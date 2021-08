PÅ FRIERFERD: Statsminister Erna Solberg (H) og Høyres 1.-kandidat i Nordland, Bård Ludvig Thorheim, på toget mellom Mo i Rana og Bodø. Foto: Jørgen Braastad

Erna Solberg: Høyres mål er 25 prosent

MO I RANA/BODØ (VG) Høyres mål er å få minst like stor oppslutning som ved forrige stortingsvalg, sier Erna Solberg (H) til VG. Hun har ennå ikke gitt opp kampen om Nord-Norge.

– Vi har mye bedre resultater enn en del folk gir regjeringen kred for, sier statsminister Erna Solberg (H).

Hun sitter i kafévognen på Nordlandsbanen, som drives av svenske SJ etter at Solbergs regjering konkurranseutsatte togtrafikken i Norge. Med seg har hun Høyres 1.-kandidat i Nordland, Bård Ludvig Thorheim.

– Vi har mange store industrietableringer som er på gang, vi har gode rammebetingelser for grønne arbeidsplasser og masse som skjer med små og mellomstore bedrifter, sier Solberg.

Solberg har satt av hele fire dager til Nord-Norge-turné, med et tettpakket program fra Mo i Rana til Tromsø. Selv 15 minutter med Thorheims bestefar er skrevet inn i en streng timeplan.

GJENNOMSLAG: Statsminister Erna Solberg (H) koste seg på konkurranseutsatt togtur. Foto: Jørgen Braastad

Målet er 2017-resultatet

Men statsministeren er ikke på hjemmebane denne uken. I juni svarte bare halvparten av Høyres 2017-velgere i de tre nordligste fylkene at de vil stemme Høyre i år.

Og på siste meningsmåling før sommerferien fikk Høyre kun 16 prosent i Nordland, mot 20,2 i stortingsvalget for fire år siden.

– Synes du 16 prosent i Nordland er bra nok, Solberg?

– Nei, vi har et mål om å nå valgresultatet vi hadde forrige gang. Gjerne mer, vi tar imot alle stemmer vi får.

fullskjerm neste PÅ TUR: Statsminister Erna Solberg. 1 av 3 Foto: Jørgen Braastad

Statsministeren understreker at det er langt mellom to og tre mandater i Nordland for Høyre.

– Men det hjelper på landsbiten, og jo alle stemmer vi får hjelper for å få eventuelle utjevningsmandater. Vi tar gjerne mer enn de resultatene vi hadde sist gang, sier hun.

– Er det bra nok, Thorheim?

– Vårt mål er å få to mandater.

– Det hadde dere i forrige runde. Dere har ikke mål om å vokse?

– Vi har mål om å vokse, men for oss er det realistisk å beholde to, og jeg tror vi skal klare det. Jeg tror vi har sjans til å tangere det vi fikk for fire år siden, men hvis vi klarer å beholde de to mandatene i Nordland, så har vi gjort en god jobb.

IRAK: I Mo i Rana møtte Erna Solberg lærlinger som jobber i industribedrifter på Helgelandskysten. I sin tale til de unge fortalte hun om irakiske diktatoren Saddam Hussein som ansatte alle med høyere utdanning i staten. Foto: Jørgen Braastad

– Men er du fornøyd med de 16 prosentene da?

– Jeg skulle gjerne ha kommet opp på 20, men vår jobb er å skaffe to mandater, sier Thorheim.

– Voldsom vekst i nord

– Kunne dere gjort noe bedre i nord de siste årene?

– Det er helt sikkert ting vi kunne gjort bedre, men vi skal ikke unnlate å gjøre de tingene som gjør at tjenestene i Norge blir bedre, sier Solberg.

– Det har vært mye støy rundt noen saker, som politireform og høyskolereform, som nå har landet og er godt i gang. På veien er det skapt et bilde av sentralisering, men får vi til dette som nå pågår i det norske næringslivet, så er det faktisk en voldsom vekst i nord.

TOG I NORD: Nå er kravet tog til Tromsø. Her står Erna Solberg sammen med Nordlandsbanens far, Ole Tobias Olsen. Foto: Jørgen Braastad

– Tenker du at det som må gjøres for å vinne nordlendingene tilbake allerede er gjort eller på vei, eller at dere må legge inn mer?

– Det er aldri sånn at du vinner valg på det du har gjort, men det er et bevis og en sannsynliggjøring av hva du får til fremover.

– Mener du at folk etter hvert vil skjønne at dere hadde rett, for eksempel om politireform?

– Jeg tror at tiden vil vise det, men spørsmålet er om det vil vise seg før valget. Dette blir en kamp om virkeligheten, men vi mener at vi har gode kort på hånden.