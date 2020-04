ASFALT-AKROBATIKK: Akrobaten Giordan Alessandrini bruker dagene på å trene utendørs, men sier at det skiftende norske været skaper utfordringer. Foto: Gøran Bohlin, VG

200 forestillinger avlyst – sirkusartister har fått livet snudd på hodet

LILLESAND (VG) De norditalienske akrobatene og slangemennesket i Cirkus Arnardo var klare for norgesturné da krisen inntraff. Nå står de helt uten inntekt.

Nå nettopp

I en campingvogn på baksiden av Lillesand skateklubb, står en italiensk bestemor og koker pasta. Ved siden av henne kutter den pensjonerte monosykkelartisten Cinzia Anselmi grønnsaker.

Kusinen til Anselmi, slangemennesket Suellen Sforzi (37), tøyer ut bak i vognen, mens akrobatsønnene Steve (22) og Giordan Alessandrini (21) henger i døråpningen.

Slik er familielivet i et parkert Cirkus Arnardo.











SATT PÅ VENT: Familiens mødre bruker dagene på hverdagslige gjøremål som klesvask, mens barna gjør øvelser på parkeringsplassen.

Italias røde sone

Å holde avstand er krevende, innrømmer moren.

– Jeg må hele tiden minne meg selv på at jeg ikke kan gi kyss eller klemme. Jeg håper vi kommer raskt tilbake til normalen, sier Anselmi.

Samtidig er familien enige om at dette er bedre enn å dra tilbake til hjembyen.

– Situasjonen er mer alvorlig der enn her, påpeker Steve.

– Verona er en av regionene i den røde sonen. Moren min er gammel, faren min også. Det er vanskelig, jeg tror dette viruset blir hardt å bekjempe, sier Anselmi.

Sirkusfamilien skulle egentlig ha begynt på en landsomspennende turné med 200 show. På grunn av coronakrisen er de parkert her på ubestemt tidspunkt.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken.

DEN NYE HVERDAGEN: Sirkusfamilien fra Verona skulle ha reist landet rundt og underholdt folk. Nå bor de i denne campingvognen i Lillesand. Foto: Gøran Bohlin, VG

Sirkusdirektøren: – Kritisk

I 70 år har Cirkus Arnardo reist land og strand for å underholde – eller å «gi folk magi i manesjen», som sirkusdirektør Are Arnardo beskriver det.

Dette var sesongen som skulle redde dem fra to år med underskudd. Nå er den avlyst.

– En bråbrems før vi har tjent en krone er kritisk – så kritisk at vi må regne med krisepakkene. Får vi ikke det, er det egentlig bare å sende alle hjem igjen og begynne å se etter en annen jobb, sier sirkusdirektøren.

De hadde regnet med billettinntekter på fem millioner kroner allerede ved utgangen av april. 25 millioner for hele sesongen.











FLOSSHATTEN AV: Sirkusdirektør Are Arnardo bruker dagene til å sørge for at artistene hans har det bra, mens han venter spent på regjeringens krisepakke.

Løping og push-ups

Steve Alessandrini bærer ut tre kleshengere med fargesprakende drakter dekorert med Swarovski-krystaller.

I manesjen utfører han poling, en kombinasjon av dans og akrobatikk ved hjelp av en metallstang. Her er treningen hans begrenset til løpeturer og armhevinger.

– Det er et veldig stort problem, for vi har ikke et sted å trene. Suellen gjør slangedans, det er litt lettere, for hun kan gjøre det inne. Men broren min står på hendene og jeg driver med poling, så vi trenger utstyret, sier Alessandrini.

KJEDER SEG: Selv om akrobatbrødrene er glade for at de ikke befinner seg i Italia, opplever de dagene som lite innholdsrike. Foto: Gøran Bohlin, VG

– Sirkuset er livet mitt

Tross omstendighetene er Alessandrini i tilsynelatende godt humør og spøker med folk rundt seg. Men han blir alvorlig når VG spør ham om han er bekymret for sirkusets fremtid.

– Jeg er veldig redd. Her i Norge er sirkus en kulturell institusjon. Andre steder er det bare ansett som underholdning. Mange personer ser ikke hvor krevende det er og hvilken lidenskap som ligger bak arbeidet vi gjør, sier Alessandrini.

– Har du en plan B?

– Jeg har studert matlaging og mote. Men det er ikke bare et spørsmål om hvor jeg kan jobbe. Sirkuset er livet mitt, sier 22-åringen.

Mens Alessandrini og broren har jobbet i familiens sirkus hele livet, har slangemennesket Sforzi opptrådt i Tyskland, USA, Belgia, Sveits, Frankrike og Italia.

SLANGEMENNESKE: Daglige strekkøvelser må til for å sørge for at kroppen holder seg myk. Foto: Gøran Bohlin, VG

Norge var neste land på listen.

– Vi er lei oss, for dette er et veldig vakkert sted og et vakkert sirkus. Vi kom hit fornøyde og entusiastiske, men så forsvant alt, sier Sforzi.

Føler et ansvar for artistene

På et industriområde i Lillesand, en ti minutters kjøretur unna, står en eselflokk inngjerdet foran et bur med fire Border Collie-hunder.

Her, bak de stripete sirkusdukene som nå ligger pakket sammen på en trailer, skulle Arnardos sirkusartister ha opptrådt til rungende jubelrop fra 900 publikummere.

– Den følelsen kan ikke sammenlignes med noe. Spesielt i sånne situasjoner, trenger man gleden fra sirkus. Man glemmer alt som er på utsiden, sier sirkusdirektør Are Arnardo.

NEDPAKKET SIRKUS: Trailere fylt med teltstenger står parkert på industriområdet. Foto: Gøran Bohlin, VG

Som følge av coronaviruset er flere enn 400.000 nordmenn registrert som helt eller delvis arbeidsledige. Tiltakene til regjeringen sikrer full lønn opp til 6G i minimum 20 dager.

Slik er det ikke for de utenlandske sirkusartistene. Arnardo sier at han føler et ansvar for dem.













– De har jo kommet hit med en forventning om å tjene penger, og har sine faste kostnader. Nå står de uten noen form for inntekt og må klare seg på oppsparte midler. Det er noe av det vi jobber med, at det vi eventuelt får skal kunne hjelpe dem videre. Jeg håper vi får såpass at det er liv laga for alle som skulle ha vært med på tur, sier han.

Tredjegenerasjons klovn

Ved en annen campingvogn bak skateklubben, leker Yann Rossi sin elleve år gamle sønn med den lille Yorkshire terrieren Charlie.

SØNN AV EN KLOVN: Loris Rossi har ingen andre barn å leke med i sirkuset. Foto: Gøran Bohlin, VG

Utenfor sirkusteltet er Rossi en helt vanlig fransk familiefar. Når han inntrer manesjen etter en time i sminkerommet, er han «den hvite klovn» – en av de eldste sirkusfigurene.

– Familien min har vært i sirkuset i syv generasjoner. I tre generasjoner har «den hvite klovn» vært vår spesialitet, sier Rossi.

– Hva betyr det for deg og familien din å ikke få inntekter fra sirkuset?

– Det avhenger av hva som skjer i Norge. Hvis vi kan dra ut igjen med sirkuset og jobbe igjen, går det greit. Men hvis ikke ... Det blir vanskelig.







PÅ FISKETUR: Sirkusets trapesartist, Antonín Navrátil, drar ut for å fiske to ganger om dagen.

Publisert: 10.04.20 kl. 12:09

Mer om Coronaviruset Lillesand Kultur

Fra andre aviser