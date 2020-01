STENGT: Riksvei 13 over Vikafjellet er fortsatt stengt ifølge Vegtrafikksentralen Vest. Her skal det gjøres en ny vurdering mandag klokken 0900. Foto: Webkamera Statens vegvesen

Uværet roer seg i Nord-Norge, men ny kuling på Vestlandet

Uværet er søndag kveld i ferd med å roe seg i nord og vest, men vinden vil ta seg opp igjen i Hordaland mandag. Da ventes det stiv kuling.

Nå nettopp

Det har denne helgen vært mye vær, kraftig vind og stengte veier mange steder i kongeriket. I Nord-Norge har det blåst så heftig at Statens vegvesen har anmodet bilistene om å holde seg hjemme. Her blir det nå litt bedre.

– I Nord-Norge er det nok i ferd med å roe seg, selv om det fortsatt er kuling enkelte steder langs kysten. Men det verste vil gi seg i løpet av natten, sier statsmeteorolog Kristen Gislefoss til VG.

Også på Vestlandet og i Trøndag har det løyet.

– Men det kommer mer vind i morgen, da blir det en ny omgang med stiv kuling på vestlandskysten, sier Gislefoss.

Riksvei 13 over Vikafjellet har vært stengt gjennom helgen på grunn av fare for ras, ifølge Vegtrafikksentralen Vest. Her skal det gjøres en ny vurdering mandag klokken 0900.

Sjekk været der du er her.

– Sør og sørvest frisk bris på kysten, fra tidlig mandag formiddag stiv kuling. Perioder med regn og yr, snø over ca. 1000 m. Om kvelden økende nedbør og noe lavere snøgrense, skriver Meteorologisk institutt i sitt tekstvarsel for Hordaland på Yr.

Gislefoss sier til VG at vinden nok vil trekke inn i Nordland utover kvelden i morgen, men at det er såpass langt frem at mye fortsatt kan skje.

I Sogn og Fjordane ventes vinden å øke til sterk kuling mandag formiddag med liten til full storm ved Stad.

Det varsles regn og yr og snø over 1000 meter. Mandag kveld øker nedbøren, og snøgrensen trekker ned.

I fjellet i Sør-Norge kan det mandag kveld blåse opp i stiv kuling utsatte steder. Her vil det også være perioder med snø.

Fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet er stengt på grunn av uvær, men den ventes å åpne igjen klokka 7 mandag morgen, melder Vegtrafikksentralen øst.

Blant fjellovergangene som var åpne søndag kveld, var E134 Haukelifjell, E16 Filefjell, riksvei 15 Strynefjellet, riksvei 52 Hemsedalsfjellet og riksvei 7 Hardangervidda, melder NTB.

I nord er det kolonnekjøring blant annet på E10 Bjørnfjell i Nordland og på E69 Skarsvåg–Nordkapp i Finnmark.

Publisert: 05.01.20 kl. 21:45

Mer om

Flere artikler