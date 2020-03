Kreativt besøk: Ane Christine Hansen (31) med sønn i barnevogn (1) og onkel Pål Robert Jahnsen (59) på besøk utenfor Drammen Helsehus. Foto: Privat

Her «besøker» Pål sin syke mor (92)

Sykebesøk med «glad i deg»-plakat, digitale konserter og balkongmøter. Les om de positive utslagene av coronatiltakene.

Pål Robert Jahnsen (59) har vært vant med å besøke sin syke mor (92) på Drammen Helsehus nesten daglig. Etter nye tiltak fra regjeringen, er det ikke lov å besøke personer ved institusjoner som tilhører sårbare grupper som eldre eller syke.

– Jeg har selvsagt full forståelse for disse tiltakene, de er jo den viktigste gruppen å beskytte. Men jeg ble jo veldig trist over at jeg ikke får besøke min mor på ubestemt tid. Det betyr så mye å dra på besøk, sier Jahnsen til VG.

Dermed måtte det kreative løsninger til.

– Man må prøve å tenke litt annerledes i denne perioden.

Niesen hans, Ane Christine Hansen, hadde tenkt akkurat det samme. På lørdag tok de med seg hennes forlover og deres sønn, stilte seg i parken utenfor helsehuset med en plakat med teksten: «Glad i deg». Jahnsen ringte avdelingen og slik fikk de pratet med moren hans, og vinket til hverandre.

Dermed fikk hans mor tre generasjoner på besøk, til tross for forbud mot besøk.

– Det er jo en liten ting vi kan gjøre, som betyr mye for henne, sier Hansen og legger til:

– Det har jo blitt opprettet mange Facebook-grupper nå der man tilbyr hjelp til hverandre. Folk er så rause og omsorgsfulle. Det er rørende å se.

Inspirert av Italia

Videoer av syngende italienere i karantene på balkongene sine langs folketomme bygater går viralt på sosiale medier. Flere har latt seg inspirere av dette. Klokken 18 i kveld oppfordres hele Oslo til å gå ut på balkongen og gi et minutt applaus og jubel for all helsepersonell som er på jobb i disse coronatider. Riktignok mens man overholder helsemyndighetenes råd om minst en meters avstand.

En annen som har blitt inspirert av Italia er Lisa Bocchetti, som jobber som HR-leder og bor i Oslo.

Hun har opprettet Facebook-gruppen «SOSialisering på balkongen», der hun oppfordrer folk over hele landet til å gå ut på balkongen en gang om dagen og dermed få en sosial arena der.

– Jeg er veldig opptatt av psykisk helse, og hvis vi alle holder oss inne – som jeg anbefaler sterkt i disse tider! – har vi godt av å møtes en gang om dagen. Enten om man vinker til hverandre, at noen spiller noen instrumenter, synger eller holder dukketeater. Det er for å få tankene på noe litt hyggeligere. Det er viktig at vi hjelper og støtter hverandre.

– Tror du det blir like mye sang som fra de italienske balkongene?

– Jeg vil ikke sette nordmenn i bås, men vi må kanskje varme hverandre litt opp først! sier hun og ler.

– Men det er fantastisk om noen kan røre hverandre med sang – det kan sikkert spre glede.

Digitale konserter

Konserter avlyses grunnet smittefare og flere musikere risikerer å miste inntektsgrunnlaget sitt over natten. Alta-musikeren Petter Carlsen skulle egentlig holde en rekke konserter rundt om i landet de kommende dagene.

– De er selvsagt alle avlyst, og jeg taper alle inntekter. Det er en veldig vanskelig situasjon nå for musikere, og det kommer til å være steintøft å overleve for veldig mange nå, spesielt selvstendig næringsdrivende, sier Carlsen til VG.

En av dem som har prøvd å hjelpe musikere i disse vanskelige tidene for kulturlivet, er lydfirmaet VALY. De permitterer alle sine ansatte fra og med i dag, fordi alle oppdragene de kommende månedene er avlyst.

De har nå bestemt seg for å rigge opp til konsertscene på lageret deres i Alta, for å gi artister mulighet til å holde konserter som streames gratis på nett – og at publikum kan vippe penger til artistene. Det selverklærte coronakonsert-konseptet kalles VALY Sessions.

– Det er nå vi trenger kulturen mest. Det er mange som sitter i karantene, kanskje folk har det litt vondt eller er redde, sier initiativtager John Henrik Guttorm.

STREAMER: John Henrik Guttorm, André Bergeton Larsen, Kristoffer Leistad fra crewet i lydfirmaet VALY, under livekonsert lørdag kveld. Foto: VALY

Facebook-grupper som «Kultur i karantenetid» og «Brakkesyke 2020» er også opprettet for at folk kan streame konserter eller andre kulturtilbud.

– Det er hjelp til selvhjelp for musikerne som går glipp av inntektene sine og står på bar bakke. Jeg er utrolig stolt over samholdet i kulturbransjen. Selv om det egentlig burde være helt unødvendig, ettersom dette burde være statens ansvar å sørge for økonomiske hjelpepakker for frilansere som ikke har rett til dagpenger.

Torsdag tok de kontakt med Carlsen.

– Det takket jeg selvfølgelig ja til, og jeg synes det er et fantastisk bra initiativ. Jeg tror det er liv laga for at flere kan gjennomføre lignende.

Lørdag kveld holdt Carlsen deres første konsert som fikk nesten 30.000 visninger på Facebook. Folk har vippset ham nærmere 70.000 kroner.

– Det er veldig rørende og overveldende. Det er helt fantastisk at folk setter pris på musikk og kunst, sier han.

KARANTENEKONSERT: Alta-musikeren Petter Carlsen spilte livekonsert som ble streamet for tusenvis lørdag kveld. Foto: VALY

Kulturlivet oppfordrer også publikum til å la være å be om refusjon for billetter.

– I kulturbransjen er det så marginale nyanser som kan vippe noen fra å klare seg, til å gå totalt konkurs.

– Er du bekymret for din egen del?

– Ja. Jeg er fulltidsmusiker, og lever av dette her.

Publisert: 15.03.20 kl. 15:13

