HJEMLØSE: En katt funnet ved en koloni i Stavanger. Kolonier oppstår der mange dumper tamme katter og de som overlever formerer seg videre. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge

Flere kjæledyr dumpes: − Nå har det eksplodert av dyr

Dyrebeskyttelsen Norge forteller at alle deres lokalavdelinger sliter med en overflod av katter og kaniner. De har sett en stor økning gjennom pandemien.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

– Kjæledyrbehovet har gått opp ekstremt i pandemien. Vi ser at folk sikkert har tenkt at de skal være hjemme uansett og har tid. Men bare fordi du ikke kan reise til utlandet, betyr ikke det at du ikke kan reise på hytta eller på norgesferie. Mange har nok ikke tenkt på det, sier styremedlem i Dyrebeskyttelsen Nord-Jæren, Anna Sunniva Roaldsøy Østbø.

Flere i år enn hele 2019

Hun forteller at de så langt i 2021 har tatt imot 309 dyr. Det er flere enn i hele 2019 totalt, og en økning på 44 prosent fra samme periode i fjor.

REDDET: Disse kattungene ble hentet fra en koloni avdelingen beskriver sånn: «Vi hentet inn to drektige, to mødre og 7 små. Alle de små har tydelig øyebetennelse og er ikke helt i form.» Foto: Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren

– Vi har garantert sett en stor økning etter at pandemien begynte, spesielt av kattemødre og kull. Nå har det bare eksplodert av dyr. Sist helg fant vi tre kattunger som var dumpet i skogen helt alene. De var kjempetamme og var helt friske og fine. Det var ingen tegn på at de hadde gått ute, sier Østbø.

Kattungene var rundt 12–14 uker gamle. Østbø sier de mistenker at det er privatpersoner som avler på kattene sine og selger dem uten kastrering eller behandlinger siden prisen på kattunger har økt en del i pandemien.

DUMPET: Disse tre tamme kattungene ble funnet dumpet i skogen forrige helg. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren

– Det også kan være en grunn til at det flyter med kattunger, påpeker hun.

– Kjemper en kamp vi ikke kan vinne

Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren delte tidligere i uken et hjertesukk på sin Facebook-side.

«“Hva skjedde nå, sitter vi og spør oss selv. På få dager rant det inn nesten 30 dyr! Vi har tatt inn mange syke kattunger, mødre og andre som trengte hjelp, og det raskt!»

HELSEPROBLEMER: Mange av de hjemløse kattene som reddes inn har helseproblemer, som disse med øynene. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren

De skriver at de har fått inn mengder med henvendelser fra Egersund til Ryfylke.

«Vi har ikke plass og må prioritere de sykeste og mest akutte sakene. Vi står midt oppi dette og ser hvor stort problemet er. Folk må våkne opp! Dette burde rett og slett ikke gå an at det skal være sånn som dette. Vi håper og håper det skal bli bedre, men vi føler vi kjemper en kamp vi ikke kan vinne..! Dyrene trenger hjelp, og det kan ikke stå på kun oss som frivillige, dette klarer vi ikke alene!»

Dette kan du gjøre * Om du ser dyr som er utsatt for mishandling, kontakt Mattilsynet eller politiet (02800). * Før du kontakter Mattilsynet om forlatte dyr, bør du undersøke om dyret faktisk er forlatt. Det kan være at en nabo eller andre skal passe dyret. * Mattilsynet har en oversikt over hvem du skal kontakte i hvilke tilfeller her. * Dyrebeskyttelsen Norge har en oversikt over hvem du skal kontakte i hvilke tilfeller her. * Dyrebar er et nettsted hvor du kan lage savnet-/funnet-annonser for dyr. Kilder: Mattilsynet og Dyrebeskyttelsen Vis mer

Etterlyser hjelp til løsninger

Dyrebeskyttelsen etterlyser hjelp fra kommunene, politikerne og Mattilsynet.

– Vi ønsker å finne løsninger. Alle våre søsteravdelinger sliter med det samme – det er en overflod av katter og kaniner, utdyper Østbø.

– Uansett hva vi gjør, vil problemet fortsatt være der. Vi trenger hjelp av folk, politikere og kommuner. Det går på holdning. Folk dumper fortsatt dyr, legger hun til.

les også Kaniner satt igjen i skogen: – Helt forferdelig

Åshild Roaldset, daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, bekrefter at alle deres lokalavdelinger opplever et enormt arbeidspress nå. Hun opplyser at de må prioritere hjemløse dyr.

– Vi rehabiliterer og omplasserer dyr. Vi prioriterer dem i nød og har ikke kapasitet til å hjelpe alle som trenger hjelp, sier hun.

ARBEIDSPRESS: Daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset. Foto: Anne K. Harkestad, Dyrebeskyttelsen Norge

Østbø tror mange ikke innser hvor stort ansvar det er å skaffe seg et kjæledyr.

– Om du vurderer å skaffe deg dyr må du tenke deg godt gjennom om du faktisk er klar for det ansvaret. Det er nesten som å få et barn: Man må tilpasse hverdagen til familiemedlemmet og tenke på at det koster penger med mat og utstyr, dyrlegeregninger og forsikringer. Og vær så snill å kastrere og chippe katter og kaniner!

Rekordøkning

Østbø forklarer at enormt mange katteeiere ikke kastrerer dyrene sine. Det får ingen konsekvenser for eierne, men hannkattene setter kull på de hjemløse kattene og dermed øker koloniene av hjemløse dyr.

– Med tanke på hvor mange hjemløse dyr det er i Norge, er det ikke nok eiere til dem. Det er et veldig stort problem.

Også i Danmark er det en stor økning av kjæledyr som blir forlatt. Dyrebeskyttelsen der melder om rekord, ifølge Ekstra Bladet.

Se kattungen bli reddet ut av røret:

I Norge er det Mattilsynet som har hovedansvar for å følge opp at dyrevelferdsloven blir fulgt. De opplyser at de mottar rundt 12.500 bekymringsmeldinger om dyrevelferd årlig.

– Dyreeiere fleste sørger for at dyrene har det bra i ferien. Men det forekommer dessverre at dyr blir forlatt. Å dra fra kjæledyr uten å sikre at noen tar seg av dem, er et klart brudd på dyrevelferdsloven. Dyrene må inkluderes i ferieplanene. Det gjelder alle kjæledyr fra hund og katt til smågnagere og burfugler, sier fungerende seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet.