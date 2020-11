Alle videregående skoler i Viken går primært over til digital undervisning fra mandag. Da bør eksamenene til våren avlyses, mener Elevorganisasjonen. Elevene ved Greåker videregående skole i Sarpsborg er blant dem som må over på hjemmeskole. Foto: Terje Pedersen / NTB

Elevorganisasjonen i Viken krever at eksamen til våren avlyses

Viken innfører primært hjemmeundervisning for videregående skole fra mandag. Det bør føre til at eksamen til våren avlyses allerede nå, sier Elevorganisasjonen.

Viken varslet torsdag at undervisningen ved de videregående skolene i fylket i all hovedsak gjennomføres digitalt fra mandag. Det berører rundt 45.000 elever.

Elevorganisasjonen i Viken krever nå at eksamen til våren avlyses.

– Vi vet fra perioden med hjemmeundervisningen i vår at kvaliteten på den digitale undervisningen er veldig varierende, og at oppfølgingen fra lærerne blir dårligere. Derfor mener vi eksamen til våren allerede nå bør avlyses, så vi kan få fokus på best mulig opplæring, sier Daniel Martinsen, fylkesleder for Elevorganisasjonen i Viken, til NTB.

Krever forutsigbarhet

Han sier det blir ekstra urettferdig dersom Viken-elevene blir sittende på hjemmeskole i flere måneder mens elver i andre fylker får ordinær undervisning på skolen.

– Det er mye usikkerhet nå, og vi aner ikke om situasjonen blir bedre til våren. Det elevene trenger nå, er fokus på god undervisning, forutsigbarhet, mest mulig fleksibilitet og minst mulig stress. Da må vi legge fra oss de vanlige månedene med eksamensforberedelser og de A4-forberedelsene som følger med det, sier Martinsen.

Eksamen i videregående skole ble også avlyst for årets kull. Det førte til at snittet på landets avgangselever gikk opp.

Fulle skolebusser og trengsel

Ved å innføre primært hjemmeskole går Viken lenger enn de nasjonale anbefalingene om å heve nivået til rødt på videregående skoler i smitteutsatte områder. De nasjonale reglene innebærer pålegg om at ingen syke skal møte på skolen, at elevene skal deles i mindre grupper, at det skal unngås trengsel og store forsamlinger og vurderes alternerende oppmøtetider, i tillegg til god hygiene, énmetersregelen og å unngå fysisk kontakt som håndhilsing og klemming.

Fylkesrådsleder og leder av sentral kriseledelse, Tonje Brenna, skriver i en pressemelding torsdag at det kreves en tydelig koordinering fra fylkeskommunens side for å hindre smittespredning når elever fra ulike kommuner med ulikt smittepress møtes på fulle skolebusser og på skoler med trengsel og hvor det er vanskelig å overholde énmeteren.

Hun understreker samtidig at skolene ikke stenges, og sier at det er opp til ledelsen ved den enkelte skole å tilpasse undervisningen best mulig innenfor handlingsrommet de er gitt. Det blir også unntak for elever med spesielt behov for tilpasset opplæring, særskilt sårbare elever og praktiske fag der noe fysisk oppmøte er ønskelig og nødvendig.

Daniel Martinsen sier at det er svært viktig at skolenes elevråd blir inkludert i en ny periode med hjemmeskole, og sier elevdemokratiet har blitt sterkt nedprioritert under hele koronaperioden.

– Under hjemmeskolen er det enda viktigere å lytte til elevene, sier Martinsen.

Publisert: 06.11.20 kl. 11:04

