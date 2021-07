Må kaste glass daglig Visste du at mange bartendere er nødt til å kaste glass hvis noen har lagt en snus i ølglasset? Sveip videre for å lese om hvorfor dette er blant bartendernes største irritasjoner. Amanda Strand Askeland Av Publisert 20. juli, kl. 19:12 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Barsjef på Brygg i Oslo, Frida Sofie Jansen, forteller at hun plukker snus ut av glassvaskemaskinen og kaster glass hver dag på jobb. Slå på lyd

– For det første så vil det glasset bli ødelagt , fordi det kan sette smak på ølen selv etter vask. Og i tillegg hvis det havner i oppvaskmaskinen så vil det få konsekvenser for alle de andre glassene, sier hun.

Sigrid Strætkvern er ølspesialist i Ringnes og forklarer at den høye temperaturen på vannet i glassvaskemaskinen gjør at partikler fra snusen brenner seg fast i glassene. Ringnes

Dette gjør at kullsyren ikke blir frigjort på samme måte neste gang glasset brukes, og ølet blir fort flatt og ufriskt. Også fett vil ødelegge ølglassene og gir dårlig skumkvalitet og ufriskt øl. Envato

Ringnes Kan du se hvilket glass som er ødelagt? A Glasset til venstre B Glasset til høyre

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

De ødelagte glassene er ikke bare et problem for bartenderne.

Strætkvern i Ringnes sier at ødelagte glass også er et stort problem for bryggeriene. Det er vanskelig å få nok glass inn, spesielt etter at produksjonen ble bremset under pandemien.

Kommunikasjonsleder i Hansa Borg Bryggerier, Stina Kildedal-Johannessen, sier at de har hatt noen få tilfeller av det.

For dem er leppestift og andre produkter man bruker på leppene et større problem.

– Disse produktene setter merker på glasset og da må man gjerne vaske glassene to ganger for å få dem rene. Rene glass er viktig for en god ølopplevelse og fett som kommer i kontakt med glassene er dessverre en veldig dårlig kombinasjon, sier hun til VG.

Her viser Frida Sofie Jansen hvordan ølet danner «gardiner» på glasset: