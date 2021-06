forrige







fullskjerm neste ENDELIG JUBEL: Statsminister Erna Solberg (H), ektemannen Sindre Finnes, Venstre-leder Guri Melby og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad kunne juble over dansk scoring mot Russland. Målingene derimot er ikke noe å juble for.

Solberg om velgerflukten: Det kommer til å snu

KONTRASKJÆRET (VG) De borgerlige partiene ligger milevis bak de rødgrønne på målingene. Statsminister Erna Solberg (H) mener velgerne ikke har tenkt seg om – og tror det vil skje et skifte etter sommeren.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg har fortsatt troen. Jeg tror det kommer til å bli et mye jevnere valg enn det målingene sier nå, sier Solberg til VG.

De eneste tallene hun, ektemannen Sindre Finnes, KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og Venstre-leder Guri Melby jubler for da VG møter dem på Kontraskjæret i Oslo, er stillingen mellom Danmark og Russland.

Alle fire heier på Danmark denne kvelden. Det er tross alt et nordisk land.

Mens statsministeren med entourage blir møtt av applaus på fotballfesten, er velgernes respons mer lunken.

Enormt rødgrønt forsprang

Ifølge et snitt av alle stortingsmålinger i juni fra Poll of polls har Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og Miljøpartiet de Grønne en samlet oppslutning på 59,1 prosent – mot Høyre, KrF, Venstre og Frps 38,2 prosent.

Høyre-lederen liker å påpeke at det også så mørkt ut for de borgerlige ved inngangen av valgkampen i 2017 – men at alt snudde etter sommeren.

Men nå er forspranget til de rødgrønne dobbelt så stort som på samme tid i 2017: De fem partiene som vil kaste Solberg som statsminister er 20,9 prosentpoeng større enn de borgerlige – mot 9,4 prosentpoeng i juni 2017.

Velgerne har ikke tenkt seg om

Likevel har altså statsministeren troen.

– Det er et større forsprang, men det er fullt mulig å hente det inn.

Hun forklarer:

– Det kommer til å være et stort skifte denne sommeren etter at folk har vært på ferie, har tenkt seg om og vi får debatter og diskusjoner som dreier seg om hva som skal være løsningene fremover og hvilken politikk landet skal ha, sier Solberg.

– Så velgerne har ikke tenkt seg om ennå?

– Nei, det har de aldri gjort på denne tiden av året.

Bordet blir fylt opp av popkorn, drikkevarer og seigmenn, flankert av rådgivere, i hovedsak fra Høyre, og sikkerhetsfolk.

Kun Venstre-leder Melby har gått for den klassiske kombinasjonen pils og fotball, mens KrF-Ropstad drikker cola og ekteparet Solberg/Finnes deler en flaske rødvin.

Byr opp til kamp

– Vi har tenkt til å by opp til veldig sterk kamp de neste månedene. Så må velgerne gjøre sine valg om hvem de mener er best til å styre de neste fire årene. Jeg ville ikke ha avskrevet at det kan være oss som ender opp der, sier Solberg.

– Hva tror du, Sindre? Får dere mer tid sammen etter september?

– Nei, det tror ikke jeg. Vi har hatt svært mye tid sammen det siste året, svarer Solbergs ektemann.

– Sindre har hatt så mye familietid under pandemien, legger statsministeren til.

Bla for å se hvordan Solbergs selfie ble:

forrige





fullskjerm neste SELFIE-DRONNINGA: Statsministeren er ikke vond å be når det kommer til selfier.

«Sprøyten» kan gjøre underverker

Troen er tydeligvis smittsom, for også Melby har den:

– Vi vet at mange av våre velgere bestemmer seg i det de går inn i valgboden. Det er mange målinger som viser at våre velgere ikke har gått til et annet parti, men at de har satt seg på gjerdet. De er det litt enklere å hente inn.

Hun får støtte fra Ropstad, som klarer å rive seg vekk fra kampen et lite øyeblikk.

– Jeg tror det skjer noe med oss når vi begynner å få sprøyten, landet åpner opp og folk kommer tilbake i jobb. Forhåpentligvis når vi starter valgkampen og kommer i gang i august, er situasjonen helt annerledes.

Bla for å se flere bilder fra Kontraskjæret:

forrige









fullskjerm neste POPCORN: Melby, Ropstad og Solberg slapp å bli sultne mens de så på EM-kampen.

Skal på velgerjakt

– På VGs junimåling er det 23 prosent som sier de ikke er sikre på hvem de skal stemme på. Er det der dere skal hente velgere – eller er det fra andre partier?

– Først og fremst har vi fra Høyre sin side mange velgere som sitter på gjerdet. Vi hadde en liten dupp i mai og juni som stort sett har beveget seg til gjerdet. Det er punkt 1, sier Solberg og fortsetter:

– Så kommer vi til å jobbe for å hente tilbake velgere som har beveget seg over streken. Det trenger vi jo for å få et flertall fremover.

– Fra hvilke partier da?

– Vi skal hente velgere fra både Senterpartiet og Arbeiderpartiet, sier hun.

– Så du skal jakte på Trygves velgere?

– Nei, vi skal jakte på våre egne velgere for å få dem tilbake igjen.

Brutale russere

Statsministeren mister fokus i det danskenes Peter Wass blir taklet stygt av den russiske midtstopperen Fedor Kudryashov – og det gispes blant folkemengden på Kontraskjæret.

– Oi! Russerne er brutale. Går rett i kroppen med en albue, sier Solberg.

– Det er ikke lov, sier KrF-lederen strengt før han legger til:

– Jeg tror at lojalitet og det å få dem ned fra gjerdet gjelder alle tre partiene. Det har blitt mye coronahåndtering og snakk om det. Nøkkelen blir å mobilisere på sakene. Enten det er klima eller familie. At du kan mobilisere på det som er kjernesakene til partiet. Det er ikke mange promillene vi skal opp.

Bla for å se flere bilder:

forrige







fullskjerm neste HEIA NABOEN: Solberg fikk Danmark-skjerf levert av en rådgiver.

Ingen bønn for Frp

– Det blir en annerledes valgkamp for nå kommer regjeringen til bare å fyke opp. Både KrF og Venstre kommer langt over sperregrensen – og Høyre på cirka 30, sier Ropstad håpefullt.

– Og Frp da?

– De må vel være rundt 15 prosent da.

– Fordi de må eller fordi du vil?

– Eh, jeg håper jo at KrF, Høyre og Venstre blir størst mulig. De samarbeider vi godt med, sier KrF-lederen og ler.