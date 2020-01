Tre menn siktet for vold på Haugerud natt til 1. januar

Tre menn i 20-årene er siktet for vold mot to andre menn på Haugerud i Oslo natt til 1. januar.

NTB-André Lorentsen

For mindre enn 10 minutter siden

Det sier politiførstebetjent Lene Moen, som er avsnittsleder for etterforskning ved enhet øst i Oslo politidistrikt, til NTB fredag ettermiddag.

– De tre mennene i begynnelsen av 20-årene knytter seg til hendelsen, men nekter straffskyld, sier Moen.

De tre ble pågrepet, avhørt og løslatt tidligere denne uken.

Natt til 1. januar ble to menn utsatt for grov vold på Haugerud i Oslo. En mann fikk slått ut flere tenner, og den andre ble skåret i øret med en kniv.

Mistet flere tenner

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 4.12 på natten onsdag 1. januar etter at naboer på Haugerud våknet av bråk. Den første patruljen var på stedet seks minutter senere.

– Vi rykket ut og fant to skadde menn like ved Haugerud senter, den ene hadde mistet flere tenner og den andre var kuttet med kniv, fortalte kommunikasjonsrådgiver Eirik Wilmann i Oslo politidistrikt til NTB mandag.

Begge ble sendt til legevakten for behandling. De to forklarte at de var blitt overfalt av tre unge menn. Kort etter påtraff politiet tre menn som svarte til beskrivelsen, på Trosterud, like i nærheten. De tre fortalte at de hadde blitt overfalt av to menn. Det viste seg raskt at det var snakk om samme hendelse.

– Den videre etterforskningen vil vise om det er grunnlag for tiltale, sier politiførstebetjent Moen.

Kritikk

Politiet i Oslo tvitret ikke om voldsepisoden natt til 1. januar, og saken ble først kjent da venner av to av mennene skrev om saken på sosiale medier. Det var helt taust på Oslo-politiets Twitter-konto mellom midnatt og klokken 7.45 1. januar.

I en pressemelding tar politiet i Oslo selvkritikk.

– Når det gjelder saken på Haugerud, ser vi at vi burde vært raskere med å gi ut faktainformasjon i etterkant for å begrense spekulasjoner og påstander om hendelsen, heter det.

– På grunn av oppdragsmengden i dette tidsrommet, ble det ikke tvitret om denne eller andre hendelser i de travleste timene, skriver politiet.

Publisert: 10.01.20 kl. 16:54

Mer om

Flere artikler