VG-podkast har passert en million

VGs internasjonale podkast «Hunting Warhead» har passert en million nedlastinger. Nå ønsker politi å bruke den i videreutdanning.

Podkasten er laget i samarbeid med kanadiske CBC, og tar utgangspunkt i VGs avsløring om en internasjonal politioperasjon mot et av verdens største overgrepsforum på det mørke nettet.

Podkasten ble lansert internasjonalt 5. november. Etter halvannen måned passerte den altså en million nedlastinger, med omkring 435.000 unike lyttere.

Mest populær er podkasten i USA, Canada og Australia, med Norge på en fjerdeplass. Den siste uken var nær halvparten av alle nedlastinger av podkasten gjort i USA, viser tall fra CBC.

– At VG har skapt en verdenssuksess på podkast er helt formidabelt. Det er godt å se at viktig journalistikk har så mange lyttere. Idag er jeg er meget stolt av VGs medarbeidere og våre dyktige internasjonale samarbeidspartnere, sier redaktør Jane Throndsen i VG.

– Inn i utdanningen

CBCs digitale producer Emilie Quesnel forteller til VG at podkasten ser ut til å være populær blant en bredere lytterskare enn vanlig. Det er hun som koordinerer analysen av podkasten.

- Vi får tilbakemeldinger fra folk verden over, med stor variasjon i alder, kjønn og yrke. Dette er interessant, fordi vanligvis er krim-serier mest populært hos kvinner i millenniumsgenerasjonen. Denne ser ut til å ha langt bredere appell, sier hun til VG.

Det samme forteller Daemon Fairless, programleder for podkasten, i et nettmøte på Reddit.

– En leder for politidivisjonen Texas Troopers har foreslått at podkasten burde inngå i videreutdanningen av betjenter, for å informere dem om nettovergrep, fortalte Fairless.

PERSONLIG: - I en podkast er det lov for journalister å være ærlige om hva vi føler. Det er en form for åpenhet som jeg tror er god for journalistikken, sier podkastens programleder Daemon Fairless. Foto: Krister Sørbø

Den britiske avisen The Guardian plasserte rett før jul VGs podkast på sin liste over årets 20 beste podkaster.

«Denne brutale og briljant fortalte historien om hvordan politi og journalister jobbet for å stoppe Faulkner er mer enn utrolig», skrev The Guardian.

Publisert: 23.12.19 kl. 23:33

