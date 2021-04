STILLE: Ski Storsenter ligger i Nordre Follo kommune og omfattes av de strenge såkalte 5A tiltakene. Bildet er tatt i slutten av januar. Foto: MATTIS SANDBLAD

Virke: − Stenger butikker i stedet for portforbud

Virke mener regjeringen har beordret stengte butikker som erstatning for portforbud, og at mange forretninger nå står på kanten av stupet.

– Vi opplever butikknedstengningen som et substitutt for mangel på muligheten til å innføre portforbud. Regjeringen har valgt å stenge butikkene for at du og jeg skal holde oss hjemme, de setter inn tiltak for å gjøre det minst mulig attraktivt for oss å krype ut av hulene våre, sier Harald Jachwitz Andersen, direktør i Virke Handel.

– Liten smittevernmessig effekt

Samtidig, hevder han, har det liten eller ingen effekt på smittespredningen.

– Vi er etter snart 13 måneder med pandemi ikke kjent med at det har forekommet smittespredning i norske butikker og varehus. Varehandelen er svært gode på smittevern, sier Andersen og legger til:

– Den smittevernmessige effekten av stengte butikker er svært, svært liten samtidig som de samfunnsmessige konsekvensene i form av mange permitterte ansatte og bedrifter som får svekket sin økonomiske ryggrad, er svært store.

Virke-direktøren forteller at det har vært noen smittede butikkansatte, men at smitten i disse tilfellene har blitt sporet til hjemmet.

– Det har ikke vært smitte mellom kunder eller mellom kunder og ansatte, sier Andersen.

Nesten 11.000 stengt

Ifølge Virke, som er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen, er nesten 11.000 av totalt drøye 16.000 butikker i de 70 kommunene som er omfattet av de strengeste tiltakene (se faktaboks), nå stengt. Disse har en samlet årsomsetning på 105 milliarder kroner og 59.000 mennesker jobber her.

– Vi frykter dessverre at for mange varehandelsbedrifter kan børen nå bli for tung å bære, med nedleggelser og konkurs som konsekvens, sier Andersen og peker på at mange butikker har vært tvunget til å stenge dørene helt siden 23. januar.

Motebransjen er hardest rammet, det vil si forretninger som selger klær, sko, klokker og kosmetikk.

– De står mer eller mindre på kanten av stupet, sier Andersen.

Dette er såkalte 5A-kommuner Disse kommunene har et særlig høyt tiltaksnivå, regulert i covid-19-forskriftens kap. 5A: Viken: Aremark, Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Eidsvoll, Enebakk, Flesberg, Flå, Fredrikstad, Frogn, Gjerdrum, Gol, Halden, Hemsedal, Hol, Hole, Hurdal, Hvaler, Indre Østfold, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Modum, Moss, Nannestad, Nes, Nesbyen, Nesodden, Nittedal, Nordre Follo, Nore og Uvdal, Rakkestad, Ringerike, Rollag, Rælingen, Råde, Sarpsborg, Sigdal, Skiptvet, Ullensaker, Vestby, Våler, Øvre Eiker, Ål og Ås kommune er på tiltaksnivå A. Innlandet: Gran kommune er på tiltaksnivå A. Nordland: Bodø kommune er på tiltaksnivå A. Rogaland: Bokn, Haugesund, Karmøy, Tysvær, Utsira, Vindafjord er tiltaksnivå A. Vestfold og Telemark: Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien kommune er på tiltaksnivå A. Vestland: Sveio er på tiltaksnivå A. I tillegg kommer Oslo som ifølge Virke har tilsvarende tiltak bortsett fra at små blomsterbutikker har lov til å holde åpent. Vis mer

Holdenutvalget skriver i sin ferske rapport om samfunnsøkonomiske konsekvenser av smitteverntiltak, at restriksjonene for varehandel må ha en høy prioritet ved lettelser. Utvalget har i samarbeid med FHI utarbeidet en tabell som måler byrden av de ulike tiltakene.

– Bærer største kostnaden

Utvalget mener at lettelser for varehandelen bør gis en høy prioritet og mener de strenge restriksjonene kun gir en moderat smitteverneffekt.

– De ansatte i varehandelen bærer den største kostnaden ved tiltaket, som inkluderer mange lavtlønte og deltidsansatte. For dem som ikke omfattes av inntektssikringsordninger, som studenter i deltidsstillinger, vil den økonomiske belastningen være stor ved permittering/oppsigelse, står det videre.

Krysser fingrene

Plantasjen, som har måttet stenge 38 av sine 76 butikker, går inn i det som vanligvis er årets aller beste sesong. For hagesentrene er våren det påsken er for høyfjellshotellene.

KOM VÅR: Mange klør nok i fingrene etter å komme seg ut i hagen og plante. I disse tider er det jo ikke så mye annet å foreta seg heller. Foto: Nanna Johannessen

Det er nå folk går mann av huse for å fylle balkongkasser, kjøpe plenfrø og plante roser og hekker. Det er disse ukene som skal gi penger i kassen.

– De neste 12 ukene får butikkene inn varer til en verdi av 300 millioner kroner. De har begrenset holdbarhet og butikkene må gjenåpne for at ikke mange planter og blomster må kastes, sier Plantasjens kommunikasjonssjef Charlotte Gjone til VG.

Foreløpig har kjeden ikke vært nødt til å permittere noen av sine 1500 ansatte, og kundene har fortsatt klikk og hent mulighet.

– Vi krysser krysser fingrene for at vi snart får åpne igjen. Omsetningen varierer selvsagt fra butikk til butikk, men vi har mistet 70-90 prosent av omsetningen sammenlignet med fjoråret, sier Gjone og legger til at hagesentrene har store utendørsarealer og mobile betalingsløsninger slik at folk ikke må stå stå tett i kø.

Virke frykter det verste, men håper det beste for fremtiden.

– Vi er villige til å gjøre hva som helst av smitteverntiltak, men la oss få holde åpent. Heller strengt enn stengt, avslutter Harald Jachwitz Andersen i Virke.