikk og tørrmat. – Det ser ut som om folk har begynt å hamstre, sier direktør Dag Olav Stokken i Orkla. DSB advarer.

– Ut ifra rapportene fra våre kunder, økte omsetningen av hermetikk i forrige uke med 50 prosent, sammenlignet med en normaluke. Og hermetikk er det vanligvis stabilt salg av, så dette er uvanlig, sier kommunikasjonsdirektøren i matvareprodusent-giganten Orkla.

– Vi kan bekrefte de tallene, sier kommunikasjonssjef Kristin Aakvaag Arvin i Kiwi:

– Middagshermetikk har økt med 50 prosent siste uke, sammenlignet med for ett år siden. Omsetningen av supper har økt med 43 prosent og pasta/ris 30 prosent. Det bekrefter at det skjer en hamstring av tørrvarer og hermetikk, sier Arvin.

Hun sier det ikke er noen grunn til det.

– Vi har store lagre, og det er ingen grunn til å lagre. Vi oppfordrer kundene til å lytte til myndighetenes råd og handle som normalt.

Maner til ro

Også Per Brekke, fungerende direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), advarer mot hamstring og sier det ikke er noen grunn til å gjøre dette siden Norge har velfungerende systemer som vil sørge for at butikkhyllene fylles opp igjen.

– Men hvorfor skal man ikke handle inn litt ekstra?

– Vi ønsker ikke skape en situasjon som minner oss om hamstring. Hamstring handler om at folk ikke tror det er nok mat og at man må komme først i køen og fylle opp kjøleskapet. Skjer det, kan det bli perioder hvor du ikke får tak i alt du skal, sier Brekke til VG.

– Vi maner til ro, la systemene virke. De er funksjonelle, legger han til.

Brekke sier at han ikke har fått rapporter om hamstring, men han har lest i mediene at det skal være tomt for Joika-kaker.

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge sier at de opplever økt etterspørsel etter hermetikk.

– Coop Mega har solgt 30 prosent mer av hermetikk. Det er noen butikker som melder tilbake at folk har begynt hamstre; at det går mer hermetikk enn vanlig, mens andre butikker ikke har merket noen endring.

Han sier de ikke ønsker å bidra til hamstring.

– Når det gjelder hamstring av matvarer er vår oppfordring til kundene å lytte til rådene fra helsemyndighetene, som ikke anbefaler folk å endre handlevanene sine. Vi følger situasjonen og utviklingen nøye, og har per nå ikke satt inn noen tiltak når det gjelder hamstring av matvare

Per Brekke i DSB sier man får få andre til å handle for seg hvis man sitter i karantene.

– For mat må man ha, også når man sitter i karantene?

– Da får du alliere deg med noen som kan levere den til deg. Du kan ikke løpe ut i butikken når du får beskjed om å holde deg hjemme.

DSB har tidligere sagt at det kan være lurt å ha det man trenger hjemme for tre døgns tid, men disse rådene ble ikke gitt med tanke på en pandemi, men mer hvis nettet og telefon skulle gå ned.

– Keep calm and carry on, avslutter Brekke.

Rema 1000 sier de har tett dialog med myndighetene og at det blant annet innebærer gode rutiner på håndhygiene i butikker, kontorer og lagre.

– Vi ser økt etterspørsel på noen få produkter som nok skyldes oppmerksomheten rundt dette. Vi har godt med varer så det er ingen grunn til å handle mer enn vanlig, skriver Calle Hägg, PR- og kommunikasjonsansvarlig i en e-post til VG.

