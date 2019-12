RØDT-LEDER: Bjørnar Moxnes. Foto: Ola Vatn / VG

Bjørnar Moxnes om Ernas (81) lange reise: Viser hvor sårbart og utsatt livet er lengst i nord

Rødt-lederen mener historien om Erna Torgersen (81), som ble operert for hjerneslag åtte timer etter at familien hennes fant henne syk hjemme, viser hvor viktig det er å ha en god ambulanseflytjeneste.

– Denne triste saken, viser hvor sårbart livet er og hvor viktig det er å ha en fullt operativ ambulanseflytejeneste tilgjengelig døgnet rundt, sier Bjørnar Moxnes til VG.

Moxnes sier han ikke skal koble hendelsen direkte til det nylige kaoset i luftambulansetjenesten, men at saken viser hvor sårbart og utsatt livet er lengst i nord når akutt sykdom rammer.

Det tok åtte timer fra Erna Torgersen (81) fikk slag til hun var på operasjonsstuen i Tromsø. Ferden gikk med ambulanse og helikopter fra Båtsfjord via Tana til Kirkenes sykehus, og videre med fly til Tromsø. Til slutt var det for sent, og hun mistet livet noen dager senere.



Torgersen ble hentet med forsvarets Bell-helikopter fra Kirkenes som er satt inn som ekstratiltak, fordi snøbyger gjorde det usikkert om oppdraget kunne løses med ambulanseflyene som var tilgjengelige i Alta, og Kirkenes-flyet var på et annet oppdrag. Hun fikk blodproppoppløsende behandling i Kirkenes, før hun ble transportert videre til Tromsø, med noen forsinkelser ved avgang fra Kirkens og landing i Tromsø.

– Kan ikke eksperimentere med en samfunnskritisk tjeneste

– Det er nok mange av oss sørpå som ikke helt forstår hvor store avstandene er, men det var en som sa til meg at det er like langt fra Berlevåg til sykehuset i Tromsø som det er fra Oslo til Berlin. Det er avstandene her. Derfor er det så avgjørende å ha en velfungerende ambulanseflytjeneste, sier Rødt-lederen, som selv har vært i kontakt med de pårørende.

Ifølge Google Maps tar det 10 timer og 54 minutter å kjøre fra Berlevåg til sykehuset i Tromsø, og 12 timer og 34 minutter å kjøre fra Oslo til Berlin.

Tidligere har Rødt foreslått å annullere luftambulanse-anbudet med selskapet Babcock, og de vil nasjonalisere tjenesten.

– Dette er en samfunnskritisk tjeneste, og vi kan ikke eksperimentere med den sånn som nå har skjedd, og legge legges den ut på anbud for å presse ned pris. Det er helt uansvarlig, og det er Bent Høie som er øverste ansvarlig for et kaos uten sidestykke i den norske luftambulansetjensten, sier Moxnes.

Helseminister Bent Høie (H) påpeker det Moxnes også er klar på: At Ernas historie ikke kan kobles direkte til mangelen på ambulansefly.

– Det er heller ikke jeg som har begynt med å sette denne tjenesten ut på anbud, den har alltid vært drevet av private etter anbudsrunder. Vi sparer heller ikke penger på dette anbudet, men har styrket tjenesten med 100 millioner. Nå vurderer en ekspertgruppe hva som er riktig driftsform. Jeg vil ikke konkludere før jeg har sett ekspertenes råd om hva som er riktig for fremtide

