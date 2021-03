Foto: DENNIS BJERRING, ALTAPOSTEN

To omkom i trafikkulykke i Alta – kommunen har satt krisestab

Fem personer var tirsdag involvert i en alvorlig trafikkulykke i Alta i Finnmark. To av dem mistet livet.

Av Andreas Løf og NTB

Publisert: Nå nettopp

Politiet meldte om møteulykken, som skjedde i Kvenvik, like etter klokken 20.

I alt fem personer i to biler var involvert, og politiet bekrefter tirsdag kveld at to av dem mistet livet. De tre andre involverte er skadet.







Til Altaposten sier politiet at det er varierende skadegrad på de tre som er tatt med til sykehus i luftambulanse.

– Det er litt forskjellig alvorlighetsgrad, men på grunn av energien vi ser har vært i ulykken, så blir alle sendt til traumemottak. Jeg kan ikke si noe om hvor hardt skadet de er, sier innsatsleder Stian Johnsen til avisen.

Alta kommune har satt krisestab etter ulykken.

– I forbindelse med bilulykken ved Kvenvik har Alta kommune satt krisestab. Pårørende følges opp av psykososialt kriseteam og prest, skriver kommunen i en pressemelding ifølge Altaposten.

Ifølge NRK vil blant annet et psykososialt kriseteam og prest følge opp de pårørende, og arbeidet vil fortsette gjennom natten og de neste dagene.

– Mine tanker går til de pårørende, sier ordfører Monica Nielsen til kanalen.

I en oppdatering i 22.30-tiden tirsdag kveld skriver politiet at de fortsatt jobber med å varsle pårørende etter ulykken.

E6 på stedet er stengt som følge av ulykken. Det er store materielle skader på bilene, sier politiets operasjonsleder Leo Johansen til VG.

– Det har vært en kollisjon mellom to personbiler på en kort veistrekning mellom to tunneler, sier Johansen.