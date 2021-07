ADVARER: «Jeg har vært vitne til foreldre som har løftet barna på skulderen for at de skal få bedre sikt» sier innsatsleder i Oslo brann- og redningsetat» sier innsatsleder for brann- og redningsetaten til VG. Foto: Oslo Brann- og redningsetat

Brannmann om folk som tar bilder: − Hvis du ikke kan hjelpe til, så ikke stå å se på

Mange drar frem mobilkameraet når de ser en ulykke. Nå advarer innsatsleder i Oslo brann- og redningsetaten.

Av Lara Rashid

Publisert: Nå nettopp

– Jeg synes ikke det er greit at mennesker som er i sin største livskrise blir filmet og publisert i sosiale medier. De har ikke muligheten til å reise seg, og vi som er der for å hjelpe dem blir nødt til å si ifra for dem, sier innsatsleder i Oslo brann- og redningsetaten, Eirik Håheim Pedersen.

Fredag publiserte han en status på Oslo brann- og redningsetaten sin Facebook-side, som opprinnelig var en kronikk i Avisa Oslo.

Der skriver han at diskusjonen ikke handler om hva som er lov eller ikke.

«Det handler om medmenneskelighet. Vi rykker ofte ut til hendelser hvor mennesker er hardt skadd eller omkommet. Noe av dette er villede handlinger, det vil si folk som ønsker å ta sitt eget liv. I andre tilfeller er det ulykker. Felles for dem begge er at det handler om mennesker i en ekstremt sårbar situasjon, ute av stand til å verge seg selv», skriver han.

Pedersen sier til VG at han har vært vitne til utallige hendelser hvor folk tar opp mobilkamera eller folk som bare er skuelystne.

– Mange tiltrekkes av ulykker og er skuelystne. Men oppfordringen min er: Hvis du ikke kan hjelpe til, så ikke stå og se på. Vi som jobber i nødetaten er trent opp til å se sterke bilder, men det er ikke vanlige folk. Jeg har til og med sett foreldre som løfter barna sine opp på skuldrene for at de skal få bedre sikt. Det er helt unødvendig å utsette seg selv eller barna dine for så sterke bilder, sier Pedersen til VG.

Pedersen sier også at han ikke ønsker et forbud mot å filme, men ønsker mer bevissthet rundt hvorfor en ønsker å filme.

– Folk må spørre seg selv hva de vil med dokumentasjon i ettertid? Hva er hensikten med å filme? Er det almen interesse for det som blir dokumentert? Sett deg selv i den situasjonen: Hadde du syntes det var greit at andre filmet deg mens du lå nede hardt skadet? avslutter han.