Jan Bøhler støtter skjevfordelt vaksine - kolliderer med bygde-Sp

Senterpartiets nye tilskudd, Jan Bøhler fra Groruddalen, støtter skjevfordeling av corona-vaksiner. Dermed kolliderer by mot land i Sp.

Av Frank Ertesvåg

– Jeg er fornøyd med at de nye smittevernfaglige rådene er kommet, og jeg mener det er en klok vurdering å gjøre en ekstra innsats der smittetrykket lenge har vært høyt, uavhengig om det er snakk om Oslo eller andre kommuner landet rundt, skriver Jan Bøhler i et sms-svar på VGs spørsmål om hans syn på skjevfordelingen av vaksiner.

Bøhler er kjent som en ihuga storbypolitiker gjennom mange år, spesielt for sin kjære Groruddalen i Oslo - og for Arbeiderpartiet.

Mange satte nok både filterkaffe og caffelatten i halsen da stortingsrepresentanten i fjor høst meldte overgang til Senterpartiet.

Partiet har vært i kraftig oppdrift de siste månedene, og var senest på en partimåling denne uken oppe i 22 prosents oppslutning. Partiet har for tiden stor velgerappell, spesielt i bygde-Norge.

Dundret løs

Varaordfører i Bjørnafjorden i Vestland, Mikal Leigland (Sp), var én av flere lokalpolitikere som dundret løs mot den nye skjevfordelingen i VG tidligere denne uka.

SP-VETERAN: Alle innbyggere er like mye verdt, også når det gjelder vaksinetildeling, mener varaordfører Mikal Leigland (Sp) i Bjørnafjorden. Foto: Privat

– Alle innbyggere er like mye verdt. Det er dette en tildeling av vaksiner må bygge på. Enten man lever på gullkysten her på Vestlandet, eller er papirflytter i Oslo, så er jeg ikke for at staten gjør forskjell på hvem som skal vaksineres, sa Leigland mens han vikarierte som ordfører i vinterferieuken.

Han står fortsatt for det han uttalte, men vil ikke nøre oppunder uenigheten med sin nye partikamerat fra den smitteutsatte og folketette Groruddalen i Oslo.

Der skal bydelen Stovner sammen med Bjerke og Grorud tildeles flere vaksiner enn tidligere planlagt - på bekostning av blant annet innbyggerne i Bjørnafjorden i Vestland.

– Det er fullt forståelig at vi politikere kjemper for de kommunene og bydelene vi tilhører. Jeg ser ikke for meg at det blir noen opprivende og dyp partikonflikt av at Jan Bøhler støtter en skjevfordeling, sier Leigland til VG torsdag.

Ordfører-oppropet

Sp-ordfører Knut Sjømæling i Gjemnes var en av elleve Sp-ordførere i Møre og Romsdal som nylig advarte sterkt mot en skjevfordeling av vaksinene.

«Ei endring i vaksinestrategien slik det vert kravd, fører til at befolkninga elles i landet vert nedprioritert, og må leve vesentleg lenger med dei store sosiale ulempene og den auka risikoen for sjukdom og død som pandemien medfører.

Det godtek vi ikkje!» skrev de i alt 26 ordførerne i et brev til FHI.

SP-ORDFØRER: Knut Sjømæling er folkets fremste folkevalgte i Gjemnes kommune i Møre og Romsdal fylke. Foto: Gjemnes kommune

Sjømæling står fast på innholdet i brevet, men vil ikke gjøre vaksinestrategi til partikrangel.

– Jeg har ikke noen problemer med at det er flere syn på denne saken, sier han om at partifelle Jan Bøhler støtter FHIs nye strategi.

– Vi hadde imidlertid ønsket å fortsette med den tildelingen som har vart frem til nå. Det viktigste er uansett å skaffe nok vaksiner raskere enn det vi har sett hittil, sier Sp-ordføreren.

HELSE-POLITIKER: Kjersti Toppe er Senterpartiets helsepolitiske talsperson på Stortinget. Foto: Jørgen Braastad, VG

Senterpartiets talsperson for helse på Stortinget, Kjersti Toppe, vil ikke svare VG på om hun er for- eller mot regjeringens og FHIs skjevfordeling av vaksiner.

– Synes det er vanskelig å si tydelig før de juridiske og etiske vurderingene er gjort, svarer Toppe.

Hun mener det gjør saken mindre kontroversiell at myndighetene har valgt en begrenset skjevfordeling som kun skal vare en kort periode.

Toppe er imidlertid kritisk til at regjeringen og Folkehelseinstituttet går inn på en ordning med skjevfordeling som et pionerforsøk internasjonalt og uten en grundig juridisk vurdering i forkant.

Toppe mener også at det haster med en vurdering av om skjevfordelings-prinsippet bryter med retten til helsehjelp. Denne skal være likt fordelt over hele landet, påpeker Sp-politikeren som også har bakgrunn som lege.