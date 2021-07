Klikk for å aktivere kartet

Fallulykke ved Kjerag - redningshelikopter på stedet

En person har falt utenfor en høyde eller skråning på 15 til 20 meter ved Kjerag i Rogaland.

Det opplyser vakthavende redningsleder Ove Frøland til VG ved 9-tiden lørdag morgen.

Han sier videre at personen var del av et turfølge som hadde gått utenfor den oppmerkede stien, da de kom inn i et bratt område og så prøvde å ta seg opp mot Kjerag.

-- Så har det gått galt for en av dem.

Personen skal ha falt ned mot et steinete område, ifølge Frøland, som sier at han ikke kan opplyse om skadeomfanget til personen som har falt.

Redningshelikopter er på stedet, mens politi og ambulanse er på vei.

– Det jobbes på stedet, sier Frøland til VG klokken 09.30.

Ulykken skal ha skjedd ikke langt unna parkeringsplassen -- der man starter turen opp til Kjeragbolten, ifølge operasjonsleder Britt Randulff i politiet.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 08.15.

I en oppdatering på Twitter skriver Hovedredningssentralen at ulykken skal ha skjedd i området ved Øygardsstølen, som ligger rett over Lysebotn, innerst i Lysefjorden.