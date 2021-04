FORSTÅR REAKSJONENE: Marius Gunnerud, seksjonsleder for nærpolitiet i Øst politidistrikt, sier til VG at han skjønner at folk reagerer på videoen som har spredd seg, men mener den er feilaktig fremstilt. Foto: Tore Kristiansen

Politiet kroppsvisiterte mindreårig gutt utendørs – brukte lommelykt i skrittet

Flere har reagert på en video som viser en mindreårig gutt bli kroppsvisitert i underbuksene utendørs. Spesialenheten bekrefter at har opprettet sak på hendelsen.

Av Caisa Linea Hagfors

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I videoen, som på kort tid har spredd seg i stort omfang på sosiale medier, ser man en politibetjent som ransaker en mindreårig gutt utendørs. Man hører blant annet at den unge gutten får beskjed om å trekke ned buksene sine.

Deretter ser man at politibetjenten bøyer seg ned og lyser med hodelykt i skrittet hans.

Hendelsen skjer mens flere av guttens venner skal ha vært til stede. Til politibetjenten fremstår gutten som overrasket i det han får beskjed om å blottlegge og løfte på eget kjønnsorgan.

«Vær så snill, ikke se,» kan man høre han si. Gutten kommer også med flere skjellsord mot politibetjenten.

Nå stiller flere spørsmål ved hvorvidt denne politipraksisen i det hele tatt er lovlig.

– Hvis videoen er ekte og fra Norge, er det en svært intimiderende ransaking som finner sted, skriver advokat John Christian Elden i en SMS til VG.

– Jeg ser frem til å høre begrunnelsen for inngrepet på offentlig sted, om noen vedkjenner seg dette, skriver Elden.

VG har vært i kontakt med gutten og hans familie. De er kjent med at videoen omtales, men ønsker ikke å kommentere ytterligere.

Etterforskningsleder i Spesialenheten, Helle Gulseth, sier til VG at de ikke har mottatt en anmeldelse, men at de på bakgrunn av henvendelsen fra VG har opprette en sak og vil se nærmere på hendelsen.

Politiet: – Skjønner at folk reagerer

Øst politidistrikt bekrefter at hendelsen fant sted i deres politidistrikt, og fant sted en kveld i begynnelsen av mars. Marius Gunnerud, seksjonsleder for nærpolitiet, forteller til VG han ikke kan gå inn på bakgrunnen for hvorfor politiet gjorde ransakelsen.

– Vi skjønner at folk reagerer. Men det er veldig viktig å påpeke at dette skjedde bak en levegg, uten innsyn fra noen. Ingen så hva som skjedde bak denne veggen, forklarer han til VG.

– Men man hører gutten si til vennene sine at de ikke skal se?

– Ja, han sa det og de tittet over veggen. De sto som sagt bak en levegg, svarer Gunnerud.

Han opplyser at på generelt grunnlag kan politiet gjøre en visitasjon etter politilovens paragraf ti, eller som en type ransakelse om man har skjellig grunn til mistanke om straffbar handling av en hvis alvorlighetsgrad.

VISER TIL POLITILOVEN: Seksjonsleder Marius Gunnerud sier at politiet ikke skal utsette noen for offentlig eksponering i større grad enn gjennomføringen av tjenestehandlingen krever, men vil ikke gå i detalj på hva som er bakgrunnen for det vi ser i videoen. Foto: Erik Thallaug

– Mener du denne ransakelsen var forholdsmessig til mistanken dere hadde?

– Jeg kan ikke si noe om mistanken vi hadde i dette tilfellet, svarer Gunnerud.

– Du peker på skjellig grunn til mistanke om et kriminelt forhold. Skal mistanke om et kriminelt forhold ettergås for enhver pris?

– Nei. Ifølge politilovens paragraf seks skal ikke politiet bruke sterkere midler enn nødvendig og vi skal også opptre saklig og upartisk, og vi skal ikke utsette noen for offentlig eksponering i større grad enn gjennomføringen av tjenestehandlingen krever, svarer Gunnerud.

Seksjonslederen påpeker at de ikke kan svare på hvorfor ransakelsen i dette tilfellet var «nødvendig» uten å bryte med personvern.

– Hvordan stiller dere dere til saken nå som den har fått så mye oppmerksomhet?

– Saken er ferdig for vår del. Det er heller ikke noe videre sak på den ungdommen per nå. Hvis noen klager dette inn for spesialenheten, vil de måtte se på det og komme med sin vurdering, svarer Gunnerud.

Politiet mener advokaten må lese loven på nytt

Ifølge politiet var det gutten selv som bestemte seg for å starte et videoopptak av hendelsen.

Advokat Elden mener at det i tilfeller som dette må foreligge en beslutning om ransakelse fra politijuristen, i tillegg til en rapport om ransakingen og et formelt henleggelsesvedtak.

– Det er ingen ordensmessig visitering som finner sted, påpeker Elden.

Til dette svarer seksjonsleder i politiet at «advokaten må lese loven på nytt».

KRITISK: John Christian Elden mener politiet burde hatt en ransakelsesordre fra politijuristen for å foreta en så intimiderende ransakelse. Foto: Gisle Oddstad

– Politiet kan gjennomføre ransaking på stedet etter straffeprosesslovens paragraf 198, men advokaten har rett i at hovedregelen er når det er tid og anledning, så skal man innhente beslutning fra jurist, svarer Gunnerud.

– Er slike visitasjoner formålstjenlig?

– På generelt grunnlag må politiet kunne lete gjennom etter bevis. Men det er klart at ting skal være proporsjonalt, svarer seksjonsleder.

– En praksis som krenker og ydmyker

André Nilsen, leder i bruker- og interesseorganisasjonen Normal Norge, er en av dem som sørget for at flere har sett videoen etter at han delte den på sine sosiale medier.

Han er ikke overrasket over innholdet.

– I jakten på narkotika har politiet etablert en praksis som krenker og ydmyker istedenfor å beskytte og verne om borgernes rettigheter, forteller han til VG.

Nilsen frykter for konsekvensene når ungdom får kjennskap til politiet på denne måten i tidlig i livet, og opplever å bli stigmatisert.

MOTARBEIDER STIGMA: Leder i Normal Norge, Andre Nilsen, jobber med å sette søkelyset på hvordan politiets ransakingspraksis kan være med på å skape en stigmatisering av enkelte grupper. Foto: Kine Jacobsen

– Dette er et møte som kan svekke tilliten til myndigheter, politi og autoritetspersoner for resten av livet. Det kan bygge opp en forakt mot politiet, som igjen kan manifestere seg i en problematisk atferd, forklarer Nilsen.

På spørsmål om hva Gunnerud mener om at politiet møter mindreårige på måten man ser i videoen, svarer han:

– Vi prøver å være så skånsomme som mulig. Men også ungdom under 16 begår kriminalitet. Det er derfor en vanskelig avveining som må gjøres.

– Mener du at dette var skånsomt?

– Han forsøkte å gjøre det på en så skånsom måte som mulig. Den videoen blir litt misvisende i forhold til hva som blir gjort på stedet, svarer seksjonslederen.

Frykter vi har ukritisk tillit til politiet

Nilsen på sin side mener dette er et avslørende eksempel på maktmisbruk av politiet.

– Det kan være en ubehagelig sannhet for mange å ta innover seg at samtidig som det er bra at vi har tillit til politiet og myndigheter i Norge, er det også slik at dersom vi ikke passer på, kan makten misbrukes.

Nilsen påpeker videre at det var snartenkt av gutten å tenke på å filme.

– Vi har høy tillit til politiet, og det er med god grunn. Men den tilliten kan gå på bekostning av vår evne til kritisk refleksjon. Det har blitt etablert som en sannhet at det å bekjempe narkotikabruk er noe som kan legitimere alle midler.

Til dette svarer seksjonsleder Gunnerud at politiet alltid prøver å følge lover og regler så godt de kan.

– Noen ønsker alltid at vi skal være hardere, noen ønsker vi skal være mildere. Vi prøver å være milde som mulig og samtidig oppfylle kravene om å etterforske forholdene vi kommer over.