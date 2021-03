13 timer i løpet av en dag Frida Kvamme (19) kan bruke flere timer på sosiale medier nå under coronapandemien. Bastian Lunde Hvitmyhr Av Publisert 30. mars, kl. 08:05 Privat Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Unge nordmenn skiller seg ut i global undersøkelse

Foto: Privat

Langt flere unge i andre land sier de tilbringer mer tid sammen med familien under coronaen, enn unge i Norge.

Rundt 3 av 10 i Norge sier at de har tilbrakt mer tid med familien sin under coronapandemien, ifølge Snapchats globale undersøkelsen. Tallet for resten av verden, samlet, er 7 av 10.

– Jeg føler nok at jeg har kommet litt nærmere familien, siden vi er innesperret hjemme på grunn av coronatiltak, sier Anine Johnsen (16).

Foto: Privat

Hun går videregående skole og bruker sosiale medier hver dag. Frida Kvamme (19) går siste året på videregående. Hun forteller at hun er ganske nærme familien sin.

– Jeg tror kanskje det er samme som før corona. Vi tilbringer mye tid sammen nå, men det gjorde vi også før så kanskje det ikke var mulig å komme nærmere hverandre for oss. Vi har kanskje funnet nye måter å være sammen på, nå spiller vi mer brettspill og har quizer sammen, sier Kvamme.

Mye tid på snap, insta, messenger og TikTok

3 av 5 mellom 13–24 år i Norge sier de ikke kan gå en dag uten sosiale medier, eller andre kommunikasjons- og kamera-apper. Det er litt flere enn i resten av verden.

– Jeg bruker nok mest Snapchat, og så kommer TikTok på en god annenplass, sier Johnsen.

Hun forteller at det er forskjell på hvor hun kontakter folk og at hun bruker mer FaceTime nå enn før pandemien.

– De nærmeste vennene mine kontakter jeg på FaceTime. Under corona har jeg gått turer mens jeg har vært på FaceTime med venner. Jeg tror ikke jeg brukte FaceTime før, det kommer naturlig siden man vil se vennene sine når man ikke kan møte de fysisk, sier Johnsen.

Kvamme bruker mest Snapchat.

– På skjermtid-appen på telefonen står det at jeg bruker snap 13 timer i løpet av en dag på Snap. Det er ganske mye, men det er stedet hvor jeg holder kontakt med de fleste, både venner og familie, sier hun.

– Noen mener at vi ikke burde være så mye på sosiale medier. Hva tenker du om det?

– Sånn som det er nå så ser man jo hvor viktig det er, særlig for unge folk som vil holde kontakten med hverandre. Selvfølgelig burde man sette av tid «uten skjerm» det er ikke bra med for mye. Men en del tid synes jeg er greit, og særlig nå, sier Johnsen

Venner med familie på apper

Undersøkelsen viser at halvparten av generasjon Z-erne i Norge er venner med foreldrene sine i sosiale medier. Det tallet er over dobbelt så høyt som det globale tallet.

– De fleste vennene mine snakker jeg med på Snap. Med familien er det mest meldinger og Facebook, sier Johnsen.

– Jeg er venn med familien over alt. Bestefar kommenterer blant annet på bildene mine, det er veldig hyggelig, sier Kvamme.

Hun sier at det har tatt seg litt opp under pandemien.

– Før så hadde jeg ikke så mye kontakt med familien på sosiale medier, men etter corona så har vi utnyttet de ulike plattformene mer.