FØDTE PÅ DO: Høygravide Ann-Siril Nordstrand opplevde at hun ikke ble hørt da hun lå inne med sterke smerter på Rikshospitalet i 2013. Under oppholdet fødte hun sitt første barn på sykehustoalettet. Foto: Privat

Ann-Siril (31) saksøkte staten etter dramatisk tvillingfødsel – fikk medhold

Som tjuetreåring fødte Ann-Siril Nordstrand sitt første barn alene på doen på Rikshospitalet. Aust-Agder tingrett har nå fastslått at hun ikke fikk helsehjelpen hun trengte.

Av Henrik Røyne

Publisert: Nå nettopp

– Det er deilig. Jeg er veldig lettet, sier småbarnsmoren til VG, og blir nesten overdøvet i telefonen av barna som leker i stuen.

I 2013 er den høygravide Grimstadkvinnen lagt inn på Rikshospitalet i Oslo, etter økende smerter i magen. Hun føler selv at fødselen er nært forestående, men opplever at hun ikke blir hørt av personellet på sykehuset.

Under oppholdet ender hun opp med å føde den første av tvillingene mens hun sitter krøket over sykehustoalettet. Babyen, som er tre og en halv måneder for tidlig født, faller ned i gulvet foran henne.

Den andre tvillingen blir født med hastekeisersnitt kort tid etterpå.

Nå har Aust-Agder tingrett slått fast at hun ikke fikk helsehjelpen hun trengte på Rikshospitalet, og at staten er erstatningspliktig for plagene hun har hatt i ettertid.

– En veldig lang prosess

Etter fødselen får Ann-Siril Nordstrand påvist posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Åtte år senere er hun fremdeles 60 prosent sykemeldt.

I 2015 søker tobarnsmoren om pasientskadeerstatning – men får avslag. Det samme skjer i 2019.

Pasientskadenemnda konkluderer med at PTSD’en hennes kommer fra den dramatiske fødselen på toalettet, men er ikke enige i at det har vært en svikt ved helsehjelpen som ble gitt på Rikshospitalet. Dette fører til at Grimstadkvinnen går til sak mot staten.

GIKK TIL SAK MOT STATEN: I Aust-Agder tingrett fikk Ann-Siril medhold i at hun ikke ble gitt forsvarlig helsehjelp på rikshospitalet. Foto: privat

– Det har vært en veldig lang prosess, og det har vært dager hvor jeg har tenkt at dette går ikke mer, sier Nordstrand.

– Du går til sak mot staten som har uendelig med ressurser, mens du på den andre siden sitter der og vurderer om du må selge leiligheten om du taper rettsaken, legger hun til.

Nå som hun har fått medhold i rettsaken av tingretten, føler tobarnsmoren at hun har fått en bekreftelse på at hendelsen ikke var hennes egen feil.

– Jeg har et håp om at staten ikke anker. Da har jeg det svart på hvitt at jeg ikke gjorde noe galt, sier hun.

Skal gå grundig gjennom dommen

Marit O. Øvergård, kommunikasjonsansvarlig i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, forteller at de foreløpig ikke har tatt stilling til om saken skal ankes eller ikke.

– Vi har nettopp mottatt dommen, og kommer til å bruke ankefristen til å gå grundig gjennom den. Vi kan ikke uttale oss ytterligere før det, sier hun.

Konstituert avdelingsleder på fødeavdelingen vedOslo universitetssykehus, Aase Devold Pay, sier at de ikke har som praksis å kommentere pasientsaker behandlet i retten, og har derfor ingen kommentarer til saken.

Har samlet inn over 100.000 kroner

Det å gå til søksmål er dyrt, og tobarnsmoren opprettet en innsamlingsaksjon på spleis.no for å ha en ekstra trygghet i tilfelle hun ikke fikk medhold. I skrivende stund har denne samlet inn over 100.000 kroner.

Ann-Siril Nordstrand forteller også at hun har fått mye støtte fra venner og bekjente, i tillegg til vilt fremmede som har kontaktet henne med støttende ord og sine egne historier.

HELT FRISKE: Tvillingene til Nordstrand har klart seg fint etter den premature fødselen, og er i dag helt friske. Foto: privat

– Jeg er jo ikke alene om å ha en fødselshistorie, eller bare helsehistorie, der man ikke blir hørt, konkluderer Norstrand.

Hun forteller at hun kommer til å donere hele beløpet til frivilligorganisasjonen Bunadsgeriljaen, som blant annet kjemper mot nedleggelser av sykehus i distriktene, dersom staten ikke anker saken videre.

– På generell basis vil jeg bare støtte det jordmødre har sagt i flere år, nemlig at det ikke er nok folk eller penger, sier moren.