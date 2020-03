VIL HA KRISELOV: Statsminister Erna Solberg (H) Foto: Frode Hansen

Roper varsko om regjeringens kriselov: – Demokratisk galskap

Morten Walløe Tvedt advarer Stortinget mot å gå med på regjeringens forslag til kriselov.

– Loven gir helt vide fullmakter til å gjøre hva som helst – det vil si at hvis regjeringen bestemmer seg for for eksempel å internere alle smittede uten legehjelp og låse døren har de hjemmel til det. Jeg sier ikke at regjeringen vil gjøre det, men prinsipielt kan de det, sier Tvedt, som er førsteamanuensis i jus ved høgskolen i Molde og seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt.

Så langt har regjeringen innført tiltak i forskrifter med hjemmel i smittevernloven og andre lover som allerede finnes. Men med en ny coronakriselov får de altså utvidede fullmakter, og kan sette lover til side. Regjeringen vil blant annet kunne sette til side arbeidsmiljøloven, EØS-avtalen og NAV-regler skriver Aftenposten.

Også jusprofessor Terje Einarsen ved Universitetet i Bergen advarer Stortinget mot å vedta loven i Dagbladet. Han er ekspert på menneskerettigheter og leder av Den internasjonale juristkommisjonens norske avdeling, ICJ-Norge. På NRKs Dagsnytt 18 advarer jusprofessor Hans Petter Graver også mot loven.

– Her er det bare fantasien som setter grenser, sier Graver til NRK.

– For å få ting til å fungere

Statsminister Erna Solberg (H) sa på en pressekonferanse onsdag at den situasjonen Norge er i nå krever at man handler raskt, og påpeker at det alltid vil kreve noe formaliteter å få fastsatt en lov eller et unntak fra en lov.

– Regjeringen vil derfor i ettermiddag sende en proposisjon til Stortinget som gir regjeringen mulighet til å fastsette forskrifter, også forskrifter som fraviker fra gjeldende lov, bortsett fra selvfølgelig grunnloven og menneskerettighetene, sier statsministeren.

Hun sier dette forslaget til en lov under coronakrisen vil sette regjeringen i bedre stand til å møte de utfordringene som kommer.

– Det er for å få ting til å fungere, det er ikke for å tilta oss nye maktområder i vårt samfunn, sa hun.

STØTTER: Ap-leder Jonas Gahr Støre (Ap) støtter regjeringens forslag til nye kriselov. Her er Støre avbildet utenfor Statsministernes kontor før et møte om coronakrisen. Foto: Frode Hansen

– Galskap

Ap har understreket at Stortinget kan oppheve enhver forskrift vedtatt etter kriseloven fra regjeringen med med 1/3 flertall. Men Tvedt kaller kriseloven «demokratisk galskap», og viser til at den skal sørge for at man kan fatte beslutninger også når Stortinget eventuelt ikke har mulighet til å møtes.

– Denne loven er laget nettopp for den situasjonen. Det må være 85 representanter til stede på samme sted for at Stortinget skal kunne oppheve en forskrift gitt etter denne loven. I dagens situasjon er det bare Stortinget som møtes med så mange mennesker til stede på ett sted. Det kan godt være at vi kommer i en situasjons der det ikke er mulig.

På kveldens Dagsnytt 18 på NRK ble Ap-leder Jonas Gahr Støre konfrontert med Tvedts poeng om at Stortinget ikke nødvendigvis vil kunne møtes for å oppheve en forskrift.

– Jo, men her skal det regjeringen gjør til Stortinget. Vi har fått en egen coronakomité med alle de parlamentarisk lederne og presidenten. Vi må nå sørge for å få prosedyrer hvor alle de vedtakene kommer til Stortinget, og da kan Stortinget si nei, sier han.

Justisminister Monica Mæland (H) har understreket at Stortinget skal meddeles alle forskrifter som gis.

– Maktfordelingsprinsippet opphører

Morten Walløe Tvedt sier at det er akkurat i situasjoner der Stortinget ikke kan møtes, at det er ekstra viktig med demokratisk kontroll.

–Ved denne kriseloven opphører maktfordelingsprinsippet i norsk rett – man gir all makt til regjeringen i en situasjon der Stortinget ikke kan møtes. Kontrollmekanismen må lages på en sånn måte at den kan fungerer – det er hele poenget med en grunnlov, sier han.

– Regjeringen sier det er behov for denne loven fordi man må kunne handle raskt?

Ja, det er kjempefint, og det skjønner vi at trengs. Men raskt er ikke alltid gjennomtenkt, sier han.

Han viser til at da regjeringen foreslo en krisepakke for norsk økonomi, ble det gjort en rekke endringer i denne krisepakken etter at den måtte gjennom Stortinget. Blant annet ble partiene enige om at permitterte får full lønn i 20 dager.

– Det å inkludere alle partiene på Stortinget gjorde at de reglene ble veldig mye bedre for arbeidere. Når regjeringen sier at dette ikke skal brukes til noe ufornuftig tror jeg heller ikke at de har tenkt til det. Men det ville alle ha sagt. I en krisesituasjon er det utrolig viktig at vi har kontrollmekanismer, sier han.

Mener corona-statsråder kunne vært løsningen

På spørsmål om hva han mener kunne blitt gjort for å kunne få vedtatt krisetiltak raskt uten en slik kriselov, skisserer han en løsning der alle partiene får ta del i regjeringsapparatet.

– Rett etter andre verdenskrig, som folk sammenligner oss med nå, lagde man en samlingsregjering hvor det var med folk fra alle partier. Vi trenger ikke gjøre det. Men det vi kan gjøre som er veldig enkelt, som Kongen i statsråd kan beslutte, er å utnevne en av hver fra opposisjonspartiene som er corona-ansvarlig medlem av statsråd på vegne av sitt parti, sier han og utdyper.

– Da vil de tas inn som corona-statsråder i regjeringen uten ansvar for et eget fagdepartement. Den løsningen er i alle fall i tråd med grunnloven vår i dag, og den beholder vår idé om at alle skal samarbeide om gode løsninger i krisetider.

FØRSTEEMANUENSIS: Morten Walløe Tvedt Foto: Gilucci augusto

