DØDE AV SKADER: Mannen som politiet antar er den som knivstakk en kvinne fredag, døde selv kort tid etter at han ble funnet av politiet. Mannen skal ha falt ned fra et tre han klatret opp i, opplyser politiet. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Knivstikkingen på Elverum: Politiet ble advart om ustabil person allerede torsdag

Store politistyrker søkte fredag ettermiddag og kveld etter en mann som hadde knivstukket en kvinne i Elverum. Allerede dagen før fikk politiet tips om en psykisk ustabil person ved Terningmoen. Fredag kveld døde mannen av skader.

Nå nettopp

Politiet sier til VG at de ennå ikke vet om personen de ble oppringt om torsdag kveld, er den samme som knivstakk kvinnen på Elverum fredag.

– Nå må vi etterforske og se om knivstikkingen er relatert til de andre meldingene vi har mottatt, sier Tom Johnsen, geografisk leder for driftsenhet øst ved Innlandet politidistrikt.







Det var Snorre Mikkelsen som torsdag kveld ringte inn en bekymringsmelding til politiet i Elverum. Mikkelsen, som er radiograf ved Ahus, hadde samme dag tatt buss til Elverum for å besøke kjæresten.

Ombord på bussen ble han kontaktet av en ung mann i slutten av tenårene. Mannen var tynt kledd, hadde skader på armene og virket ustabil.

– Jeg opplevde ham som sær og merkelig. Ikke ruset eller truende, men kanskje heller paranoid eller manisk, sier Mikkelsen til VG.

BEKYMRET: Snorre Mikkelsen ringte politiet fordi han var bekymret for personen han møtte på bussen fra Skedsmo til Elverum torsdag kveld. Politiet forteller at de søkte etter mannen torsdag, men fant ham ikke. Foto: Privat

Ringte politiet

Da bussen stoppet ved Terningmoen militærleir gikk den unge mannen av.

– Jeg sa at han fikk ta vare på seg selv og finne seg en plass å bo slik at han ikke fryser ihjel, forteller Mikkelsen.

Etter råd fra kjæresten ringte han politiet om mannen.

– Jeg sa til dem flere ganger at det virket som om han stod i fare for seg selv, siden han var så tynt kledd. Politiet spurte meg om han selv hadde bedt om hjelp, og det hadde han jo ikke. Politiet svarte at de skulle skrive ned informasjonen, men jeg fikk ikke inntrykk av at de tok det så alvorlig, sier Mikkelsen.

Også hans kjæreste lyttet til samtalen med politiet.

Offeret stabilt

Fredag ettermiddag ble en kvinne knisvtukket i Elverum, og store politistyrker lette etter gjerningsmannen. Politiet oppfordret folk til å holde seg inne mens søket pågikk.

Kvinnen ble bragt til Ullevål sykehus, og skal ifølge politiet ved Innlandet være utenfor fare.

– Vi har fått opplyst at tilstanden hennes er stabil og at det ser ut til å gå bra, sier Johnsen ved Innlandet politidistrikt til VG.

OMFATTENDE SØK: Store mannskaper deltok i søket etter personen som knivstakk en kvinne på Elverum. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Fredag kveld ble den antatt gjerningsmannen funnet, ikke langt unna Terningmoen leir. Han hadde skader etter et fall fra et tre, og døde senere samme kveld av skadene.

Politiet sier at de ennå ikke vet om dette er gjerningsmannen, og om det er samme person som tok bussen til Elverum sammen med Snorre Mikkelsen.

Gjorde søk torsdag

Tom Johansen sier at politiet tok telefonen fra Mikkelsen på større alvor enn hva han fikk inntrykk av.

– Det ble gjort en del søk i går kveld og i natt, etter at det tipset kom inn. Men det ble ikke gjort noen funn, sier Johansen.

Spesialenheten for politisaker er varslet om saken.

– Det er rutine når en person dør i forbindelse med at politiet driver en etterforskning. Det er Spesialenheten selv som avgjør om de skal undersøke saken eller ikke, sier Johnsen.

Publisert: 30.10.20 kl. 23:34

Mer om Elverum