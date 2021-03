BRED ENIGHET: Ungdomspartier fra Rød Ungdom til Fremskrittspartiet Ungdom ber sammen med de største studentorganisasjonene om bedring for studenter. Foto: Skjalg Bøhmer Vold/NSO

Fire studentkrav til ny regjering

Norsk studentorganisasjon og ungdomspartiene er enige: Disse fire studentkravene setter de for den kommende stortingsperioden.

Av Xueqi Pang

Publisert: Nå nettopp

Nå krever partiene, sammen med en rekke studentorganisasjoner, at studenter og høyere utdanning må bli en prioritet etter årets stortingsvalg.

– Det er ikke i tvil at pandemien har gått hardt utover veldig mange - også studenter. Pandemien har vist at studentene har stått i en sårbar situasjon. Den har gjort at studentene har fått et større fokus både politisk og i mediene den siste tiden, sier leder i NSO Andreas Trohjell.

Med Norsk studentorganisasjon (NSO) i spissen, har alle de store ungdomspartiene signert oppropet «Ungdomskravet 2021».

Dette er kravene:

Studenters psykiske helse må styrkes og det må satses på forebyggende tiltak. Det skal prioriteres tilskudd til bygging av nye studentboliger med et mål om minimum 20 prosent nasjonal dekningsgrad. Studiestøtten økes med mål om 1,5 G. Det skal legges til rette for å ha barn som student.

Disse står bak ungdomskravet AUF

FpU

Grønn Ungdom

KrFU

Rød Ungdom

Senterungdommen

Sosialistisk ungdom

Unge Høyre

Unge Venstre

Norsk studentorganisasjon (NSO)

ANSA - Association of Norwegian Students Abroad

Fagforbundet ung

NITO Studentene

Norsk medisinstudentforening

NSF Student

Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF)

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Tekna Student

Unio-studentene

Foto: Skjalg Bøhmer Vold/NSO

Pandemien skaper utfordringer for studentene

– Studenter har falt mellom to stoler. De har for eksempel ikke krav på økonomiske støtteordninger når de får studiestøtte. Studiebarometeret viser at 70 prosent sier at de har lært mindre under pandemien, sier Trohjell.

Ifølge Undersøkelsen Studiebarometeret sa 72 prosent av studentene seg enig i påstanden «jeg ville ha lært mer hvis jeg kunne ha vært fysisk til stede på lærestedet».

I pressemeldingen skriver initiativtager NSO at undersøkelser før og under pandemien viser at studenter sliter med psykisk uhelse. De mener derfor at det viktig å satse på det forebyggende arbeidet.

– Ungdomspartiene viser en bred støtte overfor studenter som gruppe. Studenter er blant de få samlingspunktene for alle stortingspartiene. Det er unikt at de vil vise en slik en enighet i et valgår, sier han.

Fornøyd med den sittende regjeringen

Trohjell opplevde god respons fra alle ungdomspartiene. Det var gode diskusjoner med de ulike partier om ulike punkter, forteller han.

– Det er alltid krav ungdomspartiene er uenige om, men vi har landet på fire punkter som alle kan stå unisont bak, og vi er fornøyd med disse fire.

– Siden det er så bred enighet i at studenter må prioriteres, har det blitt levert dårlig de siste åtte årene?

– Det har vært en del gode forslag. Den sittende regjeringen innførte 11 måneder studiestøtte, og opptrapping i studentboligsatsingen. Men vi skulle ønske de økte studiestøtten i større grad enn det man har gjort til nå, sier NSO-lederen.

– Vi forventer nå at alle partiene lytter til sine ungdomspartier og studentene, og tar eierskap til disse kravene. Det bør være selvsagt at høyere utdanning og studenter skal være én av de viktigste prioriteringene for de neste fire årene dersom vi skal lykkes som kunnskapsnasjon, sier Trohjell.

Utdanningsminister Henrik Asheim. Foto: Hanna Thevik, VG

Vil prioritere kvalitet

Utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier kravene passer godt med det regjeringen har prioritert i snart åtte år. Han trekker frem økt studiestøtte, flere studentboliger, foreldrestipend og prioritering av psykisk helse under coronapandemien.

– Jeg syns studentene har mange gjennomslag de siste årene det er verdt å feire.

Asheim ønsker fremover å prioritere kvalitet i utdanningen.

– Men, vi er fortsatt ikke i mål, det ser vi på studentenes tilbakemeldinger også. Før påske skal regjeringen legge frem en stortingsmelding om arbeidslivsrelevans hvor målet er å tette gapet mellom det du lærer i utdanningen og det du skal gjøre når du kommer ut i jobb.