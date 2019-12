FORGIFTET: Den døde ulvetispa inneholdt spor av etylenglykol, som blant annet er å finne i frostvæske. Foto: Politiet

Ulv forgiftet i Hedmark: – Håper folk som vet noe står frem

Både dyrevernsforkjempere og ulvemotstandere reagerer sterkt etter at det ble kjent at en ulv i Hedmark er død etter å ha spist forgiftet kjøtt.

Onsdag ble det kjent at en ulv som ble funnet død i Åsnes i Hedmark i mai var forgiftet.

Politiet mener noen har lagt ut forgiftet kjøtt med mål om å ta livet av ulv og etterforsker saken som alvorlig miljøkriminalitet. Så langt har de ingen mistenkte.

– Det er selvfølgelig grusomt, helt uakseptabelt og grov faunakriminalitet. Det er en veldig smertefull død man legger opp til, sier Siri Martinsen, leder i dyrerettighetsorganisasjonen NOAH, til VG.

KRITISK: Siri Martinsen, leder i dyrerettighetsorganisasjonen NOAH. Foto: Eivind Griffith Brænde

Vil ha streng straff

De er opptatt av at slike handlinger straffes med strenge straffer.

– Det virker som om politiet tar dette på høyeste alvor og vi håper de finner de som står bak. Vi håper folk som vet noe eller har mistanker står frem og tipser politiet. Vi håper det blir en grundig etterforskning og at det blir gitt en så høy straff som mulig for denne typen lovbrudd, sier Martinsen.

Innlandet politidistrikt har opplyst at de har flere erfaringer med at personer legger ut giftig åte i skogen, og ber folk om å melde fra hvis man kommer over «mistenkelige funn eller aktivitet som kan knyttes til dette».

Ulvebestanden i Norge Så langt i vinter er det påvist 66.73 ulver innen for landets grenser, ifølge en statusrapport for perioden 1. oktober til 10. desember. Forrige vinter ble det til sammen påvist 104–107 ulver med helt eller delvis tilhold på norsk areal. Stortingets bestandsmål er 4–6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Videre vil ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5. I 2018 ble det født valpekull i fem helnorske revir, samt seks kull i grenserevir og 27 kull i helsvenske revir. Ettersom valpekull i grenserevir teller som et halvt kull, tilsvarer dette åtte kull i Norge. Den skandinaviske bestanden ble beregnet til å bestå av cirka 380 individer i fjor. Kilde: Rovdata

– Dette viser en totalt mangel på empati for levende vesener. Norge er internasjonalt forpliktet til å ta vare på ulven og det er fullstendig uakseptabelt at noen tar loven i egne hender, sier Martinsen.

Obduksjonen av ulven viste at den fått i seg etylenglykol, som blant annet er å finne i frostvæske. Kjøttbiter som ble funnet i samme område (Åsnes-Finnskog) i desember 2018, inneholdt samme stoff.

DØD: Denne ulven ble funnet i Åsnes i Hedmark i mai. Foto: Politiet

Bondelaget tar avstand

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, sier til VG at de tar avstand fra bruk av denne typen virkemidler for å bli kvitt ulv.

– En kriminell handling har forårsaket at denne ulven har dødd. Vi er opptatt av å få redusert ulvestammen til et reelt nivå som er hjemlet i politiske vedtak. Vi mener det skal gjennomføres med lovlige og godkjente virkemidler, sier Bartnes til VG.

Organisasjonen er i utgangspunktet motstandere av at det skal være ulv i norsk fauna, men er tydelige på at også de taper når slike hendelser skjer.

– Både debatten og håndteringen av ulv får stor oppmerksomhet og den typen situasjoner som vi ser nå fører til at vi får en mer tilspisset debatt enn det som er tjenlig, mener Bartnes.

TAR AVSTAND: Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

