KONDOM: Gratis prevensjon deles ut til alle nordmenn – fadderukene får et stort antall kondomer før studiestart i høst.

Sender ut rundt 50.000 kondomer før fadderukene

Det blir delt ut flere gratis-kondomer i 2021 enn under coronapandemiens første år. Om under to uker, skal rekordmange studenter møte opp til studiestart.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Nå nettopp

Fadderukene rundt om i landet er straks klare for å imot rekordmange nye studenter.

Fadderutvalget ved Dragvoll på NTNU i Trondheim tok tidligere i år kontakt med Helsedirektoratet for å få kondomer og glidemiddel som de kunne dele ut videre til nye studenter.

De ønsker å ha fokus på trygg seksuell omgang under fadderukene der det kan være involvert alkohol og omgang med nye folk.

– Vi skal dele ut velkomstpakker og tenkte å ha mye forskjellig oppi, blant annet kondomer, sier Ingeborg Bolstad

spons- og kommunikasjonsansvarlig i fadderutvalget til VG.

Vaksinepass, testing og festivaler møter nye studenter når de møter opp til studiestart – slik blir fadderukene på 15 høyskoler og universiteter.

Bolstad forteller at det er viktig å være bevisst på egen seksualitet når det blir mange nye møter med andre nye studenter.

– Mange tenker at de kan alt som er viktig å vite når de er 20 år, men der nok mye de ikke tenker på. Så da er det greit å være forut og tilby dem gratis kondomer.

Flere tusen kondomer til fadderstyrene

Helsedirektoratet deler ut flere tusen kondomer i året gjennom distributøren Cefem AS. Daglig leder, Christian Fasting, forteller at de sender kondomer til de aller fleste universiteter og høyskoler i Norge.

– Jeg antar vi årlig sender rundt 50.000 kondomer direkte til fadderstyrene, sier Fasting.

Han forteller at det er vanskelig å gi eksakte tall på hvor mange kondomer som går rett til fadderstyrene, fordi mange kondomer først sendes til studentsamskipnadene, før de blir delt ut gjennom fadderukene. Det totale antallet kan derfor være større.

Håper på økt fokus på smittevern

Fungerende avdelingsdirektør i Helsedirektoratets avdeling for barne- og ungdomshelse, Kristine Hartvedt, synes det er gledelig at det deles ut flere kondomer i år enn i 2020.

– Vi håper bevisstheten rundt smittevern som følge av pandemien gjør at flere ønsker å beskytte seg mot seksuelt overførbare infeksjoner. Ha alltid kondom tilgjengelig og bruk annen prevensjon etter behov, skriver hun i en e-post til VG.

Deler ut flere kondomer enn i 2020

Fra 2019 til 2020 sank antallet kondomer som ble delt ut med cirka 25 prosent, ifølge Cefem.

Hittil i år nærmer antallet seg nivået som var før coronapandemien, men det er fortsatt sendt ut rundt 10 prosent færre kondomer enn 2019.

Fasting forteller også at veldig mange studenter benytter seg av gratistilbudet til Helsedirektoratet og bestiller kondomer hjem fra nettsiden www.gratiskondomer.no.

De mest populære kondomene som bestilles er typene tynn, jordbær og klassisk.

Nesten 1 av 5 mellom 20 og 25 år sa at de hadde brutt smittevernreglene og hatt «one night stand» under pandemien, ifølge en undersøkelse fra YouGov utført for VG i 2020.

Lettere med flørting i høst

Hartvedt i Helsedirektoratet forteller at alle over 18 år vil ha fått tilbud om vaksine i løpet av denne uken eller neste uke.

– Studenter som ønsker vaksine, vil altså være beskyttet av første dose ved studiestart. Vi forventer at alle voksne som ønsker det vil være fullvaksinert innen utgangen av september.

– Frykter dere at unge studenter får flere nærkontakter i høst?

– Fadderarrangementer må gjennomføres etter gjeldende smittevernråd. Fra oktober og utover vil det sannsynligvis ikke være nødvendig å begrense antall nærkontakter lenger, men vi kan ikke si det helt sikkert ennå.

Om studenter har mange nærkontakter i begynnelsen av semesteret, mens mange fortsatt bare er delvaksinerte frykter hun at det kan bli økt smitte.

