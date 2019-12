MOSSESUPPORTER: Ari Behn på pub etter at Moss hadde slått erkerivalen Fredrikstad 1–0 og det ble satt ny publikumsrekord på Melløs 26.10 2003. Foto: Janne Møller-Hansen

Moss sørger: – Mistet vårt mest intenst skinnende bysbarn

Hjembyen sørger over Ari Behn (47): – All verdens skimrende julelys kan ikke forhindre at Moss med ett er blitt en gråere by, skriver nyhetsredaktøren i Moss Avis.

Ari Behn kom til Moss som seksåring og vokste opp i østfoldbyen.

– Med Ari Behns bortgang 1. juledag har vi mistet vårt mest intenst skinnende bysbarn, skriver nyhetsredaktør Øystein Kristiansen i minneordet i Moss Avis.

STEVNEMØTE: Prinsesse Märtha Louise og Ari Behn utenfor hans mors hus i Moss i mars 2001. Foto: Knut Erik Knudsen

Byens ordfører Hanne Tollerud har kjent Ari Behn siden nittitallet:

– Han var mossepatriot og god til å fremsnakke byen sin, sier Tollerud.

Fredag klokken 12 legges kondolanseprotokollen ut i Moss rådhus. Søndag planlegges et fakkeltog gjennom sentrum. Enkelte har tatt til orde for å reise en byste over Ari Behn.

BY I SORG: Mossinger tente torsdag lys utenfor Moss kirke etter Ari Behns bortgang. Foto: Erik Johansen

– Fargerik, raus og inkluderende

– Som forfatter og kunstner og da han giftet seg inn i kongefamilien, har han satt Moss på kartet. Han var fargerik, raus og veldig inkluderende. Folk her har gode minner om ham.

Ordføreren forteller at flere har skrevet til henne at hele byen står rundt familien nå.

– Aris bortgang var et veldig sjokk. Mange føler dyp medfølelse med de etterlatte. Flere sier at vi burde vært flinkere til å si at vi satte pris på ham, da han faktisk var her, sier Tollerud.

– Fantastisk sosialt talent

Lars Ramslie (45) husker med glede at Ari Behn og han satt hjemme hos mor i blokken på Øreåsen eller på kafé Møllhausen i Moss og diskuterte litteratur tidlig på nittitallet.

– Ari var veldig sjenerøs med meg på et punkt i livet han ikke trengte være det. Han var som nittenåring allerede skremmende stilig, veltalende og en del av det litterære, intellektuelle miljøet i småbyen. Jeg var mer ramp som snakket i store bokstaver, sier Ramslie.

Kort etter debuterte begge som forfattere, som de første fra sin generasjon mossinger.

– Enda han skulle bli en aktør i det kulturelle og litterære Norge av en grandios størrelse hadde han samtidig den unike sjenerøsiteten i seg. Like mye som et stort litterært talent var han et fantastisk sosialt talent: Uansett hvem du var, stor eller liten, ville han gi deg tid, huske navnet ditt, hvor dere møttes sist og hva dere hadde snakket om, sier Lars Ramslie.

ARI PÅ JELØYA: Ari Behn med søsteren Anja foran Galleri F15 på Jeløya i Moss. Foto: Thomas Andreassen

Fakkeltog i Moss søndag

Søndag 29. desember arrangerer Ari Behns tidligere klassevenninne Heidi Bøhaugen Sjøstrøm fakkeltog i Moss sentrum klokken 17. Den går fra Høyvekta og gjennom gågaten i Moss til Moss kirke, en stripe Ari Behn har tråkket opp og ned hundrevis av ganger.

– Vi er såpass mange som er i sjokk som trenger å prate om dette, sier initiativtager Heidi Bøhaugen Sjøstrøm til Moss Avis.

KUNSTNERSJEL: Ari Behn utenfor Galleri F15 på Jeløy ved Moss i 2003. Foto: Janne Møller-Hansen

Nyhetsredaktør i Moss Avis Øystein Kristiansen ble venn med Ari Behn gjennom fotballen som guttespillere på KFUM.

Han beskriver Ari som en sjarmerende driblefant som kunne spille en hel kamp uten å slå en eneste pasning.

– Allerede der så vi kimen til en person som dyrket det artistiske, ønsket det umulige, som jeg kunne irritere meg grønn over, men like fullt fant det umulig å mislike, skriver Kristiansen i minneordet.

– På dypt vann uten prestisje

Han forteller også om kjellerbandet deres som trengte vokalist og var sikre på at Ari ville være den fødte frontfigur – uten noensinne å ha hørt ham synge.

– Jeg tror også alle kan se for seg hvordan han ankom øvingslokalet, et bomberom i Nesparken, og grep mikrofonen med den største autoritet – men uten et snev av sangstemme. Ari godtok vår stotrende avvisning med sitt sedvanlige smil. Der så vi kimen til en mann som elsket å kaste seg ut på dypt vann, ikke bare fryktløst, men også uten prestisje, skriver Øystein Kristiansen om barndomsvennen.

MFK-SUPPORTER: Ari Behn og lillebroren Espen Bjørshol på tribunen på Melløs stadion i Moss i oktober 2003. Foto: Erik Johansen / SCANPIX

Ari Behn var VIP-medlem i Moss Fotballklubb og æresmedlem i supporterklubben.

Sjefsupporter på Melløs stadion Roy Kenneth Nilsbakken, kjent i lokalmiljøet som «Hjælmen», husker da om lag 200 supportere tok sjøveien til Fredrikstad for å se Moss spille mot Fredrikstad i 2003.

Da skjærgårdsbåten stevnet forbi Hankø, pekte kapteinen ut det kongelige sommerstedet Bloksberg, der prinsesse Märtha Louise og hennes nye gemal befant seg.

– Ari visste at vi kom og hadde rigget seg til oppi høyden. Der sto han og vinket og hoppet og spratt som ekte mossing, mens vi vinket og tutet tilbake, forteller Nilsbakken.

– Stolte over at han var seg selv

Han sier at Ari Behn alltid hadde godt å si om hjembyen.

– Vi er stolte over at han var seg selv, at han hele tiden turte å være den han var. Han sto standhaftig i det å være seg selv. Det krever sin mann, sier sjefsupporteren.

Han kaller Ari Behn en fargeklatt og person som verden trenger flere av.

– Selv om mange køddet med ham, gikk han på med godt humør. Han hadde en autistisk hukommelse, hilste på alle og var flink til å gjøre oss mossinger stolte, sier Nilsbakken.

Filmregissør Per-Olav Sørensen, kjent for «Halvbroren» og «Kampen om tungtvannet, uttaler etter Ari Behns bortgang:

– Dette er bare tragisk. Tenker nå på familien og barna som mistet pappaen sin. Det etterlates så mange spørsmål hos de pårørende etter en slik brå bortgang. Måtte de få styrke til å komme gjennom dette, sier Sørensen.

– Møtte deg alltid med et smil

Han kjente Ari Behn fra utestedet Dirty Nelly i Moss i gamle dager til sporadiske møter i Oslo de siste årene.

– Han hadde alltid full oversikt over hva jeg holdt på med selv om jeg ikke hadde truffet ham på årevis. Og han møtte deg alltid et smil, en vennlig klem og fine ord. Som om hans misjon i livet var å gjøre livet bedre for andre.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Kirkens SOS: 22400040.

Publisert: 27.12.19 kl. 16:14

