PARHESTER: Martin Kolberg og Thorbjørn Jagland sammen på landsmøtet i Ap i november 1996. Noen uker tidligere hadde Jagland overtatt som statsminister, mens Kolberg var sendt fra SMK til Forsvarsdepartementet. Foto: Jon Eeg

Martin Kolberg om Jaglands bok: Ikke en riktig fremstilling

Tidligere Ap-sekretær Martin Kolberg reagerer skarpt på Thorbjørn Jaglands beskrivelse av bruddet mellom de to høsten 1996. Jagland skriver i sin ferske bok at det var Kolberg som tok initiativet til bruddet.

VG har forelagt det aktuelle kapittelet for Kolberg:

– Det er ikke en riktig fremstilling, svarer Martin Kolberg.

De to barndomsvennene fra Lier hadde vært parhester i norsk politikk i nærmere 25 år. Privat var de også så tett at Kolberg og hans kone Aud var forlovere da Jagland giftet seg med Hanne Grotjord i 1976.

Jagland hadde erstattet Gro Harlem Brundtland som leder i Arbeiderpartiet i 2012. I 1996 hentet hun Martin Kolberg til Statsministerens kontor (SMK) som statssekretær og stabssjef.

Det ble allment tolket som at Kolberg ble utnevnt for å berede grunnen for at Jagland skulle overta som statsminister etter Gro, i god tid før stortingsvalget i 1997.

Ble sendt til Forsvarsdepartementet

Men da Gro mente tiden var inne og varslet sin avgang, fikk ikke Kolberg fortsette som stabssjef. I stedet utnevnte den ferske statsminister Jagland sin gamle venn til statssekretær i Forsvarsdepartementet.

Overraskelsen var stor. Den som var mest overrasket og bitter over vrakingen, var Martin Kolberg selv:

«Hvis du legger til side noen av de såkalte private tingene i livet, så er dette det vanskeligste av alt. Den dag i dag forstår jeg det ikke helt, og det plager meg enda», sa Kolberg i et intervju med Dagsavisen i 2017.

SKRIVER BOK: Martin Kolberg har sagt Jaglands vraking av ham fra SMK i 1996 er det vanskeligste han har opplevd i et langt liv i politikken. Det satte også punktum for et langt vennskap, og de har nesten ikke snakket sammen siden. Nå foreligger Jaglands bok. Kolberg kommer med bok senere. Foto: Janne Møller-Hansen

Jagland: Han tok initiativet

Jaglands selvbiografi er ute hos bokhandlerne onsdag morgen.

«I ettertid er det gjort et stort poeng av at Martin Kolberg ikke ble utnevnt», skriver Jagland i selvbiografien «Du skal eie det selv».

«Sannheten er at det var han som tok initiativ til at det skulle bli slik», skriver han videre.

Martin Kolberg og Thorbjørn Jagland hadde hengt sammen siden ungdomsårene i Lier.

Skiller lag

Jaglands versjon av bruddet er at under en biltur i 1995 fra Stortinget og hjem til Lier hvor de begge bodde, skal Kolberg plutselig ha sagt:

«Jeg tror det er lurt at vi to nå skiller lag. Vi har fulgt hverandre hele livet. Det er som regel klokt at slikt på et eller annet tidspunkt tar slutt.»

«Da spørsmålet om valg av leder for Statsministerens kontor kom opp, holdt jeg meg til det som var Martins ønske. Jeg ville ikke drøfte det med ham, det kunne virke som et press for å få ham til å ta en annen beslutning enn det han i 1995 mente var riktig», skriver Jagland videre.

Den nye statsministeren valgte i stedet Britt Schultz, som var Aps kvinnesekretær, til sin stabssjef.

«Da Martin ble klar over valget av Britt Schultz, kom han hjem til meg. Han var svært skuffet og ville ha meg til å omgjøre beslutningen», skriver Jagland.

«Den kvelden forklarte jeg Martin at jeg ikke kunne ombestemme meg. Jeg hadde spurt en annen. Jeg ble svært lei meg for det som skjedde», fortsetter han.

Skriver også bok

Martin Kolberg jobber nå med sin egen selvbiografi sammen med Dagsavisens kommentator Hege Ulstein.

Overfor VG ønsker ikke Kolberg å utdype sin versjon av det bitre oppgjøret i 1996, og hva han tenker om Jaglands versjon.

– Jeg kommenterer ikke ytterligere nå. Men jeg skal kommentere det i boken jeg arbeider med, sier Kolberg til VG tirsdag kveld.

I 2017 sa han dette til Dagsavisen:

– Jeg venter jo på at Thorbjørn skal skrive sin bok og kanskje si noe mer, men det er det jo ikke sikkert at han gjør. Men jeg gikk til Gro herfra, som sekretariatsleder, etter avtale med ham.

Ble statsminister i frisør-stolen

I boken bekrefter Jagland historien om at han satt helt uforberedt hos frisøren da Gro kunngjorde sin avgang i Stortinget 23. oktober 1996.

Året før hadde Gro antydet overfor Jagland at det kunne bli et skifte før valget i 1997. Men ingenting mer var sagt mellom dem om den saken, ifølge Jagland.

«Gro ringte kvelden før og sa: «Du er vel i Stortinget i morgen.» Det var alt», skriver Thorbjørn Jagland.

Publisert: 28.10.20 kl. 07:41