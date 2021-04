MEDFORFATTER: Overlege og professor Pål André Holmen er medforfatter av studien. Foto: Terje Pedersen / NTB

AstraZeneca-funn publisert i prestisjetidsskrift: Pasientene var mellom 32 og 54 år

De kastet seg rundt da sjeldne blodpropp-tilfeller oppsto i etterkant av vaksinering med AstraZeneca. Nå er arbeidet til de norske forskerne publisert i verdens mest prestisjetunge medisinske tidsskrift.

Av Kristian Havnes Klemetzen



11. mars valgte norske myndigheter å midlertidig stanse vaksineringen med AstraZeneca-vaksinen, etter meldinger om enkelte alvorlige sykdomstilfeller i andre land.

Noen dager senere kom det meldinger om at det også i Norge var enkelte innlagte pasienter med en spesiell kombinasjon av blodpropp, blødning og lavt antall blodplater etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen, som mer enn 130.000 nordmenn har fått én dose av.

18. mars mente norske forskere at de hadde funnet årsaken til det sjeldne sykdomsbildet.

– Vi har årsaken. Og det er ingen andre ting enn vaksinen som kan forklare at vi har fått den immunresponsen, sa overlege og professor Pål Andre Holme ved Oslo universitetssykehus (OUS) til VG da.

FORFATTER: Nina Haagenrud Schultz er blant forfatterne av den norske studien. Foto: Terje Pedersen / NTB

Pasienter mellom 32 og 54 år

Forskningen var et samarbeid mellom OUS og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), og fredag ble forskningsartikkelen publisert i New England Journal of Medicine, som regnes som verdens mest prestisjetunge medisinske tidsskrift.

Bak artikkelen står 11 forfattere tilknyttet OUS og UNN.

I artikkelen kommer alder og kjønn på de fem innlagte pasientene på Rikshospitalet frem. De tre kvinnene som døde var henholdsvis 37, 42 og 54 år gamle. En kvinne på 39 år og en mann på 32 år er nå friske.

Alle var helsearbeidere.

Imponert

– Jeg er imponert over hvor mye de har fått gjort på så kort tid og hvor grundig de har gått til verks, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til VG.

– Det er to artikler som er publisert om bivirkninger ved AstraZeneca-vaksinen i New England Journal of Medicine: en tysk og en norsk.

– Funnene i disse to forskningsartiklene understøtter hverandre. De finner de samme resultatene, nemlig at det skjer en aktivering av blodplatene ved at det dannes antistoffer mot blodplater, sier Madsen.

TROMSØ: Gruppen ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi på UNN: Fremst Ingvild Sørvoll, sammen med kollegene Svetlana Lund, Renathe H. Grønli, Christianne Solbø, Ingvild Lægreid, Siw Ernstsen, Maria Therese Ahlen, Kjersti Horvei. Sørvoll og Ahlen er blant forfatterne av studien. Foto: UNN

Godt over 200 tilfeller i Europa

– Vi kan ikke si per nå hvor hyppig disse tilfellene har forekommet. Etter at disse to forskergruppene begynte med sine undersøkelser, har det blitt oppdaget langt flere tilfeller enn tidligere. Vi snakker nå om godt over 200 tilfeller i Europa, sier Steinar Madsen.

EUs legemiddeltilsyn (EMA) melder at over 25 millioner har fått AstraZeneca-vaksinen i Europa.

– Kan man si med sikkerhet at alle disse tilfellene er en direkte konsekvens av vaksinen?

– Ja, alt tyder på at det er en sammenheng mellom alle disse tilfellene og denne vaksinen.

FORFATTER: Pål Andre Holme (t.v.) er blant forfatterne av studien. Her med Steinar Madsen i Statens legemiddelverk på en pressekonferanse om mistenkte bivirkninger av AstraZeneca-vaksinen 15. mars. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

FHI-avgjørelse torsdag

Folkehelseinstituttet (FHI) skal ta en avgjørelse for AstraZeneca i Norge i løpet av torsdag neste uke.

Det gjelder både for de 166.000 dosene som står på norsk lager, hva som skal skje med dem som har fått én av to doser og om kun enkelte aldersgrupper skal få tilbud om vaksinen.

Flere andre land har valgt å kun tilby den til eldre aldersgrupper, men før Norge eventuelt starter opp med AstraZeneca igjen vil de over 65 år etter planen allerede ha fått første stikk av en annen vaksine.