Luftambulansen på vei til ulykkesstedet lørdag ettermiddag. Foto: Audun Solberg, VG

Én omkommet i båtulykke ved Arendal: − Båtsporten er rammet av en tragisk ulykke

Én mann er død og en er skadet etter en båtulykke ved Holmesund brygge på Flosta i Arendal kommune. Ulykken skjedde under et båtrace lørdag formiddag.

Ifølge politiet skal det ha vært én båt involvert i ulykken. Luftambulansen er på stedet, og ifølge politiet fremstår det som en alvorlig ulykke.

– Det fremstår per nå som at båten har truffet en bølge og deretter gått ned, meldte Agder-politiet tidligere lørdag.







Senere lørdag bekrefter operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane til VG at en av de to mennene som havnet i vannet er bekreftet omkommet, og at pårørende er varslet.

Kriminalteknikere skal være på vei til stedet, ifølge Agder-politiet.

Ulykken skjedde i forbindelse med arrangementet Møkkalasset Cup, som er en offshoreregatta utenfor Tvedestrand. Arrangørene har stoppet båtracet som følge av ulykken, ifølge Tvedestrandposten.

Tvedestrand Racing Klubb og Tvedestrand Motorbåtforening er satt opp som medarrangører, i tillegg til Norges motorsportforbund som ansvarlig arrangør.

– Jeg har blitt informert av det tragiske utfallet av ulykken. Nå jobber vi for å støtte alle som er involvert i ulykken, både pårørende til den omkomne og den skadede, sier Tony Isaksen i Norges motorsportforbund til VG.

– Båtsporten er rammet av en tragisk ulykke og det er en veldig tung stund for mange nå.

Norges motorsportforbund har satt krisestab i forbindelse med ulykken.

Den andre involverte mannen er fraktet til sykehus. Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

Ifølge programmet skal det ha vært tradisjonell regatta da ulykken inntraff. Det er ikke kjent om det var konkurransebåter eller tilskuere som var involvert i ulykken.