Reagerer på dobbeltesting for å komme til Norge: − Timevis i kø

Hans Peter Olsen (59) mener at det er lite hensiktsmessig å stå fire timer i kø for å kunne teste seg, når man uansett må ha med attest på negativ coronatest.

Av Emma Fondenes Øvrebø

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Siden mars i fjor har flytrafikken fra utlandet vært nærmest ikke-eksisterende, men etter at regjeringen varslet lettelser i reiselivet, er det ventet lange køer på landets flyplasser fremover.

Hans Peter Olsen og familien ble møtt av gigantiske køer da de ankom Gardermoen mandag formiddag.

– Alle sto tett i tett. Det var ikke plass til å holde avstand til andre, sier Olsen.

Videoen øverst i saken viser de lange køene på Gardermoen mandag.

HELLAS-FERIE: Hans Peter Olsen og familien reiste på ferie til Parga i Hellas. Da de dro var landet grønt, men Hellas ble oransje før de reiste hjem. Hvis du skal reise fra et oransje land må du ha attest på negativ test før ankomst. Foto: Privat

Før de kunne reise hjem til Norge måtte de skaffe attest på negativ coronatest, tatt innen 24 timer før ankomst.

Deretter var det flere timer i kø for ny test på Oslo lufthavn.

Olsen forstår at alle må teste seg på grensen, likevel mener han at det er lite hensiktsmessig å stå timevis i kø for å kunne teste seg når man har en negativ coronatest.

– Hvorfor kan vi ikke dra rett hjem når vi har negativ test? I stede for å stå som sild i tønne i flere timer, burde vi som var på sammen fly reise rett hjem og gå i karantene, sier Olsen.

Samme kø for grønt, oransje og rødt

Teststasjonen på Gardermoen drives av Ullensaker kommune. Pressekontakt for stasjonen, Roger Sandum, sier til VG at køen til testing kun er delt i to.

– Det er en kø for de som skal på karantenehotell, og en for de som ikke skal det. Vi har ikke mulighet til å ha en kø for hver farge landene er delt inn i, sier Sandum.

TRE FARGER, ÉN KØ: De som kommer fra mørkerøde land gjennomføre deler av innreisekarantenen på karantenehotell. Det betyr at reisende fra grønne, oransje og røde land står i samme test-kø. Foto: Fredrik Solstad

Han sier reisende dessverre er innom mange køer fra de går fra flyet til de er ute av flyplassen.

– Når det er sagt, så skal alle som ikke kommer fra et grønt land ha med seg en negativ coronatest. Uansett hvilket land du reiser fra så må du, så godt det lar seg gjøre, holde avstand til andre og bruke munnbind, sier Sandum.

På søndag registrerte Avinor 91.806 passasjerer på deres lufthavner.

Det er det største antallet på én dag siden pandemien brøt ut i mars 2020.

– Stressende

Etter at familien hadde stått en time i kø til passkontrollen, måtte de vente i nesten tre timer før de fikk teste seg. Olsen beskriver stemningen på Gardermoen som stressende.

– Folk som skulle rekke flyet sitt fikk ikke slippe frem i køen. De var frustrerte og flere barn gråt. Det var ikke noe særlig, sier han.

Totalt sto familien i kø i nesten fire timer.

– De som tar testene gjør bare jobben sin. Det er systemet jeg ikke liker, sier Olsen.

Ifølge Olsen var det ingen som sjekket den negative coronatesten verken da de ankom Norge eller reiste hjem fra Hellas.

– Verken myndighetene i Hellas, flyselskapet eller kontrollørene i Norge var interessert i å se testen. De på Gardermoen sa at de ikke forholdt seg til coronatester som blir tatt i utlandet, sier Olsen.

Kan bli bortvist

Det er politiet som sjekker innreiseskjemaet og attesten på negativ coronatest ved ankomst til Norge.

– Hvis grensekontrollørene ser at antall reisende øker, og at kontrolltiden skaper uforsvarlig stor kø, skal det vurderes å slippe folk gjennom uten kontroll, sier Ragnhild Aas, som er seksjonsleder ved grensekontrollseksjonen på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Kriteriene bak landvurderingene Grønne land: Mindre enn 50 tilfeller og under 4 % positive prøver, eller under 75 tilfeller og mindre enn 1 prosent positive prøver.

Oransje land: Mindre enn 50 tilfeller og 4 % positive prøver eller mer, eller mellom 50 og 75 tilfeller og andel positive prøver på mer enn 1 prosent, eller mellom 75 og 200 tilfeller og mindre enn 4 prosent positive prøver.

Røde land: Mellom 75 til 200 tilfeller og 4 prosent positive prøver eller mer, eller mellom 200 og 500 bekreftede tilfeller.

Mørkerøde land: Dersom bekreftede tilfeller er 500 eller mer, eller det mangler nødvendige og pålitelige data for vurdering. Dersom det er særlige smittevernfaglige hensyn, som høy forekomst av særlig smittsomme virusvarianter, skal landet kategoriseres som mørkerødt uavhengig av andelen positive prøver. Kilde: Regjeringen Vis mer

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet sier til VG at utlendinger som ikke oppfyller kravet om negativ test før de kommer hit, kan bortvises.

Begrunnelsen for kravet om negativt testresultat før ankomst, er å unngå at personer som er blitt smittet i avreiselandet kan bli en kilde til smittespredning i Norge.

– Hensikten er å unngå at personen foretar reisen dersom vedkommende er smittet, sier Erlandsen.