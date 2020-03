INTENSIV: På Ullevål er det laget en egen intensiv-avdeling for corona-pasienter. Foto: Frode Hansen

Coronaviruset: 11 personer under 50 år i intensivbehandling

Elleve av pasientene som var innlagt på norske intensivavdelinger tirsdag denne uken var under 50 år, viser en rapport fra norsk intensivregister (NIF). To av pasientene var under 24 år.

Rapporten, som VG har fått tilgang til, er sendt fra Norsk anestesiologisk forening til Legeforeningen torsdag ettermiddag og inneholder verifiserte tall fra tirsdag denne uken. Rapporten omhandler pasienter som er smittet av corona-viruset.

Totalt var 34 pasienter med corona innlagt til intensivbehandling 17.mars, ifølge oversikten. 22 av disse pasientene hadde tilleggssykdommer som kreft, astma og andre hjerte-lunge og karsykdommer.

Dette er oversikten fordelt på alder:

0-24 år: 2 pasienter

25-49: 9 pasienter

50-75:18 pasienter

Over 75: 5 pasienter

26 av de innlagte pasientene med corona-smitte var menn, mens åtte pasienter var kvinner. 16 pasienter var koblet til respirator, viser tallene fra tirsdag.

Totalt er 104 pasienter med corona-viruset innlagt ved norske sykehus, viser VGs oversikt. Ikke alle disse pasientene trenger intensivbehandling.

Norske helsemyndigheter har så langt ikke villet uttale seg om alder, alvorlighetsgrad eller underliggende sykdommer hos de som er smittet av covid-19.

«Vi kan ikke kommentere på hverken alder, kjønn eller noe annet på intensivpasientene. Når vi får mange nok vil vi lage statistikk og gi flere opplysninger rundt dette,» sa FHI til VG under en pressekonferanse torsdag.

Tyngdepunktet av smitten blant middelaldrende

Torsdag kom nyheten om at en 29 år gammel person er blant de innlagte corona-pasientene på Stavanger Universitetssjukehus. Til sammen har har sykehuset ni pasienter, hvorav en trenger respirator. Pasienten som trenger respirator er i aldersgruppen 40-50 år.

Gjennomsnittsalderen på de innlagte ved Stavanger Universitetssjukehus er 51 år gammel. Den eldste er 92 år.

Samme dag ble det kjent at en «ung voksen» corona-pasient får respiratorbehandling på Oslo Universitetssykehus.

Overlege ved intesivavdelingen på Haukeland, Reidar Kvåle, er tilknyttet Norsk intensivregister. Han forteller at registeret gir ut nasjonale tall, men ikke tall om regionale helseforetak eller enkelte foretak. De gir heller ikke ut informasjon om alder på enkeltpasienter.

– Vi er tidlig i det som kan bli en større epidemi. Tyngdepunktet av den påviste smitten i norge er blant middelaldrende som har vært på skiferie i Italia og Østerrike. Det er ikke usannsynlig at smitte-utbredelsen i samfunnet fremdeles er preget av dette, sier Kvåle.

VG skrev i går at mye av smitten i Norge skyldes utbrudd på typiske afterski-barer og skisteder i Østerrike.

– Noen pasienter blir ikke syke, noen blir mer syke og andre blir tilfeldigvis alvorlig syke. Det kan ramme i forskjellige aldersgrupper. Det er viktig å understreke at dødeligheten er størst blant eldre og pasienter i risikogrupper, sier Kvåle.

Professor: Ingen overraskelse

De siste ukene har Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Helse- og omsorgsdepartementet flere ganger uttalt at coronaviruset rammer de eldre og personer med underliggende sykdommer hardest. Og selv om det stemmer, viser tallene at coronaviruset også rammer yngre.

– At dette kommer som en overraskelse på folk, forstår jeg ikke helt, sier professor og overlege ved Haukeland Universitetssjukehus, Hans Flaaten.

Han sitter i norskt intensivutvalg og kommenterer på generelt grunnlag.

– Personer fra 20 år og oppover vil bli rammet

– Det var sånn under svineinfluensaen og spanskesyken også - det rammet yngre hardt. Denne sykdommen rammer ikke spesifikt yngre, men det betyr ikke at den IKKE også rammer yngre.

Han sier at tallmateriale på hvilke pasientgrupper viruset vil ramme hardest i Norge, fremdeles er for lite til å si noe med sikkerhet:

– Men, havner du på intensivavdeling, er du kritisk syk. Om alle de unge som blir smittet av dette overlever, vil være overraskende. Men de fleste vil overleve, sier Flaaten.

Professoren sier at den eneste pasientgruppen coronaviruset ser ut til å skåne, er barn, uten at man vet det med sikkerhet - ennå.

– Personer fra 20 år og oppover vil bli rammet og de vil være overrepresentert på intensivbehandling, fordi de vil tåle behandlingen godt og komme seg. Syke eldre vil være blant de som vi må prioritere nedover i systemet.

Han understreker viktigheten av å følge myndighetenes råd om å holde avstand, følge karanteneregler og unngå å samles i for store grupper:

– Vi må være solidariske til den linjen som er valgt fra sentralt hold. Vi må ta det seriøst.

Publisert: 19.03.20 kl. 21:07 Oppdatert: 19.03.20 kl. 21:37

