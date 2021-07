STREVD: Mens Arbeiderpartiet har strevd har deres tidligere nestleder tidvis hevet øyenbryn over noen av partiets beslutninger. Andre ganger har hun nikket anerkjennende. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Helga Pedersen: − Ap har strevd de siste årene, det ser jo alle

VESTERTANA (VG) Eksminister Helga Pedersen har prøvd livet som både lærer og sauebonde. I 2019 ble hun valgt som ordfører – og så for seg en rolig tilværelse. Siden har hun sittet nesten konstant i krisestab.

Etter 12 år midt i kjernen av norsk rikspolitikk sa til slutt Helga Pedersen og familien at nok fikk være nok – og flyttet hjem til Vestertana, øst i Finnmark.

I dette intervjuet forteller den tidligere fiskeriministeren og Ap-nestlederen til VG om overgangen fra riks- til lokalpolitikk, om de politiske bruduljene som kostet henne mulighetene til å bli sametingspresident – og om Aps flere strevsomme år.

Pedersen ble ordfører i Tana i 2019. Målet var å flytte hjem til en roligere hverdag hjemme i Finnmark, enn i hektiske Oslo:

– Siden har jeg sittet i konstant krisestab.

Kommunen har måttet sette krisestab hele tre ganger siden hun tok over i 2019 – grunnet corona, en svindelsak med en betrodd medarbeider i kommunen og et jordskred.

– Den forrige ordføreren satt i 12 år – og minner meg stadig på at de ikke en eneste gang satte krisestab da, sier Pedersen.

NYBAKT BRØD: – Det hevet bra, faktisk litt for bra. Så det endte med å dette sammen. Det er ikke alltid det blir som på bildene, men det smaker godt, sier Pedersen om resultatet av egne bakeegenskaper. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Hus ved havet

Hun har tatt imot VG i huset hun og mannen har kjøpt og pusset opp, og hvor de en kort periode prøvde seg som sauebønder. Huset ligger helt i enden av en blindvei på østsiden av fjorden i Vestertana, med havet som nærmeste nabo. Ungene hennes er ute og bader da VG ankommer.

– Mannen min ga klar beskjed om at skulle vi flytte hit, så skulle vi bo ved fjorden.

Pedersen forteller at hun trives godt med lokalpolitikken – som er enda nærmere på folk enn rikspolitikk.

– Nå kan jeg ofte både navn og postnummer på samtlige som rammes direkte av et politisk vedtak, forklarer hun.

Har strevd

Arbeiderpartiet blir til høsten utfordret av Sp – også lengst nord i landet. I stortingsvalget i 2013 fikk Senterpartiet 3,7 prosent oppslutning, før de fire år senere suste opp til nesten 15 prosent. Nå vil de også være en utfordrer til Ap i Finnmark – et fylke hvor Arbeiderpartiet tradisjonelt har stått svært sterkt.

– Det er klart at Sp har vært veldig effektive i å fremføre misnøyen som har vært over hele landet når det kommer til distriktspolitikken, sier Pedersen.

– Hvorfor tror du at Arbeiderpartiet har slitt med oppslutningen de siste årene?

– Det kan sikkert skrives både artikler og bøker om det. Men Ap har strevd de siste årene. Det ser jo alle. Jeg opplever likevel at partiet har kommet på offensiven det siste halvåret, forklarer hun, og understreker at hun har fått fornyet tro på at det kan gå bra for partiet i stortingsvalget til høsten.

PÅ GJERDET: Helga Pedersen sier at mange av Aps velgere ennå sitter på gjerdet. Hun ber dem komme ned, og illustrerer her hvordan det kan gjøres. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Slitt med mange ting

Hun peker på at Ap har måttet bruke mye ressurser på andre ting enn politikk. Det har kostet, forklarer hun:

– Ap har slitt med mange ting. Det har vært Giske-saker, og mange andre saker. Saker som ikke har vært politiske, men som har tappet veldig mye energi fra partiet.

Hun fortsetter:

– Nå man må bruke masse menneskelige ressurser på å håndtere ting er det vanskelig å komme på offensiven, og å diskutere strategi og utvikle politikk. Og når man kommer inn i et sånt spor, så blir alt man tar i gråstein. Men nå må jakten på «finn fem feil i Arbeiderpartiet» være over, sier hun.

– Har du sett inn fra utsiden og tenkt du ville håndtert noe annerledes?

– Det hender jeg tenker «what?!». Men jeg tenker også ofte «så bra håndtert». Og så har jeg jo tenkt når Ap har slitt, «hva ville jeg gjort». Det er pinadø ikke så enkelt å ha gode svar. Det er veldig lett å konstatere at noe går galt. Det er noe helt annet å ha en løsning på problemet.

SPEIDER MOT BEDRE TIDER FOR AP: De mørke skyene for Ap er et tilbakelagt kapittel, mener Pedersen. Nå mener hun at fremtiden ser så lys ut at hun må holde seg for øynene. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Utydelig om regionreform

Hun trekker også fram en politisk sak som har vært krevende for partiet:

– For Finnmark sin del har det vært manglende tydelighet om regionreformen. Den har definert det politiske landskapet over lang tid. Det var store diskusjoner internt, med veivalg man slet med i lang tid i etterkant. Ap ble hardt straffet for at man var største parti i Finnmark og fikk ansvar for å gjennomføre en reform og sammenslåing vi var mot.

Flere andre saker – vekst mot vern, industri mot miljø og by mot distrikt har også definert det politiske landskapet nasjonalt.

– Jeg synes ikke det er grunnlag nå for å si at Ap er utydelig i disse spørsmålene. Hadde du spurt for to år siden, ville jeg sagt noe annet. Nå synes jeg det er Sp som begynner å blunke, som vil ta Høyre inn i varmen, sier Pedersen, og fortsetter:

– Sps høyreflørt viser hvor viktig det er at Ap gjør et bra valg, og at vi får på plass en flertallsregjering med SV om bord. Det er en forutsetning for å få på plass en ny distriktspolitikk og bedre kommuneøkonomi, sier hun.

PUSSET OPP: Her er huset Helga Pedersen og familien bor i idylliske Vestertana. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Lærer -> sau -> bråk -> ordfører

Etter hun gikk ut av Stortinget i 2017, har Ap-politikeren jobbet som både lærer og vært sauebonde.

– Men vi tjente ikke nok på det, og da ble det for mye arbeid å gjøre i tillegg til annen jobb, så da solgte vi sauene. Aller helst skulle jeg bare drevet med det, men det er ikke lønnsomt for to personer å drive på med det, sier hun.

Dermed ble sauene solgt videre til en nabo - ett år etter at de skaffet dem.

Og selv om hun har solgt dem videre føler hun ennå på et ansvar. De ligger midt på veien foran gjerdet til huset deres. Pedersen noterer seg at hun etterpå må gi beskjed til naboen om at to av sauene holder på å bli ihjelspist av klegg.

HELGAS EKS-SAUER: Her er sauene Helga Pedersen hadde som sauebonde i et års tid. De er solgt videre, men Pedersen er ennå dus med sauene. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Selv om hun er ute av rikspolitikken, har det ikke vært fritt for baluba når Pedersen har søkt nye posisjoner.

Først endte hun opp med å trekke seg som Aps kandidat til å bli sametingspresident i 2017 – etter partigruppen endte med å felle det sittende sametingsrådet mot hennes klare råd.

– Det var en veldig dårlig vurdering som jeg ikke kunne stå inne for. Det sa jeg klart ifra om. Da de ikke lyttet til det, trakk jeg meg, sier hun, og føyer til at hun i dag samarbeider godt med Aps sametingsgruppe

Snudde i tolvte time

Da hun stilte som ordførerkandidat i Tana to år etter, kom Senterpartiet seirende ut av forhandlingene, og fikk ordførervervet.

Trodde de.

Kvelden før det konstituerende kommunestyremøtet snudde Samelista, og gikk heller til Arbeiderpartiet.

Dermed ble Pedersen ordfører med én stemmes overvekt.

– Overgangen til lokalpolitikk har vært både gøy og spennende, sier hun.

– Skal du tilbake i rikspolitikken?

– Nei, ikke nå. Med evigheten som perspektiv skal man aldri si aldri. Men nå er det ikke aktuelt. Jeg og mannen min var hele tiden enige om at Oslo og rikspolitikk var en midlertidig greie.

fullskjerm neste VÅT PÅ BEINA: Helga Pedersen bor nærmere enn et steinkast fra havet. Sjokkvarmen i Finnmark gjør at havet blir nødvendig for å kjøle seg ned.

Prioriterer samisk språk

Selv om hennes karriere på Sametinget var over før den begynte, er samepolitikk viktig for henne som ordfører i Tana.

Under hennes ledelse har de blant annet innført samiskopplæring for samtlige elever i kommunen – fra 1. til 4. trinn.

– Tana kommune bruker masse penger på språk og kultur. Og det burde ikke være et kommunalt ansvar, men et statlig ansvar.

Hun savner mer støtte fra Sametinget.

– Vi opplever at Tana hverken er samisk nok, eller ny-samisk nok. Vi opplever at Sametinget heller retter oppmerksomhet og ressurser mot større byer. Skal det samiske samfunnet og språket overleve, så må vi satse i kjerneområdene.

HELGAS RIKE: I Tana er Helga Pedersen sjef, og hun viser gjerne fram den mangfoldige kommunen. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Politikk for nord

Ap går nå til valg på å oppløse det nye fylket, Troms og Finnmark. I tillegg mener Pedersen partiet har en mer offensiv politikk for landsdelen.

– Vi skal gjenreise Nordområde-politikken som har ligget «stein dau» de siste årene under Erna Solberg.

Hun mener også det én sak som blir viktig for å vinne tilbake stemmene i nord:

– Vi må ha en politikk for å skape nye arbeidsplasser. For Arbeiderpartiet handler det alltid om arbeidsplasser.