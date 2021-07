KLAR TALE: Både leder i Advokatforeningen, Jon Wessel-Aas, og førsteamanuensis ved Politihøgskolen, Katrine Holter, er mener det er behov for en generell gransking av politiets ransakingspraksis. Foto: Heiko Junge, NTB / Annemor Larsen, VG

Politibråket: Krever at granskerne ser på narkoransakelser

Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) kan ha påvirket ransakingspraksisen i politiet, frykter lederen i Advokatforeningen. Han ber justisdepartementet gå praksisen i sømmene.

Har politiet brukt ulovlige tvangsmidler i kampen mot narkotika?

Dette spørsmålet bør bli en del av justisdepartementets gransking av politiets samrøre med Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF), mener både førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Politihøgskolen, Katrine Holter, og Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas.

– Det har kommet frem en del informasjon som kan tyde på at politiet ikke har hatt klart nok for seg hva som er lovlige og ulovlige tvangsmidler, sier Holter.

Hun sitter i et utvalg som utarbeider retningslinjer for tvangsmiddelbruk narkotikasaker for Politidirektoratet, men uttaler seg ikke på vegne av gruppen.

Tvangsmidler Tvangsmidler er tvangsinngrep i den enkelte persons personlige frihet. Tvangsmidler omfatter for eksempel ransaking av person og hjem, gjennomgang av mobiltelefon og rustester. Kilde: Jusinfo.no Vis mer

Holter er tydelig på at det var behov for å granske ransakingspraksisen også før NNPF ble et tema. Derfor mener hun at granskingen bør få et todelt mandat:

– Det er nødvendig å brette ut lerretet fra bare å handle om politi og NNPF. Alle steiner må snus, og både samrøre og ransakingspraksis bør granskes i sin fulle bredde, begynner Holter.

– Man bør spørre om de enkelttilfeller av ulovlige ransakinger vi til nå har hørt om, er en del av en større feilpraksis, fortsetter hun.

Hun får støtte av Wessel-Aas, som viser til at Forsvarergruppen i Advokatforeningen har sett mange eksempler på ulovlig bruk av tvangsmidler.

Justisdepartementet skriver til VG at arbeidet med mandatet starter etter ferien, og at det ikke er naturlig for dem å kommentere innspill i forkant.

Stiller spørsmål ved rolleforståelsen

Den siste tiden har NNPF, en ruspolitisk interesseorganisasjon, blitt anklaget for rolleblanding med politiet. De representerer ikke politiet, selv om de har politimedlemmer og «politi» i navnet.

Foreningen er en forkjemper for en streng straffelinje i narkotikasaker, og markerte tydelig motstand mot regjeringens rusreform.

Nå frykter Wessel-Aas at NNPFs syn på tvangsmiddelbruk kan ha smittet over i feltarbeidet til medlemmer som jobber i politi og påtale.

Han viser til at NNPF flere ganger – som i sitt høringsinnspill til rusreformen – har sagt at tvangsmidler er verktøy politiet kan bruke i mindre saker om bruk og besittelse av narkotika, i tilfeller hvor de egentlig ikke har lov.

Dette presiserte Riksadvokaten senest 9. april i år.

– Poenget med å holde etater som politiet frie for politikk, er jo for å forhindre at det smitter over på den offentlige myndighetsutøvelsen, sier han.

SPØRRENDE: Har NNPF-medlemmer tatt med seg foreningens syn på jobben, spør Advokatforeningens leder, Jon Wessel-Aas. Foto: Frode Hansen

– Bukken og havresekken i form av habilitet

Under diskusjonen om rusreformen ble det tydelig for Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud at det hersket ulike forståelser innad i etaten om hva politiet har lov til og ikke i mindre narkotikasaker.

Derfor ba Maurud statsadvokatene om å føre kontroll med tvangsmiddelbruken i politidistriktene.

Holter og Wessel-Aas tror imidlertid at statsadvokatenes interne gjennomgang ikke er tilstrekkelig. Både på grunn av ressursmangel, men også fordi de mener at det fort kan oppstå habilitetsspørsmål.

– Hvis ransakingspraksisen viser seg å være ulovlig og systematisk, vil statsadvokatene måtte innrømme svikt i egen fagledelse, påpeker Holter.

DEL AV STØRRE SAMMENHENG: Førsteamanuensis ved Politihøgskolen, Katrine Holter, vil ikke forskuttere en sammenheng mellom NNPF-samrøre og ulovlig tvangsbruk. Hun mener man må spørre om samfunnets holdninger til rusbrukere har påvirket hvordan man tenker om tvangsmiddelbruk i politiet. Foto: Annemor Larsen, VG

– Da blir det rett og slett bukken og havresekken i form av habilitet, tilføyer Wessel-Aas.

Bekymret for NNPFs faglige status

Ettersom NNPF har hatt en rolle som kompetansehever for politiet, er Wessel-Aas bekymret for at de kan bidratt til å spre misforståelser om tvangsmiddelbruk.

Flere mediesaker har vist at utdanningskonferansene til NNPF har blitt sett på som et viktig fagtilbud for politifolk.

– Om NNPF har en sterk posisjon som fagkompetanse på rus internt i politietaten, kan dette i verste fall ha påvirket oppfatninger om hva som er forholdsmessig og lovlig tvangsmiddelbruk, sier advokatlederen.

VG har forelagt NNPF både Wessel-Aas og Holters uttalelser, og gitt dem muligheten til å kommentere påstandene. De viser til tidligere svar om at foreningen ikke vil uttale seg eller besvare ytterligere spørsmål mens granskingen pågår.

Politidirektoratet: – Grunn til å gå nærmere inn i temaet

Til VG understreker fungerende politidirektør Tone Vangen at politiets bruk av tvangsmidler skal gjennomføres i samsvar med straffeloven. Samtidig kan de ikke kan utelukke uheldige enkelthendelser.

– Det er viktig at vi som etat følger opp og lærer av enkelttilfeller, sier Vangen.

VIKTIG MED TILLIT: – Innbyggerne skal kunne stole på at politiet følger gjeldende lover og regler. Derfor er denne oppfølgningen en prioritert sak for oss, sier fungerende politidirektør Tone Vangen i Politidirektoratet. Foto: Cicilie S. Andersen

Hun påpeker at riksadvokaten har sagt at det ikke er grunn til å tro at feilpraktiseringen er systematisk.

– Men det er likevel grunn til å gå nærmere inn i temaet, medgir Vangen, og sier at de har satt i gang egne tiltak for å sikre etterlevelse av gjeldende regelverk.

Når det gjelder påstandene om en mulig innflytelse fra NNPF på politiets ransakingspraksis, viser Vangen til justisdepartementets gransking.