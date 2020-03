FALSK: Seniorrådgiver Ingvild Sahl i Kommunal- og moderniseringsdepartementet bekrefter at denne meldingen er falsk. Foto: Skjermdump

Falsk melding om hamstring avslørt som «fake news»

En tekstmelding hvor det står at kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) har bedt sønnen om å handle hermetikk for å være på den sikre siden, går som en farsott på sosiale medier. Departementet avkrefter at meldingen er ekte.

«Astrup hadde vært i møte med regjeringen i dag tidlig og sagt at fra og med klokken 2 så vil det bli iverksatt tiltak som kan gjøre det vanskelig å gå på butikken etc. Han anbefalte å gå på butikken og handle mat – type hermetikk – for å være på den sikre siden :)».

Slik lyder tekstmeldingen som mange har fått tilsendt en skjermdump av. I en e-post til VG bekrefter seniorrådgiver Ingvild Sahl at «dette er fake news».

I den falske meldingen skriver vedkommende at personen han skriver master med, bor sammen med sønnen til Astrup.

Sahl opplyser at Astrup har tre barn, hvor den eldste er i barneskolealder – altså altfor ung til å bo i kollektiv.

– Ingen grunn til panikk

De siste ukene har flere matvarekjeder meldt om økt salg av utvalgte varer, blant annet tørrvarer og hermetikk. En samlet dagligvarebransje ber imidlertid folket om å holde hodet kaldt.

– Det er ingen grunn til panikk, eller til ikke å stole på at systemet vil fungere fremover, sier konserndirektør i Norgesgruppen Per Roskifte til E24.

– Nok mat til alle

Ifølge Roskifte finnes det nok matvarer til alle. Det vil det også gjøre fremover.

– Vi maner folk til å følge myndighetens råd. I det inngår også å unngå hamstring, slik flere gjorde i Danmark i går. Vi har ingen grunn til å tro at varestrømmen på mat ikke vil fungere fremover, sier han.

Publisert: 12.03.20 kl. 13:45 Oppdatert: 12.03.20 kl. 14:14