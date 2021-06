TREKKER SEG: Begard Reza trekker seg fra Ytringsfrihetskommisjonen. Foto: Helge Mikalsen

Trekker seg fra Ytringsfrihetskommisjonen

Begard Reza trekker seg fra Ytringsfrihetskommisjonen fordi hun mener kommisjonen ikke oppfyller oppdraget sitt.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: Nå nettopp

Onsdag hadde Reza et debattinnlegg på trykk her i VG der hun forklarer hvorfor hun trekker seg fra Ytringsfrihetskommisjonen.

Oppdraget til kommisjonen er å utrede de sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammene for ytringsfrihet i dagens samfunn, med utgangspunkt i Grunnloven § 100.

Raza er kurder, skeiv og er generalsekretær i Salam, en organisasjonen for LHBTIQ+-personer med muslimsk bakgrunn. Hun mener Ytringsfrihetskommisjonen bryter med mandatet sitt.

– Til ingen nytte har jeg kritisert sekretariatet internt mange ganger og spurt hvorfor de inviterer inn rasister og hatpredikanter som selvfølgelige «eksperter» på ytringsfrihet, skriver Reza i innlegget.

Reza skriver også at hun angrer på at hun takket ja til å delta i kommisjonen.

–Jeg burde ha forstått hvor det bar allerede da jeg allerede første dagen i Ytringsfrihetskommisjonen hørte grove seksualiserte vitser om transpersoner og #metoo-aktivister.

– Hvitvasker høyresida

Kommisjonen ble nedsatt av regjeringen 14. februar 2020. Reza har vært med siden start. Nå kritiserer hun kommisjonens prioriteringer. Blant annet trekker hun frem at «Sløseriombudsmannen» ble invitert for å komme med «konkrete og løsningsorienterte innspill» fra kunstlivet.

– Jeg mener kommisjonen slik er med på å hvitvaske noen av de groveste metodene til den nye, radikale høyresida. Kommisjonen bidrar selv til det den er satt til å motvirke, skriver hun.

Leder av Ytringsfrihetskommisjonen Kjersti Løken Stavrum ble overrasket av Rezas begrunnelse.

– Det er ikke overraskende for meg at Begard trekker seg, men årsaken til at hun trekker seg kommer helt overraskende på oss, sier Stavrum til VG.

Kommisjonslederen stiller seg uforstående til at kommisjonen velger side og mener derimot at det er deres plikt å høre på forskjellige grupper.

– Ytringsfrihetskommisjonen skal lytte til ulike stemmer. Hadde vi ikke gjort det burde vi alle trukket oss. Hva Begard Reza mener med at vi hører på rasister skjønner jeg ikke, så det må hun i så fall forklare.

Stavrum poengterer at det er deres oppgave å følge med på alle kommisjonens områder.

Vi har ikke skapt debatten mellom kunstmiljøer og «Sløseriombudsmannen», men det er vår oppgave å lytte til og la ulike parter ytre seg på alle de områder vi ettergår, sier hun.

Kommisjonslederen mener at Reza hadde kunnet sagt ifra om hun reagerte på noen av kommisjonens medlemmer.

– Hverken jeg eller noen av de andre jeg har snakket med i kommisjonen aner hva hun sikter til om vitser av transpersoner og #metoo-aktivister, og skulle det ha skjedd, har jeg opplevd Begard Reza som en sterk person som hadde evnet å si ifra.

VG har vært i kontakt med Begard Reza. Hun har foreløpig ikke ønsket å kommentere saken utover sitt debattinnlegg.