RUSETREFF: De store landstreffene for russ kan bli avlyst, på oppfordring fra Folkehelseinstituttet. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Går mot at russetreff på Lillehammer avlyses - Kongeparken usikkert

Det store landstreffet for russ på Lillehammer blir etter alt å dømme avlyst, for å begrense spredningen av coronasmitte.

– Jeg kan garantere at alle som har kjøpt billetter, vil få pengene tilbake, sier daglig leder Per Olav Andersen i Lillehammer Olympiapark AS.

Folkehelseinstituttet skjerpet tirsdag tiltakene for å begrense virussmitte. Arrangementer med over 500 deltagere anbefales avlyst eller utsatt.

– Vi oppfatter situasjonen som alvorlig og har vært forberedt. Det er overveiende sannsynlig at vi avlyser, for å minimere våre kostnader, sier Andersen.

Den formelle beslutningen tas i morgen, onsdag.

Olympiaparken eier landstreffet, som skulle vært arrangert på Birkebeineren skistadion 1.–3. mai med DDE og andre populære artister på programmet.

2000–3000 russ fra hele Sør-Norge er påmeldt Lillehammer-treffet.

Ber russen om hjelp

– Vi ber russen spesielt om hjelp og skal naturligvis være i dialog med dem fremover, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Han sier det handler om risiko og helse for veldig mange mennesker.

– Det er besteforeldrene deres, det er syke mennesker i samfunnet og en god del russ som kan få alvorlige helsekonsekvenser, om vi får utbredt smitte.

Helsedirektøren mener alle bør ta ansvar.

– Vi anbefaler å avlyse russearrangementer for mer enn 500 mennesker. Vi skjønner det er frustrerende men situasjonen er alvorlig, sier Guldvog.

Hjemmefest og rulling

Russens hovedstyre i Oslo og Viken tok i går kontakt med Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet, for å sikre at russen får billettpengene tilbake.

– Blir det en kjip russetid, hvis de store landstreffene avlyses?

– Det tror jeg ikke. Russen får heller ha det gøy med egne aktiviteter, rulle med bussen og ha hjemmefester, sier russepresident i Oslo og Viken Johann Rieff.

Han understreker at russestyret ikke er medarrangør av landstreffene eller har økonomiske interesser knyttet til de store samlingene.

– Vi må sørge for at vi ikke utsetter andre for smittefare og respektere anbefalingene fra Folkehelseinstituttet, sier russepresidenten i Oslo og Viken.

BUSSFEST: Rulling i bussen og festing i mindre format er et godt alternativ til landstreffene, mener russepresidenten i Oslo og Akershus. Foto: Kyrre Lien / Scanpix

Landstreff Oslo avlyst

Landstreff Oslo ble avlyst, trolig i slutten av februar.

«Russetreffet for 2020 er avlyst og alle som har kjøpt billett har allerede fått pengene sine tilbakebetalt», skriver Olav Tvenge (36) i en SMS til VG.

Tvenge eier selskapet Landstreff Oslo, men vil ikke gi ytterligere kommentarer.

Den tidligere Tryvannsfestivalen for russen eksisterer ikke lenger.

Kongeparken i tenkeboksen

Landstreff Stavanger har ikke besluttet avlysning ennå. Pressekontakt Aasmund Lund skriver i e-post til VG tirsdag kveld:

«Vi følger rådene og beslutningene til Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen, og monitorerer situasjonen nøye. Dersom det blir noen endringer vil vi orientere alle våre gjester om dette.»

Det er Rogaland Fritidspark AS som eier landstreffet i Kongeparken, som arrangeres 8.–10. mai. De siste årene har nær 15.000 russ deltatt.

Publisert: 10.03.20 kl. 23:05 Oppdatert: 10.03.20 kl. 23:27

