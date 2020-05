SMERTER: Hjørdis Rognås døde av corona 23. mars. Foto: Privat

Hjørdis (90) døde av corona: – Ingen fortjener en slik avslutning på livet

Da Hjørdis Rognås (90) døde av corona 24. mars, hadde hun i flere dager hatt store smerter grunnet et ubehandlet benbrudd. Familien vil nå melde saken til Norsk pasientskadeerstatning.

– Mamma var 90 år, og det er ikke unaturlig at noen i den alderen dør. Men det er helt grusomt å tenke på at hun hadde så store smerter de siste dagene, det er ingen som fortjener en slik avslutning på livet, sier Wenche Rognås til VG.

Datteren er sterkt preget av at hennes mor Hjørdis Rognås fra Nord-Aurdal kommune skal ha levd de siste dagene av sitt liv med store smerter. Wenche Rognås mener kommunen har sviktet i behandlingen av moren.

Oppdaget benbrudd

Det var først da Hjørdis ble flyttet til en isoleringsavdeling på Vangsheimen sykehjem, som ligger i en annen kommune, at det ble oppdaget benbrudd.

Da hadde Hjørdis i åtte dager vært sengeliggende grunnet et fall.

– Vi fikk ikke engang lov å ringe henne, fordi kommunen ikke visste hvordan de skulle desinfisere telefonen etterpå. Det var grusomt, og enda verre når vi ser i journalen at hun må ha hatt så vondt, sier en tydelig preget datter til VG.

MOR OG DATTER: Wenche Rognås sammen med sin mor Hjørdis. Foto: Privat

Familien har etter dødsfallet hentet ut 90-åringens journal, og kommer nå til å melde saken inn til Norsk pasientskadeerstatning.

Det var avisa Valdres som skrev om historien til Hjørdis Rognås først.

Skadet foten i isolasjon

Dagen før 90-åringen fikk symptomer på smitte, skal en ansatt tilknyttet omsorgsboligen Hjørdis bodde i ha testet positivt på coronaviruset.

Denne informasjonen ble gitt til familien først tre dager senere, samme dag som Hjørdis ble testet, ifølge datteren.

Nord-Valdres kommune ønsker hverken å bekrefte eller avkrefte dette ovenfor VG, og viser til personvernhensyn.

– Kommunen har smittesporing på samtlige ti smittede i kommunen, og har god kontroll på smitteveiene, opplyser kommunedirektør Kristian Damstuen.

90-årige Hjørdis ble isolert for å hindre videre spredning av viruset.

Da det positive prøvesvaret kom 17. mars, fikk familien beskjed om at hun skulle flyttes til en kommunal leilighet.

– Mamma ble sperret inne på rommet sitt. Hun var dement, plaget med angst og fikk lett panikk. Hun forsto nok ikke hva som skjedde, og hun må ha vært veldig redd. Vi fikk beskjed om at hun falt flere ganger mens hun var isolert, forteller datteren.

Fikk telefonoppdateringer

Et av disse fallene medførte trolig et brudd i foten. Skaden i foten ble undersøkt av lege da 90-åringen ble coronatestet.

I journalen fremkommer det at beslutningen om å ta et eventuelt røntgenbilde skulle tas når prøvesvaret forelå. Dette ble ifølge datteren aldri gjort.

Siden familien hverken fikk komme på besøk eller snakke med Hjørdis på telefon, fikk de daglige oppdateringer om hennes tilstand på telefon fra kommunens personale.

– De sa hun var stabil, bare hadde litt feber, pustet rolig og fint, men at hun hadde vondt i foten. Vi forsto likevel at situasjonen var alvorlig, hun var jo gammel, sier datteren, som mener det er helt åpenbart at personalet har forstått at moren hadde smerter.

Avdekket benbrudd

Det tok åtte dager før Hjørdis fikk påvist brudd. Det skjedde først etter at den syke kvinnen ble flyttet fem mil i ambulanse.

– Hun må ha hatt grusomt vondt, også på denne kjøreturen. Ambulansearbeideren hadde fortalt at hun hadde ynket seg for hver bump de kjørte over, sier datteren.

Datteren forteller at en sykepleier på Vangsheimen filmet foten til moren i en videosamtale med kommuneoverlegen i Vang like etter at hun ble innlagt.

Det ble raskt konstatert brudd. Foten ble gipset og moren fikk morfin.

– Fikk ikke lindret smertene

– Vi vet at smertene ble lindret da, og at hun sovnet fredelig, forteller datteren.

Hjørdis våknet aldri igjen.

– Mamma døde dagen etter. Vi får ikke lindret de smertene og den redselen hun må ha følt de siste dagene av sitt lange liv. Men dette skal ikke skje i 2020, sier Wenche Rognås.

– Vi mener at saken er av offentlig viktighet og interesse. Vi ønsker at vi med vår åpenhet kan forhindre at andre pasienter og pårørende opplever tilsvarende.

– Uoversiktlig situasjon

Kommunedirektør i Nord-Aurdal, Kristian Damstuen, understreker at kommunen har stor forståelse for at pårørende synes situasjonen er tung.

– Det er ikke slik at vi mener vi nødvendigvis har gjort alt riktig, men vi mener vi har gitt pasienten god behandling ut fra hvordan situasjonen var da. Det var helt nødvendig å isolere pasienten for å begrense smittespredning. Vi har hatt kjent personale på vedkommende hele veien, sier han til VG.

Damstuen forteller at kommunen på dette tidspunktet var i en helt ny og uoversiktlig situasjon i forbindelse med coronautbruddet, og mener de har handlet ut fra dette.

Han forteller at de skaden i foten ble undersøkt av lege, som også konfererte med en annen kollega.

– Begge konkluderte med at det på det tidspunktet ikke var snakk om benbrudd. Kommunen kan ikke utelukke at skaden var et brudd, og undersøkende lege på Vang kom til en annen konklusjon, sier han.

Han kan ikke svare på hvorfor det ikke ble tatt røntgen av foten til 90-åringen, og kjenner ikke til om dette skyldes smittevernhensyn.

– Hindre et skrekkscenario

Han kjenner heller ikke til hvorfor familien ikke fikk muligheten til å snakke med moren på telefon.

– Det vet jeg ikke. Det er fullt mulig å bruke digitale løsninger for å kommunisere med pårørende og pasienter.

– Familien skal ha fått opplyst at det var fordi man ikke visste hvordan den skulle desinfiseres etterpå?

– Det er viktig å sette det i kontekst. Dette var tidlig i pandemien, og vi hadde et ekstremt stort fokus på å begrense smitte på institusjonen for å hindre et skrekkscenario. Det er den eneste pasienten i institusjon hos oss som har vært smittet. Det er nok det som er forklaringen her, selv om det kan høres rart ut i ettertid, sier han.

Han oppfordrer pårørende til å ta saken til fylkeslegen om de mener Nord-Aurdal kommune ikke har gitt forsvarlig og tilstrekkelig behandling.

– Fylkeslegen kan da vurdere å opprette tilsynssak mot hele behandlingen pasienten fikk, sier han.

NPE forberedt på corona-saker

Norsk pasientskadeerstatning opplyser til VG at de foreløpig ikke har fått inn saker som gjelder coronaviruset til nå.

– Men vi er forberedt på at det vil komme etter hvert, skriver kommunikasjonssjef Torill Svoldal Stæhr i en e-post til VG.

For å oppfylle kravene til å få innvilget erstatning, må pasienten som hovedregel være påført en skade som skyldes svikt i behandlingen, og skaden må ha ført til et økonomisk tap. Stæhr opplyser at man ikke har rett til erstatning om skaden skyldes sykdommen du ble behandlet for.

Publisert: 01.05.20 kl. 12:28

